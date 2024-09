Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







UCR prepara asunción

La cronista se comunicaba con el dirigente radical para consultarle sobre la asunción de las autoridades locales y del departamento.

Periodista: ¿Cuando van a asumir las autoridades locales? No me llegó la invitación al acto (risas).

Dirigente radical: Entiendo que aún no estaba confirmada la fecha pero es probable que sea la semana próxima. Un par de días después del acto de la UCR provincial que es mañana (por hoy).

P: ¿Asumen las autoridades del departamento también?

D R: Sí, así que hay mucha expectativa por escuchar el discurso del futuro presidente, Walter Perrone. Un perfil de Evolución pero más “dialoguista”, a mi criterio. También va a estar interesante el discurso del nuevo presidente del circuito Centro, Marcos Curletto. La Red Federal venía conduciendo Banda Norte y es la primera vez que están al frente del circuito central. Yo tengo buenas expectativas pero también creo que es un contexto dificilísimo para el partido.

P: No nombró a Evolución, ¿por algo en particular?

D R: No me pinche (risas). Ellos siguen teniendo su presencia fuerte en el partido, con Martín Carranza en Banda Norte y también sus socios de Asamblea Radical en el Alberdi. Además de que son cercanos a Perrone y también tienen a su gente en Juventud. Pero creo que esta vez se ha dado lugar a otras figuras que también vienen aportando mucho al radicalismo local.

P: ¿No hubo una especie de “castigo” por el último resultado electoral?

D R: Quizás. Pero eso da para otro debate. Lo cierto es que hemos sabido construir consensos y hace varios años que venimos presentando lista de unidad. Por supuesto, hubo algunos debates acalorados en la previa. Sobre todo con intendentes de la región que no querían verse excluidos.

P: Cierto. Por un momento parecía descartado que un intendente conduzca, por lo que había pasado en la última gestión con dirigentes regionales.

D R: Tampoco se crea que todos estaban esperando agarrar el ramo (risas). Pero sí, Perrone es una persona de diálogo y hay buenas expectativas. Igual, le voy a ampliar mi opinión después de escuchar los discursos.

Agrelo visitó a De Rivas

El periodista recibía el mensaje de su informante en el Ejecutivo local.

Informante: Che, no vi nada en el Alfil sobre la reunión del legislador Rodrigo Agrelo con el intendente (Guillermo De Rivas).

Periodista: Me llegó el dato, pero noté que no hubo difusión. ¿Por qué me lo marca? ¿Algo por acotar?

I: Bueno, no es cosa de todos los días que el intendente más importante del sur y representante del Partido Cordobés reciba en su despacho a un legislador de Encuentro Vecinal. Es otra señal de apertura…

P: Si usted dice. Recuerdo que Encuentro participó con candidata propia en las municipales.

I: Bueno, pero eso ya pasó. La reunión vino por el lado del trabajo en políticas de lucha contra las adicciones y hubo felicitación por el trabajo que viene haciendo para completar el Centro de Atención. Pero también hablaron sobre la necesidad de ampliar la ley de Salud Mental en la provincia.

P: Dicen que hay buena relación entre De Rivas y Agrelo.

I: Sí. Son viejos conocidos, por eso fue más fácil juntarse. Veremos si hay agenda de trabajo conjunta, pero le remarco otra vez que no es normal este tipo de encuentros. Me da la sensación de que nuestro intendente quiere seguir ampliando el espacio y comparten deseos con otros sectores, en este caso Encuentro Vecinal. No pierda de vista este dato, porque puede ser el comienzo de algo que se verá más adelante.

P: ¿Algo como qué?

I: El verdadero Partido Riocuartense.

P: Recuerdo que lo decía Gonzalo Parodi en campaña, que iba a fundar su Partido Cordobés.

I: ¿Parodi? No me suena (risas).