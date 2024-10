Por Felipe Osman

La consolidación del segundo veto presidencial, en el cual el macrismo tuvo un rol protagónico, y la reaparición en escena de Cristina Fernández, en busca de presidir el PJ Nacional, tienen un efecto casi directo: potenciar los extremos.

Y tanto es así, que el día que la expresidenta publicó su última misiva, y se ofreció a “enderezar lo que se torció” en el Partido Justicialista, en la Casa Rosada celebraron. Descuentan que, mientras mayor sea centralidad de CFK, mayores serán los réditos que cosechará el oficialismo plantándose como su antítesis.

De hecho, el razonamiento más cabal, y más aún, el avalado por la experiencia empírica, exige reconocer que las fuerzas centrífugas de la polarización aniquilan al centro. Sin embargo, toda fuerza política embarcada en un proyecto tiene el deber y la necesidad de practicar y predicar el optimismo. De buscar el ángulo que le permita ver oportunidades. Y el schiarettismo lo hace. Ofrece una visión alternativa.

Para el espacio del ex gobernador, el regreso de CFK a la centralidad de la escena política, disputando la conducción del PJ, junto a la renovada centralidad de Mauricio Macri, que no solo recuperó el mando del PRO, sino que también se ha convertido en un actor clave para blindar a La Libertad Avanza en el Congreso, operan como “tapones” a la renovación dirigencial de sendos espacios.

Bajo esta perspectiva, CFK no solo bloquea un recambio generacional en el PJ, sino que además obtura un debate profundo que permita una reconfiguración real del justicialismo. Y lo mismo sucede con Macri. Con él a cargo del timón, al PRO sólo le queda diluirse, mientras buena parte su electorado es absorbido por el nuevo oficialismo nacional.

En ese esquema, insisten los schiarettistas, el andarivel más promisorio para quienes quieren construir una alternativa a La Libertad Avanza es aquel en el que trabaja el ex gobernador, y en el que nombres como el de Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes o Martín Lousteau son mencionados con frecuencia.

Hay algo que concederles: en 2023, La Libertad Avanza no surgió simplemente como un extremo que absorbió al centro, sino que planteó un corte transversal, cosechando una enorme cantidad de votos en canteras históricamente peronistas. Su contrapeso, entonces, bien podría surgir de una manera similar.

Los libertarios, por su parte, ven con buenos ojos la proyección nacional del ex gobernador. El modelo que propone Schiaretti no se alimenta sólo del peronismo no K, sino también de rezagos de Juntos por el Cambio, no practica una oposición intransigente, y en el medio plazo serviría para limitar la recuperación tanto del kirchnerismo como del PRO.

Boleta Única

El schiarettismo también ve en la boleta única una oportunidad para el desarrollo de Hacemos por Argentina. El espacio trabaja para convalidar personería partidaria en tantos distritos como sea posible, y en ese trance, es lógico que la consolidación territorial sea el objetivo que más cueste alcanzar.

Sin embargo, la implementación de la Boleta Única sirve para remediar el principal problema que enfrenta todo espacio político nuevo que se propone disputar poder en los cuartos oscuros: la falta de boletas.

Con la Boleta Única ya no será indispensable forjar una robusta estructura de fiscalización capaz de garantizar que en cada aula haya una boleta de Hacemos por Argentina. Un problema menos por resolver en el camino hacia el 2027, con un objetivo claro en el plazo medio: consolidar a Hacemos por Argentina como cuarta fuerza nacional en 2025.