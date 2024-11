Por Gabriel Abalos

[email protected]







Paso, paso al “Cuirdobazo”

Este viernes a las 19, en el Auditorio Fahrenheit del Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) se proyecta un ciclo de cortometrajes cordobeses de realización recientes sobre temáticas de diversidad sexual y de género. Se verán siete trabajos de entre diez y treinta minutos de duración, realizadas desde 2019 hasta 2024, producciones surgidas en la cátedra de Realización Audiovisual 2 del Departamento Académico de Cine y Artes Audiovisuales de la Facultad de Artes de la UNC. “Armar relatos con historias de personajes cuir, marikas, tortas, travestis y trans implica panear la mirada hacia nuestros propios cuerpos, hacia los modos de aparecer en la sociedad” expresan los docentes Ignacio Jairala y Daniel Tortosa al presentar el ciclo. Un audiovisual puede capturar con mayor verdad y delicadeza la compleja hondura y la identidad LGBTIQ+, que en el marco de la vida diaria donde impera una normativa binaria y donde está latente la violencia de quienes no aceptan la diversidad. Se verán los títulos locales Chicharrón (2023, digital, 17) de Jordán Medeot, con Clyde Donadi, Yolanda Pinto. El brillo (2022, digital, 11’) de Lucrecia Hernández, con María Fernanda Arrieta, Indya Ludovika Pinto. Memorias de bolsillo (2024, digital, 10’), de Julian Acosta, con Antonio Kassab, Agustin Franzi Betancourt. Guacho (2019, digital, 20’) dirigida por Matías Magnano (Colectivo 0mm), con Mariano Cornejo, Mariano Ludueña. Cómo nos vemos (2022, digital, 30’) dirigida por Laura Castro (Hora Azul Cine), con Maxima Sayavedra, Malcolm Dimateos. Viajar no es un encuentro (2022, digital, 19’) dirigida por Daniela Saavedra, Ana Clara Figueroa Smith Chávez, con Micaela Villarreal, Micaela Mambrin. Las (no) fórmulas del amor (2024, digital, 21’) de Ariela Jara, con Micaela Villarreal, Juan Sciara. Entrada general auditorio $ 2000, abonados gratis.

Ediciones experimentales

En el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi (Av. Hipólito Yrigoyen, 622) se despliega durante la jornada, desde las 16, la 5° edición de la Feria Copperweld, un evento artístico de proyectos editoriales y gráficos producido en el marco de la radicación de proyectos CePIABIERTO 2021, que articulan con el Seminario de Edición Gráfica Experimental de la Facultad de Artes de la UNC. Copperweld es principalmente una feria de ediciones experimentales en las que confluyen las búsquedas formales alentadas por diversas prácticas artísticas contemporáneas, en este caso enfocadas en el complemento entre imagen y escritura, ideas de volumen, forma, color, texturas, materiales, todo al impulso de lo experimental. Participan casi medio centenar de editoriales independientes. También habrá venta de dibujos de Jessi Kloner, Constanza Cortez, Carolina Bognar, Milagros Haddad y más. El evento se extenderá hasta las 21, la entrada es libre y gratuita.

Los Claroscuros de Juana

En la sala Formosa (Achával Rodríguez 349, Güemes) la artista Juana Aguirre comparte hoy los temas de su primer disco solista Claroscuro, y algunos adelantos de su próximo álbum. Es su primer show ante el público cordobés, luego del éxito de su reciente gira internacional. Juana lanzó su carrera solista en 2021, tras poner un cierre a su proyecto Churupaca. La cantante y cancionista se mueve en la franja de la música experimental, folk e indie. También, en su colaboración con artistas como Santiago Motorizado y Lola Parda -de Perotá Chingó- desarrolló una propuesta que mezcla ritmos rioplatenses con producción moderna. Su álbum debut la llevó a festivales como el Primavera Sound, Buena Vibra, Quilmes Rock y Druga Godba (Eslovenia). En su gira recorrió también España, Alemania, Colombia, México y ahora Chile. Entradas desde $ 12000 por Al Pogo.

Mirar a la Nueva Córdoba

En el Museo Evita - Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511) hay esta tarde a partir de las 18 una actividad dedicada a la historia de la ciudad de Córdoba: la charla del arquitecto Jorge Bettolli sobre el proceso de transformación De los Altos del Sur a Nueva Córdoba. El devenir de un barrio emblemático. A través del registro fotográfico se analiza la evolución de la infraestructura y los efectos de las políticas urbanísticas en la reconfiguración de la fisonomía del gran barrio de la Córdoba desde la planificación por Miguel Crisol en el año 1886, al paso del siglo XX. El proceso dejó marcas tanto en su estructura física como en su identidad cultural, entre las tensiones del negocio inmobiliario y la defensa y preservación del patrimonio. Invita Ensamble Creativo, equipo colaborativo de personas mayores. La entrada es gratuita.

El hombre presdestinado

En el Centro Cultural La Piojera (Av. Colon 1559) hay teatro hoy a las 21: se presenta la obra Estoy para otra cosa, dramaturgia y actuación de Sergio Alfie, con dirección de Samy Flores. Rogelio, un hombre que se cree predestinado para grandes proyectos, se pone en actitud de espera de señales que le den pistas sobre de qué se trata todo. Siempre al borde de una revelación, la espera puede llevarle toda la existencia. Función a la gorra.

El sábado, Takian Cay

Mañana sábado a las 18, en el Museo Genaro Pérez (Av. Gral Paz 33), habrá un concierto titulado Diga 33…, en alusión a la cantidad de años que cumple el Estudio Coral Takian Cay, dirigido por Elizabeth Burba y Pablo Behm. Esa agrupación tuvo su primera actuación en 1991 como Agrupación Coral de Cámara y ha trabajado todos estos años con directores y directoras invitados y un amplio repertorio de música académica y popular. En el concierto de este sábado se oirán obras de diversos compositores, del siglo XVI hasta la actualidad, compuestas originalmente para coro. Actuarán como invitados el Coro Artifex, dirigido por Mariano López, y actuará Marcelo del Rio y Mauricio Hernández en canto y archilaúd. La entrada es libre y gratuita.