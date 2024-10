Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Municipio “no zafó” del paro

El informante llegaba a la cronista para comentarle sobre el paro nacional de AOITA previsto para este miércoles 30 (luego del aumento del boleto y en la previa a anuncios sobre modificaciones en el sistema).

Informante: Bueno, menos mal que se vienen los anuncios sobre algunos cambios en el sistema de transporte. No alcanza a pegar lo del aumento que inmediatamente se viene el paro. Aunque ojo, parece que en Río Cuarto va a haber algunos coches circulando.

Periodista: Es por lo de los trabajadores de ERSA, ¿no?

I: Así es. Se habla de más de 200 puestos de trabajo que se ven comprometidos pero también sigue el reclamo por la situación alarmante del transporte a nivel país y la quita de subsidios. En fin, parece que en Río Cuarto no va a haber un paro total. Por lo menos, el gremio está dando el mensaje de que “los compañeros tienen la libertad de elegir si adhieren o no”. Ya varios choferes avisaron que van a estar trabajando normalmente.

P: ¿Esto cayó mal en algún sector?

I: Algunos lo tomaron mal. Casi como si el gremio instara a no participar de la medida. No creo que haya sido así pero bueno. Otro dato es que esta medida coincidirá también con el paro docente y no docente en la Universidad. Lo “positivo” es que menos gente se va a estar movilizando mañana (por hoy) pero no deja de ser una medida poco agradable después del aumento del boleto. Justamente, la Municipalidad cerró un acuerdo con la empresa para evitar el paro. Lo concreto es que, aunque sea por otras razones que no tienen que ver con el Municipio,no se logró esquivar una medida de fuerza esta semana.







Nuevos amigos

El informante, cercano a los círculos locales del radicalismo, le comentaba al periodista sobre un diálogo que escuchó en una reunión.

Informante: El otro día me junté con dos radicales que me contaron algo que le va a interesar. ¿Sigue la agenda de Gabriel Abrile?

Periodista: Como a la de todos. ¿Por?

I: Hay un par de actividades en las que estuvo acompañado de un joven dirigente. Facundo Pedemonte, ¿lo tiene?

P: Lo recuerdo, sí. Estaba en los equipos técnicos de Gonzalo Parodi. Tengo en mente haberlo visto en la campaña, vinculado al sector privado y profesional de la plataforma.

I: Bueno, ese mismo. Ahora se lo ha visto de aquí para allá con Abrile. Pero, me apuntaron estos chicos con los que estuve, que no siempre fue así. De hecho, Pedemonte fue bastante duro con Abrile en la campaña del 2020.

P: ¿Lo criticaba?

I: Mucho. En redes sociales. Lo mataba en redes, recordándole que se había atendido en Córdoba capital cuando estuvo enfermo de Covid. “Oportunista criminal”, le decía por la forma en la que el doctor hablaba de su historia con la enfermedad en medio de la campaña. La verdad es que el chico estaba bastante comprometido con la prevención del coronavirus y era de los que pedían no ir a votar, cuidar a la gente de los contagios. Parece mentira, pero la gente fue a votar sin estar vacunada…

P: Mire usted. No tenía ese dato. Pero, ¿no se habrán reconciliado?

I: Seguramente. El tema es que me parece difícil volver de expresiones tan duras. Mire, si los militantes lo tienen anotado, sabe que tarde o temprano se lo van a echar en cara a Pedemonte. Ahora se los ve muy cercanos con Abrile, trabajando en equipo, pero me cuesta creer que quedó atrás eso. Aunque no me sorprendería que hagan de cuenta como que nada pasó…después de todo, los radicales son así (risas).