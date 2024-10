Nuevo CECIS: Más cerca del Municipio y ¿más lejos de Milei?

Por Julieta Fernández

Iván Safadi, empresario local y dirigente mercantil, presidirá el Centro Empresario, Comercial y de Servicios a partir de hoy. Con una lista de unidad integrada por nombres como el de Germán Di Bella (como vicepresidente de Industria), Safadi se mostró expectante del equipo que lo acompañará en su nueva función y resaltó el buen vínculo que mantuvo la entidad con la gestión Llamosas y el actual gobierno de Guillermo De Rivas. “En la institución hubo periodos donde no siempre ha sido bueno el diálogo con el municipio”, enfatizó. En diálogo con FM Al Toque, Safadi resaltó el rol de Di Bella (cuando fue secretario de Desarrollo Económico del Municipio) para afianzar ese nexo y consideró que “dio un impulso importante a la región y creemos que De Rivas va por ese camino y podremos trabajar de la misma manera”.

En la nueva comisión directiva, además del empresario del sector bioenergético y ex funcionario municipal (quien también tuvo un breve paso por la subsecretaría de Agricultura de Javier Milei), participará Alejandro Balassi como vicepresidente del sector Comercio y Juan Lovato como titular de Servicios. Cabe recordar que el actual subsecretario de Desarrollo Económico, Federico García, también fue titular de Industra del CECIS. Entre las iniciativas conjuntas con el Municipio, Safadi mencionó la obra del centro comercial a cielo abierto y destacó que el Parque Industrial está casi terminado y que también hay proyectos para ampliarlo.

Al ser consultado por la regulación de Uber y las apps de transporte (cuyo debate se está impulsando desde el bloque Primero Río Cuarto), el nuevo presidente del CECIS aseguró que acompañarán al Municipio con aportes para el desarrollo de la ciudad y que considera que debiera regularizarse, no prohibirse. También señaló que apuestan a trabajar en conjunto con el gobierno local en lo que concierne a la regulación de las plazas hoteleras de la ciudad, ya que hay departamentos que ofrecen su alquiler temporario sin ningún tipo de control como en el caso de los hoteles.

Sobre el horario corrido, debate que copa la agenda local con frecuencia, Safadi coincidió con el planteo que vienen expresando desde el CECIS en los últimos años. Aseguran que no hay un horario que fija el centro comercial, sino que, el comerciante podría “abrir las 24 horas” si así lo desea pero, por una cuestión lógica, “el comerciante abre en el horario donde mayor gente circula”. Consideró que no se trata de una cuestión de “costumbres” y opinó que “lo que se plantea parece, más que horario corrido, horario extendido. Porque nadie cerraría a las 6 de la tarde que es el horario donde más gente hay. Pero para extender el horario a la siesta, hace falta sumar personal. Algo difícil en un contexto en el que los comerciantes llevamos más de dos años con caídas de ventas”.

En relación al presente económico del país, Safadi mostró un discurso distinto al que mantuvo el presidente saliente, Atilio Lunardi, quien mostró su respaldo explícito al proyecto de gobierno de Javier Milei. Por su parte, el nuevo presidente del CECIS consideró: “No soy tan optimista. La caída del consumo y el poder adquisitivo ha pegado fuerte en la producción y el comercio. Algunas medidas que se anunciaron, aún no vigentes, parecen políticas similares a los 90 y no fueron adecuadas. Siempre nos levantamos con la ilusión de que mañana va a ser mejor pero la apertura indiscriminada e importaciones libres para todas las actividades son perjudiciales para la industria y el comercio. En los 90 tuvimos un veranito pero el final de ese ciclo fue duro. No creo que sea distinto si ahora se hace lo mismo pero ojalá que sí, para que nos vaya bien a todos los habitantes del país”.