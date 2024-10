Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández





UCR metió “turbo”

El informante llegaba a la cronista para compartirle el comunicado de la nueva conducción de la UCR local. El mensaje apuntó al intendente, Guillermo De Rivas, tras cumplirse 100 días de su gestión. “No se redujeron las contribuciones municipales. Se prometieron cambios en el transporte público, siguen sin llegar novedades al respecto y persisten en su negación de rediscutir el uso de aplicaciones para movilidad urbana. Tampoco ha podido el oficialismo sostener la bandera tantas veces enarbolada del superávit”, señalaron desde el partido.

Informante: Parece que metieron “turbo” a full. Me dijeron que la idea de la nueva conducción es que el partido esté bien activo. Sin hacer la plancha como ha pasado en otras ocasiones. Ya vimos todo lo que generó el tema de la Ley de Financiamiento Universitario pero este ya es el primer dardo a la gestión De Rivas de parte de las nuevas autoridades. ¿Qué me dice del “edit” con De Rivas durmiendo? Eso también genera su impacto (risas).

Periodista: Obviamente. Debe haber sido una publicación muy compartida. Tiene un buen “gancho”.

I: La están picanteando más que su bloque de concejales (risas). La verdad que estaba muy aburrido todo y esto reaviva un poco más la discusión política. Se dio que la nueva conducción asumió justo en medio de los 100 días de la gestión y está bien que no hayan dejado pasar la oportunidad para sentar postura.

P: ¿Le pone fichas a los nuevos presidentes?

I: Escuché algunos discursos del acto y no advertí tanta tibieza como se ve en otros lados, lo cual es bueno para estos tiempos.

P: ¿No está baja la vara si se piensa así?

I: Trato de ser realista. Y ojo, hay que ver cómo lo toma un sector del partido. Especialmente de los pueblos de la región, que me parece que no comulgan tanto con esta distancia que marcaron algunos respecto de Milei. Acuérdese que en el ballotage, más allá de la “neutralidad” que plantearon, hubo varios radicales del departamento que se mostraban muy a gusto con la propuesta libertaria. Bueno, no los veo haciéndose cargo ahora ni tampoco retractándose de aquello. Será todo un desafío ver cómo convergen todas esas posturas en el partido.

Resistentes a la diversidad

El periodista recibía un mensaje de su informante, presente en los círculos del movimiento libertario local.

Informante: No sé si vio, pero hace un rato (por el lunes a la mañana) presentaron las actividades de la semana del Orgullo LGBT en Río Cuarto. Estuvieron acompañando desde la Municipalidad y volvieron a izar la bandera LGBT en la cuadra del Palacio. Usted se imaginará cómo están reaccionando los libertarios de la ciudad…

Periodista: Imagino que hay una aversión por las movidas inclusivas, como viene pasando en años anteriores…

I: Bueno, ¿se acuerda la joven que bajó la bandera multicolor el año pasado? Bueno, son de los que están viendo de repetir este año.

P: ¿En serio? No aprenden más…

I: El tema es que están legitimados. No solo tienen al presidente alentándolos a dar la batalla cultural…también tienen un representante en el Concejo. Mario “el libertario” (Lamberghini).

P: ¿Va a hacer una movida en el Legislativo? Mire que ya tiene un strike por sus dichos homofóbicos en redes sociales.

I: Me parece que ahora puede limitarse a no votar el reconocimiento a la Mesa de la Diversidad y la marcha del orgullo que se hará el sábado. Pero, todo puede pasar. Capaz ese día se levanta envalentonado y dice algunas palabras. Está en una encrucijada porque si no dice nada, le van a pasar factura los propios y, si salta en contra de la comunidad LGBT, lo pueden volver a multar en el Concejo. ¡No lo dejan ser! (risas).

Primero Río Cuarto apunta al EMOS

En la previa del acto de asunción de nuevas autoridades de la UCR Río Cuarto, el periodista consultaba con su informante sobre la situación del Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS), nuevo campo de batalla entre oposición y oficialismo.

Periodista: Sé que debe estar yendo al acto en la Casa Radical, pero le consulto si me puede contar algo sobre esta denuncia por sobreprecios en el EMOS.

Informante: La presentó Lucas Castro (director por la oposición en el Ente) después que le llegaran a su despacho los papeles de una compra de contenedores. Es como una película esto que le voy a contar…

P: Lo escucho.

I: Castro recibe el expediente donde se especifica una compra de dos contenedores por 24 millones de pesos, o algo así. Dice él que le pareció una suma bastante grande como para esa compra. Primero entró en las plataformas digitales y la diferencia de precio era abismal. Pero no paró ahí…se hizo pasar por alguien y llamó a la empresa adjudicada para esa compra. Les consultó el costo de dos contenedores y le ofrecieron el producto por 15 millones de pesos menos de lo que contaba el expediente.

P: ¡Epa! ¿Y lo tiene documentado?

I: Yo escuché que está todo en papeles. Lo raro es que después del lío que se armó por esto, la conducción del EMOS desestimó la compra de contenedores. Evidentemente, se dieron cuenta de que les iban a caer fuerte por esto.

P: Entonces, ¿no se hace?

I: Consulte en el oficialismo. Por lo que cuenta Castro, estaba turbia la compra y por eso se cayó. Aunque, le soy sincero, si hubiéramos querido hacer un daño, tendríamos que haber dejado que hagan la adquisición y después salíamos con esto (risas).

P: ¿Para usted es todo hacer daño? (risas)

I: Solo decía (risas). Lo que está claro es que el EMOS viene roto hace tiempo y que esta nueva dirigencia de (Juan José) Osés empezó con el pie izquierdo. Dicen que no hubo reunión de directorio todavía. ¿Así se piensan manejar? Si siguen así, me parece que la próxima vez no van a tener tiempo de acomodarse.

Di Bella vuelve a escena

El informante llegaba a la periodista para comentarle sobre un evento que tendrá lugar a finales de este mes y en el que se podrá ver al ex secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad, Germán Di Bella. En diálogo con LV16, Di Bella se refirió al evento de emprendedores de Endeavor y manifestó que “el potencial de nuestra región es reconocido a nivel internacional”.

Informante: Seguro en unos días lo veremos a Di Bella en acción. Bah, ya está como vicepresidente del CECIS en Industria. Estuvo dando algunas notas sobre el evento de Endeavor. Entiendo que está en la organización.

Periodista: Eso vi. También supe de gente que se sorprendió al saber que estaba en el CECIS. Se alejó de la función política pero no se fue del todo del juego (risas).

I: Me consta que es una de las figuritas fuertes que el CECIS quería captar. Fíjese que, después de él, De Rivas también quiso apostar a un outsider para que encabece Desarrollo Económico. Claramente, seguiremos viendo a Di Bella en buena parte de las actividades del sector productivo local. Aprovecho de decir esto para que la oposición no siga diciendo que nos faltan eventos en la ciudad,