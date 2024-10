Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







SADAIC, afuera

El informante le compartía a la cronista las declaraciones del defensor del Pueblo, Daniel Frangie, a Puntal. El ombudsman se refirió al criterio con el que interpretaron el decreto de Nación respecto al pago de SADAIC y AADI Capif. Según señaló, los eventos cerrados (como fiestas de 15 o eventos con invitación) no debieran pagar este impuesto.

Informante: Frangie esclareció un poco el tema del SADAIC. Lo seguirían pagando bares o establecimientos que, más allá de si la entrada es gratuita o no, sean abiertos al público. No así las fiestas privadas, como casamientos o cumpleaños de 15.

Periodista: Buena la aclaración, así no se presta a confusiones.

I: Ahí está el tema. La Carta Orgánica plantea que es la Defensoría la que tiene que interceder cuando haya alguna cuestión ambigua. De ahí a que se haya planteado este criterio de los eventos cerrados o con invitados. Quieren reunirse también con los organismos de control porque esto va a tener que articularse con los distintos sectores a la hora de aplicar multas, por ejemplo.

P: A todo esto, ¿Qué tal estas primeras semanas en la Defensoría? ¿Cómo lo ven a Frangie?

I: Por lo pronto, lo veo muy proactivo. Ni bien arrancó se reunió con muchos sectores. Estuvo dialogando con estudiantes por el programa “Conocé la Defe” y habló sobre derechos humanos y la función de la Defensoría. Mucha articulación con el Municipio también. Habrá visto que participó en la presentación del COEM (Centro de Operaciones de Emergencia Municipal). Fue parte de su plan de acción que presentó cuando fue candidato y así se está viendo hasta el momento.

De Rivas visitó Villa María

El periodista consultaba con su informante en el Gobierno por las noticias de un encuentro entre los jefes municipales de Río Cuarto y Villa María.

Periodista: Che, vi fotos de (Guillermo) De Rivas con Eduardo Accastello. ¿Dónde fue eso?

Informante: En Villa María. Anduvo de visita el intendente. Nunca se habían juntado con Accastello, al menos no como jefes municipales…

P: ¿Y se sabe algo sobre lo que han trabajado?

I: Políticas de deporte, dicen. Visitaron el Club Central Argentino de Villa María y compartieron reuniones. También seguro salió el tema de UBER, ya que los dos municipios han compartido ideas para avanzar en la incorporación de las plataformas en los esquemas de transporte. Pero yo creo que De Rivas debe estar juntando experiencias de otras localidades para traer algunas a la ciudad. Por ejemplo, lo del Anfiteatro…

P: ¿Cómo es eso?

I: Hace rato que la Municipalidad viene amagando con hacer un superdomo en el anfiteatro del Parque Sarmiento y el de Villa María siempre fue un ejemplo que querían tomar. No lo pudo hacer (Juan Manuel) Llamosas, pero parece que De Rivas está decidido a anunciarlo. Me dicen que tiene el visto bueno del Panal…

Carpa Blanca

El aviso de un integrante de la comunidad universitaria advertía al periodista sobre una actividad que se realizará desde este lunes.

Informante: No sé si está al tanto, pero desde este lunes se instala la Carpa Blanca en Plaza Roca. Será lunes y martes, con clases públicas y volanteadas de 10 a 14 horas. Se colectan alimentos no perecederos también. Lo organizan distintas agrupaciones estudiantiles, el gremio docente y algunas organizaciones sociales.

Periodista: ¿Está la FURC (Federación Universitaria)?

I: No. Ellos están con otra actividad, junto a la gente de Franja Morada tengo entendido. Convocaron a un “Estudiantazo” ahí en la Uni. Harán una sentada de estudiantes el martes, pero me parece que se quedan cortos. No se animan a movilizarse en el centro (risas).

Paro de AEFIP

Este lunes, el sindicato que nuclea a los trabajadores de la ex AFIP adhiere al paro por 4 horas para lunes y martes respectivamente. En tanto, el miércoles se prevé un paro de 24 horas. En el sur provincial, más de 320 empleados manifestaron preocupación por sus puestos de trabajo. El informante sindical se comunicaba con la periodista.

Informante sindical: Están pasándola muy mal los compañeros de AEFIP. Algunos casi que resignados y esperando lo peor. Sobre todo los que fueron contratados entre el 2020 y 2023. Son cerca de 40. Pero igual, le diría que la mayoría está muy preocupado. Y otra de las cosas que plantea el gremio es que un vaciamiento del organismo va a derivar en más evasión fiscal.

Periodista: Eso escuchaba. Vienen haciendo asambleas desde la semana pasada y, por lo que me dice, esta semana se vienen medidas más contundentes.

I: Así es. Solo por curiosidad, ¿dijo algo el concejal (Mario) Lamberghini sobre esto?

P: Desconozco, pero supongo que coincide con la decisión del Gobierno.

I: Me gustaría saber lo que piensa y no lo digo irónicamente. Si no me falla la memoria, hace un par de décadas estuvo a cargo de la AFIP Río Cuarto.

“Ya no entra un auto más”

El dirigente llegaba a la periodista, luego de conocer que uno de los anuncios del intendente Guillermo De Rivas para el mes de noviembre comprendería novedades en torno a la regulación de Uber.

Dirigente: Buena señal la de regularizar Uber. ¿Esa data viene del propio oficialismo?

Periodista: Confirmado. No hay tantos detalles hasta el momento pero es algo que se haría antes de fin de año.

D: Bueno, quisiera agregar que muchos taxistas y remiseros están lejos de haber aflojado. Es más, le diría que el enojo sigue siendo muy fuerte. Varios ncluso dicen que “ya no entra un auto más en Río Cuarto” y ojo, no son cosas que se dicen por decir. Siempre se planteó que había cierta “sobrepoblación” de coches en la ciudad. Ojalá la regulación venga un poco de la mano de eso.

P: Sé que en otras ciudades lo han planteado así. Con un cupo para que puedan convivir taxis, remises y Uber. De hecho, en Río Cuarto estiman que entre un 60% y un 70% de los taxistas y remiseros también usa la aplicación de manera paralela.

D: Cuando hay que llevar el pan a la casa, a muchos no les queda otra. Pero insisto en que los taxistas están muy alertas. Incluso una de las asociaciones estaría buscando asesoramiento legal. El Municipio va a tener un desafío importante para tratar de dejar a todos conformes. Por cierto, sé que los taxis han pedido un aumento de la tarifa también. Un 40% porque desde marzo que no se actualiza.

P: Uh, encima justo en medio de un aumento inminente del boleto de colectivo.

D: Repito: va a ser muy difícil dejar a todos conformes.