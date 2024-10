Por Gabriel Marclé

La Unión Cívica Radical de Río Cuarto va, de a poco, dejando atrás la crisis de identidad que la afecta desde hace tiempo. Aunque todavía hay dejos de confusión en un escenario complejo, una parte importante de la dirigencia y militancia vienen expresando la necesidad de hacer público su posicionamiento respecto al Gobierno Nacional y las políticas que el presidente Javier Milei viene aplicando en detrimento -creen- de la calidad de vida de la ciudadanía. La sucesión de eventos políticos con el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria y la multitudinaria marcha en defensa de las Universidades parecen haber aclarado un panorama que se había enturbiado entre las urnas nacionales y la campaña municipal.

“Estamos cansados de que nos peguen con el presidente”, comentaba el miércoles pasado un experimentado dirigente radical y ex funcionario local, consultado por Alfil en medio de la movilización de diez mil riocuartenses en Plaza de la Juventud. El hastío por el presente económico y social, además de la cada vez más decidida batalla del presidente Milei contra aquello público que ellos históricamente defendieron, hicieron pulular las críticas y los principales referentes del centenario partido en la ciudad, que por estos días se encuentra renovando autoridades, coinciden en que deberán dar pelea desde el lugar que les toca ocupar. A los tiempos de gran especulación, esperan responder con una especie de frente anti-Milei.

El ruido más fuerte dentro de las líneas radicales sonó post marcha del miércoles, cuando la militancia reprochaba el faltazo de algunos dirigentes -como es el caso del presidente del bloque radical en el Concejo, Gabriel Abrile- y también el rechazo tácito de otra edil de Primero Río Cuarto, Ana Laura Vasquetto, que se negó a firmar el documento del Legislativo en apoyo al sector universitario. “El que le da la espalda a esta lucha termina haciéndole el juego a los que quieren destruir la educación pública”, reaccionaba un dirigente juvenil en torno a esta circunstancia que trasladan a los dirigentes más experimentados. Punto de inflexión.

Autocrítica

En los sectores donde se observa la necesidad de cambiar de piel y quitar los tapujos que dominaron durante todo el 2024 se encuentra el correlato local de Evolución, los ex “La 30 de octubre”, empujados -especialmente ayer- por sectores juveniles como Franja Morada que demandan una representación aggiornada a los tiempos que atraviesa el país. “No podemos ser siervos del poder de turno y dejarnos lapidar culpa de unos cuantos que no representan la historia del partido”, le comentaba a este medio otro nombre vinculado a la corriente que meses atrás militó a Gonzalo Parodi en las elecciones municipales.

Justamente, lo ocurrido hace tres meses en las urnas locales ha llevado a que esta instancia transformadora se vea atravesada por una fuerte autocrítica. Es que la campaña de Parodi y Primero Río Cuarto jugó muy de cerca con el discurso libertario de achicar el Estado y ajustar la política. De hecho, cuando el otrora candidato radical presentó parte de su plataforma, terminó citando al presidente Milei en un tuit, como intento de tentar al electorado libertario. Fueron tiempos en los que la dictadura de los focus group no rindió frutos y el radicalismo sufrió la peor derrota desde 1983 a la fecha, tiempos que quieren dejar atrás.

Rumbo al 2025

La lectura correligionaria del tablero local diagnostica una situación crítica en términos territoriales, donde la pobreza y las dificultades que también expresa el sector privado los obliga a recalcular, más allá de que algunos que esbozan el “yo no lo voté” -aunque antes del balotaje criticaron al kirchnerismo y no tanto a los libertarios. Mientras la Municipalidad de Guillermo De Rivas contrasta con la Rosada, sus principales opositores no quieren quedarse atrás.

La UCR-RC proyecta un futuro más oscuro del que se tiene hoy en día, por lo que no quieren quedar pegados al lado incorrecto de la historia cuando deban militar a uno de los suyos en 2025. Se hablaba de que Gonzalo Parodi será el candidato que represente a esta renovación radical en las elecciones de medio término desde Córdoba, pero también se viene hablando de Piera Fernández -la presidenta de la Federación Universitaria Argentina que estuvo al frente de las marchas nacionales por la educación.

El Programa de Deporte Social se afianza en los barrios: participan más de más de 600 chicos

El Programa de Deporte Social relanzado recientemente por el Intendente Guillermo De Rivas se afianza en cada uno de los barrios de la ciudad, en donde cientos de chicos y chicas concurren a practicar distintas disciplinas y ritmos. Durante una recorrida, el Jefe Comunal de Río Cuarto destacó la convocatoria y recordó que el objetivo principal pasa por evitar que los niños y adolescentes estén en la calle y que encuentren en estos espacios un lugar de contención para desarrollarse plenamente.

"En estos tiempos difíciles, el objetivo es la inclusión y la integración, y que menos chicos estén en la calle. Por eso, los invitamos a sumarse a través de la web del Municipio para que no se pierdan esta oportunidad", aseguró De Rivas.

En tanto, el Subsecretario de Deporte, Rodrigo Siravegna, dijo que las expectativas iniciales se han superado completamente, ya que actualmente hay más de 600 chicos en deportes y otros 300 en ritmos. "Es un programa muy importante para la inclusión. Seguiremos trabajando para tener más población", adelantó el funcionario.

Capacitación en Salud Mental

Por otro lado, la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud del Gobierno de Córdoba junto a la Municipalidad de Río Cuarto realizarán este viernes en el Salón Blanco una capacitación sobre el Marco Normativo de la Ley Provincial de Salud Mental Nro. 9848 y guía mhGAP, herramientas de Atención Primaria de la Salud (APS) para el abordaje de salud mental, en el marco del Programa de Fortalecimiento Territorial en Salud Mental.

La capacitación contará con certificado de asistencia y está destinada a médicos clínicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, personal administrativo y directivos.

Este plan de acción se implementa en todo el territorio y tiene como objetivos visibilizar las necesidades actuales para dar respuesta a la población en materia de salud mental; sostener y ampliar los dispositivos que dan cuenta de la correcta implementación de la Ley Provincial de salud mental Nro.9848 de la provincia de Córdoba; conocer estrategias para el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en salud mental e impulsar encuentros de formación.