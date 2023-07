Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿Ilusión perdida?

El informante llegaba a la cronista, pocas horas después de que comenzara el escrutinio en la ciudad de Córdoba.

Informante: Se decía que algunos radicales de Río Cuarto iban a estar cruzando los dedos, ¿eh? Aunque, por estas horas, todo parece indicar una tendencia a favor de (Daniel) Passerini, se sabe que iban a estar muy atentos a la elección en Capital. Sobre todo desde uno de los núcleos…

Periodista: ¿Evolución?

I: Exacto. Quizás no lo admitan ahora pero estaban atentos por si ganaba Rodrigo de Loredo. Se dijo que Lucas Castro podría llegar a subir a la Legislatura porque se especulaba con que De Loredo se llevara a algunos legisladores electos para su gabinete. Castro jugó fuerte para Rodrigo en los últimos años y estuvo en el comité de campaña del sur en las últimas legislativas. El “Negro” (como apodan a Castro) incluso llegó a insinuar en una entrevista que en una de esas se lo cruzaba a Llamosas en la Legislatura. Esto fue cuando todavía estaba todo muy caldeado por la elección provincial.

P: Bueno, en este preciso momento, todavía no hay datos oficiales cargados. Aunque sí se habla de caras largas en el búnker de Juntos por el Cambio.

I: Por ahí el premio consuelo es lo que pasó en Reducción. Jorge “Cacho” Graziano recuperó el Municipio. Después, en el resto de las localidades del sur, no tienen mucho que festejar. Ojo, no crea que no me entusiasma la posibilidad de otro riocuartense en la Legislatura además de Llamosas pero, por el momento, todo indicaba que no había viento a favor.

Declaró el “médico trucho”

El pasado viernes, el periodista comentaba con uno de sus informantes en la Municipalidad de Río Cuarto sobre el inicio del juicio que sienta en el banquillo a Ignacio Martín, el joven que se hizo pasar por médico y terminó integrando equipos de salud del Gobierno provincial y de Río Cuarto. Entre los delitos que se le imputan destaca el de homicidio por dolo eventual.

Periodista: Arrancó el juicio y el “médico trucho” declaró ante el juzgado. Tiró bombas, dijo que el municipio sabía que no era profesional de la salud al momento de contratarlo. Nombró a varios: los ex funcionarios del COE, el secretario de Salud (Marcelo Ferrario), entre otros. ¿Hubo repercusiones en la Muni?

Informante: Impactó, pero no fue fuerte. Como se viene haciendo en los últimos días, la idea que tienen es no darle lugar a la especulación y dejar que la Justicia actúe. Ellos ya son querellantes. Seguro que no cayeron bien esas palabras, porque ellos esperaban que haya juicio abreviado. Justamente, se esperaban algo así de parte de Martín.

P: Y parece que va a seguir…

I: Así es. No será la última vez que mencionen esto en el juicio, pero el que está siendo juzgado es el médico trucho. El fiscal no encontró pruebas para perseguir responsabilidades del Gobierno. Además, hablamos de que es una persona que se la ve venir, que estará preso y por muchos años porque es monstruoso lo que hizo. A nadie le sorprende que diga lo que sea para zafar.

Ya se aplicó el aumento del boleto

El periodista recibía el mensaje de un dirigente opositor, ofuscado por una situación referida al aumento del boleto de colectivos que fue aprobado el pasado jueves.

Dirigente Opositor: ¡Es una vergüenza lo que está haciendo el Gobierno municipal! Trabajaron en un proyecto para subir la tarifa del servicio de colectivos a partir de agosto y este mismo fin de semana ya se empezaron a ver los aumentos.

Periodista: ¿En serio?

D.Op: Mire, acá le paso imágenes. Desde el sábado, el boleto cuesta 140 pesos. Como si no fuera lo suficientemente bruto el aumento que le otorgaron a la SAT (Sociedad Anónima de Transporte) y la forma en la que lo hicieron, no pudieron esperar una semana hasta aplicar la suba. Están desesperados por golpearle el bolsillo a la gente.

Como consecuencia de ese mensaje, el periodista consultaba con un dirigente del oficialismo.

Periodista: ¡Señor! ¿Qué me cuenta con el aumento del boleto? Ya comenzó a aplicarse.

Dirigente Oficialista: Y está bien. Es lo que decía la ordenanza. Yo entiendo que no tienen otros temas con los que pegarnos, pero acá vemos que algunos concejales están mostrando la hilacha. Yo puedo creerlo de las agrupaciones estudiantiles que salieron a escracharnos por esta situación, porque no están informados de todo. Pero me llama poderosamente la atención lo que hacen desde la oposición.

P: ¿Por qué lo dice?

D.Of: Porque evidentemente no saben lo que se votó o simplemente están mintiendo para hacer campaña. La ordenanza aprobada el jueves dice que el aumento entra en vigencia desde que está promulgada. ¿Queda alguna duda?

P: Es decir, ¿fue promulgada el viernes?

D.Of: Y ejecutada el sábado. Exacto. Hay que decirle a los radicales que ellos votaron esto, no un aumento para agosto. Votaron en contra, pero tuvieron la resolución en sus manos y no se percataron en ningún momento de la sesión de lo que claramente se leía en el punto número uno de la ordenanza. No es una trampa ni una guachada contra la gente. Es lo que dice la ordenanza y se cumplió.

Mal augurio

El militante radical llegaba a la cronista con un comentario pesimista respecto de la interna radical que se prevé para el próximo 17 de septiembre en Río Cuarto.

Militante radical: Lo habrá escuchado de boca de todo el mundo pero necesito descargarme un poco: ¡Qué papelón lo de la baja participación en Capital! En general, se viene advirtiendo mucho en las últimas elecciones. Ni hablar de ciertos discursos que, directa o indirectamente, pueden haber desalentado la participación. No me quiero imaginar en septiembre.

Periodista: ¡Cierto! La interna de ustedes. Si uno se deja guiar por lo que se vio en algunas provincias u hoy mismo en Córdoba (por ayer), no creo que se pueda esperar mucho…

M R: La fecha acordada fue fiera, lamento decirlo. Post PASO y antes de las generales. No quiero trasladar esta idea a lo que ocurra en la ciudad pero no hay que ser un genio para pensar en quién podría verse beneficiado si la participación es baja el 17 de septiembre…

P: Y… por lógica, quien maneja el aparato.

M R: Así es. Pero no quiero insinuar eso desde ya, porque cada lugar es un mundo y esto no deja de ser una interna para elegir a un candidato a intendente. Pero no hay que olvidarse que también es abierta a independientes. Motivar a ese sector va a ser el verdadero desafío, más allá de los propios.