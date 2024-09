Por María Florencia Coria

Aunque el gobernador Martín Llaryora estuvo presente en Villa María para poner en marcha la Guardia Urbana junto al intendente Eduardo Accastello, evitó brindar declaraciones a la prensa. Quien sí tomó la palabra fue el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, cuya visita a la ciudad trascendió el simple acto protocolar. Calvo se convirtió en la voz del oficialismo, y su intervención reflejó un delicado ejercicio de equilibrio político en un momento clave para la gestión de Llaryora.

En sus declaraciones, el ministro dejó entrever los desafíos que enfrenta la administración provincial y las estrategias que están utilizando para afrontarlos, brindando pistas sobre el rumbo que buscan tomar en medio de un escenario político complejo.

El elefante en la habitación

Uno de los puntos más destacados de las declaraciones de Calvo fue su abordaje de la licencia solicitada por Martín Gill, ministro de Cooperativas y Mutuales. La decisión ha generado un terremoto político que sacudió a Villa María y resonó en toda la provincia.

El ministro Calvo se refirió al tema señalando que la decisión de Gill es estrictamente personal y fue aceptada por el gobernador, tal como lo establece la Ley de Ministerios. La legislación permite que, cuando un ministro toma licencia, otro funcionario asuma temporalmente las funciones. Sin embargo, dejó entrever que la designación de esa persona está aún bajo análisis por parte del Ejecutivo.

Esta forma de encuadrar la situación sugiere un intento por parte del gobierno provincial de despolitizar el asunto, presentándolo como una cuestión individual más que como un problema institucional.

La licencia solicitada por Gill se produce en medio de crecientes investigaciones judiciales, lo que ha generado interpretaciones diversas dentro del ámbito político. Desde silencios estratégicos que evitan confrontaciones abiertas, hasta la crítica más directa por parte de la oposición, este movimiento ha dejado en el aire múltiples preguntas sobre las implicaciones futuras.

Un elemento sobresaliente de las declaraciones de Calvo fue su énfasis en el respeto a la independencia del poder judicial. “Somos muy respetuosos del poder judicial en nuestra provincia y de la independencia que existe en nuestra provincia de cada uno de los poderes”, afirmó el ministro.

Por su parte Eduardo Accastello y su facción dentro del peronismo cordobés no han hecho declaraciones al respecto. El actual intendente de Villa María, figura de peso en la región, ha optado por una postura de no intervención. Fuentes cercanas a Accastello han declarado que no harán ninguna valoración sobre el tema, argumentando que no les corresponde.

Obra pública y jubilaciones

Las declaraciones de Calvo también pusieron de relieve las crecientes tensiones entre el gobierno provincial y la administración del presidente Javier Milei. El ministro señaló la paralización de obras vitales y el estado “deplorable” de algunas rutas nacionales en territorio cordobés, como la 158 y la 19.

“Tenemos la 158 paralizada y en algunos tramos realmente en estado deplorable (zona Las Varillas – Quebracho Herrado) lo mismo ocurre con la ruta nacional 19 que está paralizada”, dijo Calvo. Estas declaraciones ponen de manifiesto los desafíos que enfrenta la provincia en su relación con el gobierno central, especialmente en lo que respecta a la inversión en infraestructura.

Otro punto de fricción destacado por el ministro de Llaryora es el financiamiento de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas. El ministro criticó la falta de cumplimiento por parte de la nación en el pago de los aportes correspondientes a la caja de jubilaciones de Córdoba desde el inicio de la administración Milei.

Este punto toca de cerca la realidad de muchas provincias que, como Córdoba, mantienen sistemas jubilatorios autónomos y dependen en gran medida del aporte nacional para cubrir el déficit generado por las jubilaciones. El reclamo del ex vicegobernador refleja la frustración creciente dentro del oficialismo cordobés ante la falta de apoyo financiero por parte del gobierno nacional, lo que podría generar tensiones adicionales en la relación entre ambos gobiernos.

El ministro de Gobierno también se refirió al reciente fracaso de un proyecto de ley nacional que habría permitido una actualización para los jubilados, lo cual resaltó la preocupación del gobierno provincial por la situación económica que atraviesan los jubilados cordobeses. En este sentido, la postura de la administración de Llaryora ha sido clara: exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte de la Nación mientras se sigue garantizando el bienestar de los jubilados provinciales.

El “Modelo cordobés”

Al final de la entrevista, el ministro enfatizó el desarrollo de lo que definió como el “Modelo Cordobés”, marcando un claro contraste con las políticas actuales del gobierno nacional. Según Calvo, la provincia de Córdoba ha mantenido un superávit fiscal constante durante los últimos 20 años, lo que le ha permitido sostener programas sociales y de transporte a pesar de los recortes en las transferencias desde la Nación.

“Córdoba es un modelo que se ve distinto en la Argentina”, afirmó el ministro, sentando las bases para una proyección nacional de Llaryora y destacando que, bajo su gestión, la provincia ha logrado preservar estos programas clave sin recurrir a medidas de ajuste que afectan a la ciudadanía.