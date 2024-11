Pretto: “los ingresos de los municipales en Córdoba están por encima del promedio”

Por Redacción Alfil

En su rol de viceintendente a cargo del Ejecutivo ante la ausencia del intendente Daniel Passerini, de gira por España, Javier Pretto pasó por Alfil TV (viernes 20hs) y habló de todo. La tensión con el Suoem, el aumento del boleto del transporte urbano, la regulación de Uber, los naranjitas y hasta el paso del presidente Javier Milei por Córdoba en la Fundación Mediterránea. “Estuve invitado por la Fundación, el Presidente dio una clase de economía por momentos demasiado técnica”, dijo Pretto.

En tanto, acerca del reclamo del Suoem y la tensión con el Municipio, Pretto señaló que “el gremio tiene que defender el salario de los trabajadores, el Municipio tiene muchísimas otras obligaciones”. “Es difícil que se pueda reponer ese 17% que pide el gremio, el Municipio hoy no está en condiciones de afrontar ese reclamo”, dijo Pretto.

“La designación presupuestaria al pago de salarios en el Municipio está en un 40% aproximadamente”, dijo Pretto y descartó que el reclamo del sindicato liderado por Rubén Daniele tenga otras intenciones en el reclamo. “No sé si tiene que ver con motivaciones internas del gremio. Es cierto que hay una brecha y tienen razones para reclamar, la modalidad del reclamo la pondrá el propio Suoem. Hace mucho tiempo que el Municipio tiene buen diálogo y se trasparenta, obviamente el gremio hace más ruido porque la brecha se agrandó”, sostuvo Pretto.

“También es cierto que la media de los ingresos de la Municipalidad es muy superior a la media de otras ciudades”, añadió.

Con respecto al respaldo a Milei en el balotaje del año pasado, Pretto sostuvo que “nunca recibí un reproche por respaldar a Milei en el balotaje. Somos una coalición muy amplia”.

“Necesitamos que al Presidente le vaya bien. Ordenar la macroeconomía trae dolores, pero deben mejorar las condiciones para que haya más inversiones”, dijo.

En tanto, sobre Uber afirmó: “siempre plantee que no se puede ir en contra del desarrollo tecnológico. Al tratarse de un servicio público me parece que había regularlo, que no quiere decir que se acepten tal como están. Más allá de lo que pensemos nosotros, la Justicia dice que debemos regularlo. Algo en ese sentido tomó Villa Allende donde le aplica requisitos para funcionar y equipara todo con el taxista”.

Además, Pretto destacó la decisión de la aplicación propia por parte del Municipio y dijo, con respecto a la suba del boleto, que “se está analizando una suba del boleto para paliar en parte lo que está poniendo el Municipio. No hay fecha para el aumento”.