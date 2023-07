Último mensaje PJ: la campaña se milita hasta el domingo

Por Yanina Soria

El peronismo cordobés selló anoche la campaña municipal con un acto político donde la fórmula de Hacemos Unidos por Córdoba recibió un último empujón de los dos gobernadores: el actual mandatario Juan Schiaretti y el electo, Martín Llaryora. En otro punto de la ciudad y a la misma hora, el radical Rodrigo de Loredo también pronunciaba su mensaje final.

Hoy a las 8 arranca la veda, lo que no significa que la estructura y el aparato político del oficialismo pause sus acciones. Todo lo contrario. Hasta el mismo domingo a las 18, la dirigencia y militancia fue claramente instruida para seguir trabajando la campaña casa por casa, voto a voto. Pues así fue la competencia electoral con el candidato de Juntos por el Cambio, cuerpo a cuerpo, y así se imaginan que será la jornada del domingo, ajustada.

Por eso, Llaryora y Passerini entendieron el encuentro de anoche como una última oportunidad para agitar a la dirigencia y comprometerla a trabajar a destajo hasta el domingo, “faltan pocos días, pero quedan muchas horas” resumió el candidato a la sucesión municipal.

La apuesta de ayer fue mostrar en el escenario a un equipo político para sostener uno de los principales argumentos de campaña enfatizado desde el 25 de junio a esta parte: los beneficios que tendrán eventualmente los capitalinos si eligen la continuidad del peronismo. Votar a Daniel Passerini para garantizar la plena sintonía con el gobierno provincial, esa es la máxima que se repitió este último tiempo de campaña.

“Es el equipo lo que hay que conservar, es la certeza de que el gobernador trabajando con el intendente y con equipos paralelos tiran para adelante, para qué cambiar lo que funciona bien. No estamos pensando en la próxima campaña política estamos pensando en la próxima generación de cordobeses”, arrancó diciendo el actual intendente de Capital que fue elevando el tono de su discurso con el paso de los minutos.

A sala llena en el hotel Quorum de la ciudad, y después de que abriera el candidato a la viceintendencia, Javier Pretto, Llaryora fue muy directo en su mensaje hacia la dirigencia propia: “como acá no estoy hablando con vecinos, sino con le estoy hablando a todos los dirigentes, les digo que el esfuerzo tiene que ser mayor. Porque yo veo que a veces está lindo venir a un acto, sacarse una selfie, y después no le pones todo. No basta hablar con la familia, acá necesitamos más. Que salgas al barrio, que hables con los vecinos, que movilices. Que hables con todos aquellos a los que puedas convencer, que hagas el esfuerzo máximo hasta el domingo a las 18 horas”.

El gobernador electo les pidió que “sean artífices del triunfo y no meros espectadores”, para eso, señaló: “hay que ser muy claros en el mensaje que se les dará a los cordobeses en estas últimas horas: salir a explicarles a los vecinos qué está en juego el futuro de la ciudad. Ya hay una certeza y es que gracias a los vecinos voy a ser el próximo gobernador de la provincia de Córdoba, pero también hay otra. No es que no haya otros candidatos con los que no podamos tener buenas relaciones institucionales, pero quiero que lo sepan bien, una cosa es tener buena relación institucional y otra es ser parte de ser el mismo equipo, tirar para el mismo lado. Eso multiplica las obras y las soluciones”.

Luego llegó el turno del gobernador Juan Schiaretti quien, a diferencia de actos anteriores, se sacó por un instante el traje de precandidato presidencial y dio un discurso dirigido íntegramente a los capitalinos. “A los cordobeses nos gusta el fernet y somos cuarteteros”, lanzó frente a funcionarios provinciales y municipales, legisladores, concejales y candidatos.

Le dedicó un párrafo homenaje al ex intendente Rubén Martí, una figura del radicalismo que el peronismo se apropió en los últimos años: “no estaba en la rosca política, estaba en la calle con los vecinos”, dijo Schiaretti. Luego, destacó la experiencia de gestión de Llaryora y Passerini. “pudieron dar vuelta la ciudad como una media porque ya fueron intendentes, no tienen que aprender a serlo. Siempre estuvieron al lado de la gente, escuchando a las barriadas de Córdoba. No alcanza con recitar consignas o repartir manzanas en los barrios, se necesita mucho más”, disparó en clara alusión al candidato de Juntos por el Cambio.

Finalmente, fue el propio Passerini quien cerró el acto, luego de haber encabezado una especie de caravana por las distintas seccionales. “Nosotros no tenemos ninguna manzana podrida en el cajón. Faltan pocos días, pero muchas horas. Les pido que el domingo vayamos a agigantar el triunfo y consolidar la victoria”, cerró.