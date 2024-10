¿Aumenta el boleto?

El periodista insistía con su informante en el Gobierno municipal sobre los rumores de un nuevo aumento del boleto de colectivos para los próximos días.

Periodista: ¡Che! Cada vez más fuerte el rumor de una suba del boleto para estos días. ¿Confirma?

Informante: No todavía, pero estoy bastante seguro de que en la Municipalidad tienen preparado un anuncio. Dicen algunos que será durante el fin de semana.

P: ¿Aumentará desde el lunes?

I: Si lo anuncian este fin de semana, como yo creo va a pasar, seguramente. Esperaría para publicarlo…

P: No hay comunicado oficial, pero me está confirmando que esto que se comenta puede pasar antes de lo pensado.

I: En realidad, es sorprendente que se haya aguantado tanto el aumento. El último fue en julio, de 700 pesos a 900, lejos de lo que decía el estudio de costos que presentó la empresa. Por eso, presionaron para meter suba en cuanto antes.

P: ¿Y a cuánto iría? ¿A 1650 pesos como se comentaba?

I: No va a llegar a eso, eso seguro. Tengo el dato de que será menos, más cerca de 1000 que de 1600 pesos.

P: ¿Están manejando la comunicación con cuidado?

I: Seguro van a intentar de que esté acompañado de alguna cosa positiva para que no caiga tan mal en la gente este aumento. Aunque, como viene la mano, al vecino no le sorprenden que suba todo. No me parece que sea algo extraño que suba el colectivo, pero otra vez se adelantan al aumento del boleto en capital, que también está al caer.







La UES expuso a los universitarios

El periodista recibía el mensaje de un informante, quien compartía el comunicado de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) respecto a la situación de la UNRC.

Informante: Che, sigue el ruido por lo del Consejo Superior de la Universidad rechazando declarar personas non gratas a los diputados cordobeses. La comunidad universitaria está dividida y los dirigentes estudiantiles están esperando que llegue el fin de semana para despejar un poco la cabeza. Los vienen matando, incluso los más peques. ¿Vio el comunicado de la UES?

Periodista: No lo vi. ¿Qué dijeron?

I: Básicamente, que los estudiantes universitarios arrugaron y deberían repensar la postura que tomaron. Hicieron un llamado a la FURC (Federación Universitaria Río Cuarto) y las demás agrupaciones, como Franja Morada, para que “se posicionen en defensa de la universidad pública”. Dan a entender que, tirándose para atrás en esto de repudiar a los diputados, están también bajándole el precio a la pelea por el financiamiento y los salarios.

P: Duros. Tengo entendido que varios ex UES están militando en Franja Morada y que algunos van a empezar a militar ahí desde el año que viene.

I: Bueno, por eso tal vez no los nombran directamente. Piera Fernández (presidenta de la Federación Universitaria Argentina) presidió la UES cuando era más piba. Ahora, me pareció que no midieron tanto las palabras y que, desde otro lugar, expusieron cierta crisis de representación estudiantil. “Ningún mercenario que haya votado en contra del financiamiento universitario pueda caminar tranquilo por nuestra casa de estudio”, dice el comunicado que largaron. Se la bancaron más los peques…