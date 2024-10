Por Redacción Alfil

El invitado de la semana a #MesaChica, el streaming de Alfil, fue el ministro de Justicia y Trabajo de la Provincia, Julián López, quien dejó varias y contundentes definiciones. La baja de edad de imputabilidad, la vacante del TSJ, la situación del Servicio Penitenciario, además de frases vinculadas a lo político.

“Lo conocí a (José Manuel) De la Sota en el ’97. Charlé con él, me impactó y ahí empezamos a conversar. Siempre me decía lo mismo: ‘venite a trabajar a la Provincia’. En esa época conocí a Martín (Llaryora) también, a Miguel Siciliano, a Tori Flores”, comenzó diciendo López. Quien, actualmente integra el gabinete llaryorista, pero antes lo hizo con los dos antecesores: De la Sota y Juan Schiaretti.

“Tuve el privilegio de ser ministro de los tres: de De la Sota fui de Agricultura, de Schiaretti de Gobierno y Seguridad, y de Llaryora de Justicia”, dijo.

El ministro también sostuvo que “la provincial es una gestión con respuestas permanentes y eso tiene que ver con el perfil de liderazgo de Llaryora como gobernador”. “Nosotros no vamos a hacer videos en la puerta de los pueblos”, lanzó además, en un comentario directo al diputado nacional por la UCR, Rodrigo de Loredo.

En tanto, sobre los distintos casos de corrupción en el seno del SPC, López dijo: “no estamos seguros que no haya más casos, si hay empleados infieles que usan el uniforme para delinquir y los fiscales están trabajando e investigando. La gran mayoría de hombres y mujeres del SPC como de la Policía son excelentes profesionales, comprometidos. Hay gente que trabaja y mucho”.

Además, afirmó que “no debería haber celulares en las cárceles”. “Córdoba es una provincia que no habilitó los habeas corpus que se presentaron en la pandemia. Yo sería un gran mentiroso si dijera que no hay celulares, pero se secuestraron desde diciembre con la intervención más de 2.200 celulares, casi 15kg de cocaína y 15kg de marihuana. Son situaciones perpetradas por empleados infieles que corrompen la estructura”.

En medio de una discusión que pretende instalar el Gobierno nacional como es la baja de edad de imputabilidad, López dijo: “hay que empezar a discutir la baja de edad de imputabilidad, pero si creemos que sólo esa es la solución a la problemática del delito, le erramos al vizcachazo”.

“Bajar la edad vamos a solucionar la problemática de un sector de la sociedad con hijos que son empujados por el contexto. Debe ser una discusión global con los derechos de esos niños o adolescentes, y también lo que tiene que ver con la penalidad. Ideológicamente no estoy de acuerdo con la baja de edad de imputabilidad”, subrayó aunque reconoció que hubo casos como el del remisero de Río Cuarto o el de Laboulaye que lo impactaron. “Si se impulsa el cambio de ley debe ser acompañado de recursos”, dijo.

Por último, acerca de la vacante en el TSJ y si hay urgencia o no por la designación, López sostuvo que “no hay urgencia”. “Es un cuerpo colegiado, hay seis de siete vocales. Fíjate lo que pasa en la CSJ deberían ser cinco y son cuatro, no le van a renovar a (Juan Carlos) Maqueda aparentemente por lo que quedarán tres. Y hay dos propuestas que, parece, no están encaminadas. Ya llegará el momento de discutir eso. En Córdoba está garantizado el servicio de prestación de justicia”.