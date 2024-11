Por Gabriel Marclé

¿Ya se empezó a recorrer el camino hacia las elecciones legislativas del 2025? “Nunca dejamos de estar en campaña”, le respondía a Alfil un dirigente de Hacemos Unidos por Córdoba. Aunque las listas estén todavía lejos de confirmarse, cada maniobra política en el escenario actual tiene como objetivo lo que ocurrirá en las urnas de medio término.

En el sur de Córdoba, los movimientos vienen tomando notoriedad desde hace tiempo, con una elección -la de Río Cuarto- como punto de partida, la aparición de nuevos actores y el armado de espacios políticos que marcan un cambio de época en territorio cordobés. Pero todos los ojos se posan en las estrategias de campaña que se activarán ni bien arranque el año próximo. Hay sondeos y surgen nombres, pero también mucho misterio, como quien no quiere delatar su jugada antes de tiempo.

La pregunta es qué ocurre por estos días con los planes del gobernador Martín Llaryora y si busca algún candidato en la región, pero también cuál será la jugada opositora -radical, juecista o libertaria- en medio del sacudón que se produjo durante la gestión del presidente Javier Milei. Las cartas empiezan a ser repartidas, pero -como en cada partida- la jugada de cada player dependerá de lo que haga su rival.

Varias definiciones a tener en cuenta: “No hay que arriesgar jugadas si los de enfrente no tienen nada” y “hay que pensar en la pelea territorial”. El futuro de los cordobeses en el Congreso está en juego, pero también el dominio del sur.

El “pensante” Partido Cordobés

Podría decirse que Martín Llaryora ya cuenta con una variada selección de cartas para jugar en la campaña del sur, pero todavía no se sabe bien quiénes las representan. Los intendentes y referentes regionales ya juegan en defensa de su gestión en la provincia, poniendo en valor el impacto de su gestión en el sur; pero de ahí a que se hable de candidatos para las urnas del 2025 falta bastante.

En el proceso de este año apareció Juan Manuel Llamosas como Asesor del Panal en los cuatro departamentos de la región, un actor que sustenta las sospechas respecto al armado de un candidato potente para el año próximo. “No hay nada definido”, responden desde capital ante cada consulta sobre escaños que representen al sur. Lo que predomina es la paciencia, a la espera de lo que revele el tablero durante los meses venideros y las cartas que empiecen a jugarse desde los frentes rivales.

“Hay que pensar mucho antes de actuar. No vale la pena quemar nuestras mejores cartas si no hay nadie en frente que valga la pena”, le comentaba un referente regional a Alfil, pendiente a lo que digan las encuestas y las listas más adelante. Claro que el llaryorismo quiere una victoria contundente para sumar fuerza en sectores donde perdió en 2023, pero si el presente de la campaña no les demanda jugar fuerte, no lo harán. ¿Es Llamosas esa carta con la que podrían desactivar la mejor jugada opositora? Hay quienes creen que sí, pero otros aseguran que no.

Más allá de las variables que puede controlar el llaryorismo, también hay que esperar por el juego de La Libertad Avanza y la posibilidad de que rompa esquemas con un candidato propio que desordene el tablero. Pero, todo puede pasar y Hacemos deberá evaluar si mantiene los buenos tratos con los libertarios y los absorbe como parte del Partido Cordobés. En el sur, “no la ven” a esa posibilidad.

UCR renovada, “sin peluca”

El juego radical del sur, con dirigentes pujando por lugares expectables en las listas del 2023, todavía no puede hablar de candidatos sin certezas respecto al espacio que integrarán en el futuro inmediato. Lo seguro es que el debate de la UCR parece encontrar coincidencias entre la mayoría respecto a la necesidad de renovarse, dejan atrás la estrategia utilizada hasta el año pasado. “Hay que hacer algo nuevo porque todas las alianzas fueron dañinas”, cuentan.

Con esto en discusión, una de las conclusiones más contundentes tiene que ver con la desvinculación de quienes fueron sus dos principales referencias hasta hace muy poco, Rodrigo de Loredo y Luis Juez. Sobre el senador y líder del Frente Cívico, algunos apuntan que “va camino a ser el próximo Oscar Aguad”, en referencia a las sucesivas derrotas en las urnas.

A la espera están de un nuevo armado a nivel nacional, motorizado por las banderas del centenario partido que fueron puestas en conflicto durante este año (jubilaciones y universidades), de donde pueden aparecer nuevos referentes. En ese sentido, por esta parte de Córdoba hay sectores impulsando nombres como el de la referente estudiantil Piera Fernández, aunque la cuestión se terminará de definir entre los intendentes. ¿La certeza? Será una alternativa puramente radical.

Claro que también hay radicales que se sienten atraídos por las ideas de la libertad y que, a la luz de la buena imagen de Milei, saben que tarde o temprano se terminarán acercando. “Son los menos”, confían desde el frente radical que busca construir desde la oposición a Nación.