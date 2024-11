Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Gran asado peronista

En el aniversario de Las Higueras, el periodista consultaba con su informante en la localidad para conocer detalles de la celebración.

Periodista: ¿Las Higueras está de fiesta?

Informante: Sí, pero la lluvia molesta un poco (risas). A la mañana hubo acto con presencias provinciales. Vino Miguel Siciliano (presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura de Córdoba). Pero, ¿sabe dónde se puso lindo? En la casa del intendente Gian Lucchessi. Fue anfitrión de un gran asado peronista

P: ¿En serio?

I: Así como le digo. Se ve que Siciliano le encomendó la tarea de armar esta juntadita y empezar a organizarse políticamente porque se vienen varios desafíos. Lucchessi es uno de los preferidos del legislador en el sur, por no decirle que es él preferido (risas).

P: Algo me han dicho. Ahora, volviendo al asado, ¿quiénes estuvieron?

I: Varios intendentes peronistas del departamento, con Guille De Rivas a la cabeza. Juan Llamosas también estuvo, entre otros dirigentes que empiezan a meterse en la rosca del año que viene. No quiero decir que se habló del 2025, pero es un tema que siempre está. Digamos, el que fue al asado lo hizo sabiendo que no pueden quedarse afuera de la conversación.

P: Así que Lucchessi fue el anfitrión…

I: A ver, puso la casa. El verdadero centro de la reunión fue Siciliano. A él le gusta armar estas juntadas para compartir visiones y ver cómo está la región. En eso es más sociable que muchos y su termómetro está bastante calibrado. Le interesa saber qué está pasando en esta zona tan importante para el gobernador.

P: A ver, ¿tiene algún detalle gastronómico?

I: Dicen que se comió muy rico, que unos se tuvieron que ir antes de que saliera la carne y otros llegaron para los aplausos. Se habló de futbol, hubo chicanas para los radicales, pero también algunos Tête-à-tête de Siciliano con intendentes.







UCR-Centro: se viene la asamblea abierta

El periodista consultaba con su informante en la Unión Cívica Radical de Río Cuarto para conocer detalles de un encuentro partidario que se desarrolló el martes a la noche.

Periodista: Me comentaron que hubo movimiento en la Casa Radical. ¿Sabe algo de eso?

Informante: Se reunió el Circuito Centro. Marcos Curletto presidió el encuentro. Leí por ahí en Alfil que se iban a discutir varios temas, hasta candidaturas, pero tengo entendido que estuvo todo bastante tranquilo. Tampoco hubo gente de otros circuitos, como se dijo por ahí.

P: ¿Se resolvió algo?

I: Que el miércoles que viene se va a realizar una asamblea abierta a los fines de conversar sobre la situación local y nacional. Son las dos demandas que los afiliados pusieron sobre la mesa del centro. Por eso le digo, no hay nada de candidaturas y ninguna otra cuestión.

P: ¿En serio? Yo sé que hay sectores empezando a tirar el tema del 2025.

I: En el Centro aparentemente no. Lo que sé es que tienen pensado que la asamblea haga un análisis de la elección local en retrospectiva y también de lo que está pasando con el partido a nivel nacional. Todo muy de a poco, sin apurarse a tomar decisiones ni sacar conclusiones determinantes de ninguno de los puntos. Más bien, quieren dar el primer paso.

P: ¿Invitarán a toda la dirigencia?

I: Dijeron asamblea abierta, así que supongo que cualquier radical de cualquier circuito puede acercarse. Pero, le repito esto que me marcaron: no hay intención de empezar a mover nombres ni candidaturas para el año que viene. No es una prioridad.

Interna libertaria

La periodista dialogaba con el dirigente, cercano a las filas de La Libertad Avanza, para consultarle sobre un mensaje que se viralizó y que apunta a la titular de ANSES Río Cuarto, Silvina Drovandi por presuntas amenazas a un referente de LLA en Las Higueras.

Periodista: Hay un material que circuló por estas horas sobre la directora de ANSES, ¿le llegó?

Dirigente: Claro. Y para ser honesto, no entendí la gravedad que plantean los que difundieron eso. Diferencias puede haber, claro. La Libertad Avanza no escapa a los internismos de todos los partidos. Quizás la puedan cancelar por decir “peronchos” como mucho pero en el audio no se advierte nada de eso.

Periodista: ¿Pero se sabe cuál es el conflicto de fondo?

D: El humilde aporte que puedo hacer es que hay una especie de interna entre quienes responden al diputado Gabriel Bornoroni y los que no. Por lo que sé, parece que los disidentes le han apuntado a la directora de ANSES por, supuestamente, ser del PRO. Eso no es cierto. No está afiliada y no tiene militancia política en ese espacio. Ella misma dijo en el audio que buscaban a alguien profesional e idóneo para el puesto y ella es abogada y escribana. Bueno, esto no cayó bien en algunos sectores que quizás esperaban quedarse con la conducción del ANSES o se sentían más “merecedores” por formar parte del proyecto político hace tiempo. Y para ser justo, tampoco creo que no haya habido personas formadas en LLA pero eso es otro tema.

P: En síntesis, ¿que cree qué se buscó con esto?

D: Claramente hacer algún daño. De hecho, antes había salido un comunicado donde apuntaban a Drovandi por esta supuesta asociación al PRO departamental. Ahora, el tema de que “metieron la cola”... tampoco me parece para hacer un espamento. Ya antes del ballotage habían blanqueado su acompañamiento. Esa línea de partido juega con Bullrich y ella es ministra de esta gestión. Los que seguimos la campaña de cerca vimos que colaboraron con la fiscalización. En fin, no le niego que hay diferencias y creo que habría que mirar más allá de Río Cuarto porque esto se extiende más allá del departamento…







Compra de bondis

El informante llegaba a la cronista para dialogar sobre las novedades en torno al sistema de transporte urbano. En diálogo con el programa Así son las cosas, el presidente de la UCR Centro, Marcos Curletto, se refirió al aspecto vinculado a la compra de 15 nuevas unidades. “No aclaran quién las va a comprar y eso es una responsabilidad de la empresa. Las cosas que están pasando hacen pensar que la empresa no está en condiciones de comprar colectivos y que los comprará el Estado municipal”, dijo el dirigente.

Informante: Curletto plantó una duda sobre la compra de unidades. ¿Se dijo en la presentación quien se haría cargo de pagar eso?

Periodista: Creo que no. Me da la impresión que, al ser el Municipio quien comunicó las modificaciones, se puede entender que viene de ahí. Pero no me haga meter la pata porque, sinceramente, no sé (risas).

I: Bueno, la oposición se puede atribuir un puntito porque vienen insistiendo hace mucho con la quita del transbordo. El propio gobierno incluso ha dicho ahora que algunas cuestiones de la última licitación no resultaron muy satisfactorias. En fin, el dato de la compra de 15 unidades estaría bueno conocerlo.