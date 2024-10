En la mayoría de los casos, los parámetros para medir si un lanzamiento cinematográfico constituye un éxito o un fracaso tienen que ver con las expectativas que se han depositado en esa producción y la cantidad de dinero que se ha invertido en ella. Como el cine se inscribe dentro de los procesos industriales, no puede escapar de esa lógica costo/beneficio que rige en el mundo de los negocios, más allá de que se trate de emprendimientos culturales cuyos objetivos deberían estar por encima de los estrechos límites de la economía y alojarse en el ancho ámbito de las expresiones artísticas.

Pero quienes transitan la senda de este género creativo saben que están a mitad de camino entre una cosa y la otra. Aunque reciban críticas positivas por su obra y la gente que paga su entrada emerja de la sala satisfecha, si la taquilla no acompaña quizás no haya una siguiente oportunidad para ese realizador que cometió el “error” de ofrecer algo que no resulta atractivo para el gran público. La elaboración de un largometraje, y peor aún si se enmarca en la factoría hollywoodense, exige una financiación desmesurada que demanda una compensación proporcional para que los productores la consideren viable.

En ese forcejeo entre su voluntad y la de la compañía que cobijó su proyecto, el director Todd Phillips se arrojó a la aventura de cambiar de forma rotunda su modo de contar la historia del Guasón para la segunda parte de la saga, trocando el tono oscuro y violento que había usado en la primera entrega para adentrarse en la tragicomedia musical como registro de la que fue estrenada hace pocas semanas. Y como esta vez no recogió el suceso que lo había acompañado en 2019, fue castigado con una estadía menguada en la pantalla grande, donde el número de espectadores le fue esquivo.

Las últimas noticias dan cuenta de que “Joker 2: Folie à Deux” ya se encuentra disponible en formato digital para ser alquilada desde la plataforma de Amazon Prime, lo que implica que no hay demasiadas expectativas acerca de que pueda permanecer mucho tiempo más en cartel en los cines. Y desde Max se ha anticipado que próximamente se sumará ese título a la oferta online para sus abonados, algo que podía inferirse si tenemos en cuenta que desde hace un tiempo figura en su grilla aquella “Joker” que cinco años atrás dejó a todos estupefactos.

Tal vez gran parte de la desilusión que parece haber generado esta continuación tenga que ver con que esa gente que quedó azorada en aquel momento, esperaba un entretenimiento de características similares y no soportó esta historia de amor entre dos pacientes sometidos a tratamientos psiquiátricos, que se cantan el uno al otro profesándose una adoración mutua que se traduce en canciones y esquemas coreográficos. Esa demanda de acción no satisfecha ha decantado en una venta de tickets por debajo de lo que se suponía y en el rápido desplazamiento hacia el streaming como la consecuencia no deseada de ese malentendido.

Lo paradójico es que el año pasado protagonizó un boom taquillero la cinta “Barbie”, que narra las aventuras de la famosa muñeca en el mismo formato de comedia musical que ahora provoca rechazo. Y también arrasó con los premios y se sostuvo un largo periodo en cartelera “Oppenheimer”, que no era precisamente un producto de fácil digestión. Queda en evidencia entonces que no debería recibir “Guasón 2” el adjetivo de decepcionante, sino que no hubo correlato entre el propósito del director y lo que creían que iban a ver quienes se sentaron en una butaca con ganas de otra cosa.