Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Prunotto en la asunción del CECIS

La periodista dialogaba con el informante prunottista sobre la visita de la vicegobernadora a la ciudad para participar del acto de asunción de nuevas autoridades del Centro Empresario Comercial y de Servicios.

Periodista: ¿Puede ser que la vicegobernadora estuvo en el acto del CECIS? Me pareció verla en un video.

Informante: Así es. Firme recorriendo la región como siempre. Ustedes sabrán decirlo mejor que yo, pero no es tan usual que la segunda autoridad provincial participe de una actividad así. Prometió visitar el interior y lo está haciendo. Acá la hemos recibido muchísimas veces en lo que va del año e incluso antes de que asumiera.

P: ¿Qué tal la nueva conducción del CECIS? Se han mostrado cercanos al Municipio.

I: Hace bastante que el centro empresario tiene un buen vínculo con este gobierno y con De Rivas parece que va a seguir así. Germán Di Bella, ex secretario de Desarrollo Económico, está en esta nueva comisión. Con la visita de Myrian, podemos decir que también se proyecta un buen vínculo con la provincia.

Preocupación por los sueldos en el EMOS

En plena marcha universitaria, el periodista se encontraba con el relato de su informante sobre un tema que nada tenía que ver con la convocatoria.

Informante: Sé que acá estamos por otra cosa, pero le quería contar algo sobre el EMOS (Ente Municipal de Obras Sanitarias) que puede interesarle. Hay preocupación entre los trabajadores…

Periodista: Me cambió de tema, pero me interesa. ¿Qué pasó?

I: No sé si sabía, pero los trabajadores del ente estaban acostumbrados a cobrar su sueldo en el último día del mes. Resulta que, por primera vez en mucho tiempo, esto no pasó en septiembre. El lunes esperaban el sueldo, pero no llegó. Se atrasó…

P: ¿Por alguna razón en particular?

I: No hubo muchas explicaciones. Puede uno suponer que están cambiando algunas cosas con la nueva dirección, pero no se puede dejar de lado la crisis. El EMOS, más que ninguna otra oficina, está complicada. ¿Se acuerda que pidieron un crédito para terminar de pagar sueldos?

P: Me llegó esa información.

I: Bueno, todo tiene que ver con todo. Ni con el crédito pudieron llegar a juntar la plata para pagarles el mes que encima venía con aumento. Algo está pasando con las cuentas del Ente. Capaz se encontraron con un panorama peor del que esperaban. Ahora, ¿se les complica para pagar los sueldos al día? Eso es grave.

P: ¿Y hay noticias de cuando se regulariza el tema?

I: Dicen que al sindicato ya le avisaron que este jueves se abonaba por completo y con el aumento del 4,2 por ciento que habían acordado. Cumplirán, pero algunos tienen miedo de que esto siga pasando y hasta empeore.

Bomberos contra la acumulación de combustible

El informante compartía con el periodista un comunicado lanzado por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto.

Informante: Los Bomberos están pidiendo conformar una mesa de trabajo para avanzar en lo que creen un aporte a la lucha contra los incendios. Quieren que se trabaje en acciones para prohibir la acumulación de combustible. Dicen que son la razón y consecuencia de los incendios que tanto daño le están haciendo a la provincia.

Periodista: Sabía que se estaban movilizando por este tema. ¿A quién dirigente este pedido?

I: Lo que dicen es que se buscará conformar una mesa interdisciplinaria para encontrar el mejor camino para avanzar en la disminución del combustible que se acumula en el bosque nativo. Creo que pretenden convocar a las autoridades provinciales y también a las municipales, pero más que nada quieren que se unan todos los que puedan aportar soluciones. Se prendió la Sociedad Rural en este pedido. “Sin combustible no hay incendios”, es el slogan de la campaña que quieren hacer.

P: ¿Pero hay propuestas concretas?

I: Es lo que quieren laburar, creo. El mensaje que mandaron indica que no quieren conformar una mesa solo para reflexionar sobre la situación, sino para trabajar fuerte en la prevención.

P: ¿Y habrá respuesta?

I: Tengo entendido que la Municipalidad de Río Cuarto pretendía proponer un interlocutor para receptar la demanda del sector. El tema es que viene medio caldeada la relación con Bomberos por el tema de los fondos. Hay un clima hostil. Uno esperaría que la problemática de los incendios genere unidad, pero primero tienen que pasar los temblores que hay en la ciudad por los subsidios que entregan a la institución. Me parece que hasta que no se habiliten más fondos, no habrá ningún avance.

UEPC: El día después

La periodista dialogaba con el informante sobre el nuevo comienzo de la UEPC, que tendrá a Silvia David como secretaria general tras la renuncia de Darío Grabina y 14 integrantes de la comisión directiva.

Periodista: ¿Cómo está todo en la UEPC?

Informante: No es tan fácil como “barajar y dar de nuevo” pero se está en ese proceso. No le voy a negar que hay susceptibilidades heridas. Hay quienes piensan que los compañeros delegados debieran haber renunciado pero creo que primó algo importante: la representatividad de una voz opositora al gobierno provincial. No se podía perder eso y los afiliados no tienen por qué pagar los platos rotos.

P: A todo esto, ¿cómo se reconfigurará el nuevo gremio con la salida de tantos secretarios?

I: Lo que le puedo decir es que le correspondería a Dino Doffo, secretario de actas, asumir como secretario adjunto. Entiendo que sería así.

P: Si mal no recuerdo, estaba en el nombre de un comunicado que se filtró en su momento.

I: Claro, entre los integrantes de la comisión a los que se les había pedido la renuncia por, básicamente, ir a contramano de lo que la agrupación había planteado en la campaña y también por deslegitimar la figura de Grabina. Como ya sabemos, esas renuncias no fueron aceptadas. Las tensiones ya se venían acumulando hace tiempo y explotó todo ahora pero se sostuvo durante mucho tiempo. Imagínese lo que hubiera implicado que esto ocurra pocos meses después de que asumieran las nuevas autoridades.

P: Bueno, incluso ahora no deja de ser una conducción relativamente nueva.

I: Sería una lástima que, después de haberse presentado en otras elecciones previas y haber ganado en una elección muy reñida, se vean debilitados por estas cuestiones. Los desafíos que se vienen son muy fuertes porque los delegados respetarán el estatuto y cumplirán con sus funciones pero no necesariamente van a estar en sintonía con la impronta que le ponga David y el resto de la conducción.