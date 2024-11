Por Gabriel Abalos

El Museo Evita Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Irigoyen 511) inaugura esta tarde a las 19 un nuevo bloque de muestras en el cierre expositivo del año. El palacio y museo siempre con foco en lo cordobés, inaugura siete muestras temporales e invita a recorrer la exposición permanente en el primer y segundo piso, organizada en cuatro bloques, cuya apertura tuvo lugar en julio pasado. Asimismo, se podrán apreciar en el pasillo (Sala T) seis obras recientemente adquiridas para la colección permanente de la provincia de Córdoba, en el marco de ArteBa 2024.

Las siete nuevas muestras temporales están dedicadas a artistas contemporáneos de Córdoba. Claudia Santanera, de proyecto Nunsacat presenta en el ingreso la instalación ¿Quién puede decir de qué carne estoy hecho?, una obra tejida con palma Caranday, práctica ancestral sostenida por familias de artesanos cesteros en Copacabana, pueblito del norte cordobés. En el hall central pende la obra Prana, una nube realizada en hierro de construcción reciclado, creación del artista Simón Ibáñez Durán. La Sala A, en el subsuelo, aloja Sistemas Afectivos, sesenta y cuatro retratos en pinturas y fotografías de Majo Arrigoni, con curaduría de Siu Lazaso. En la Sala B se ha instalado Aroma Caelum, imágenes, videos y escritos en soportes luminosos de María Buteler, su curadora es Carina Cagnolo. La Sala D expone las obras de la convocatoria abierta Cosecharás tu Ciencia, llamado a artistas, científicos y colectivos de arte a presentar obras donde dialoguen las prácticas artísticas y científicas. Fue su curadora y jurado la artista Indira Montoya. En el segundo piso, donde se encuentra el cubo de vidrio que asoma a la fachada del museo, la artista Felicita Petit instala En Refugia, sobre el afuera y el adentro, la luz y la oscuridad, y también los ríos subterráneos de nuestra memoria. Completan las siete muestras temporales, en el tercer piso, Salas K, L y M, Todos los caminos conducen a Córdoba, muestra que presenta en dialogo las colecciones de Fernando Allievi / María del Carmen Lorenzo, que incluye piezas referidas a la figuración humana, cartas ficcionales elaboradas por Guillermo Daghero, que involucran en lo real y lo imaginario a los propios expositores e incluso a Antonio Seguí y al patrimonio gestionado por él, en custodia en el CAC Chateau. También se tejen lazos entre territorio, arquitectura y urbanidad.

Decir adiós, susurros y gritos

El Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) está de estreno este jueves y ofrece dos títulos atractivos, cada uno en su género. A las 15.30, 18 y 23 llega la nueva película de Almodóvar, un estreno especial: La habitación de al lado (España, 2024) con Tilda Swinton y Juliane Moore, traza la despedida entre dos entrañables amigas, una de ellas se despide de la vida y la otra le dice adiós a una amistad de años, acompañándola hasta el último suspiro. En una Nueva York otoñal, el director manchego imprime una historia plena de emociones, donde la tristeza exuda dulzura.

El otro título va a las 20.30, es menos delicado, pero no menos nostalgioso: se trata de Fuck you! (Argentina, 2024) dirigida por José Luis García. Registra el último recital que dio la banda Sumo, con Luca Prodan en Obras, el 10 de octubre de 1987. Las funciones de este documental, una por día, en diferentes horarios de hoy al domingo, tienen entrada libre y gratuita, gracias a la invitación del Instituto Italiano de Cultura de Córdoba. El registro del último recital de Sumo (Luca falleció unas pocas semanas más tarde) tiene toda la palpitación de la vida por sí misma, potenciada como no podía ser de otra forma por el artista afincado en la Argentina, en un ritual que se presiente como una poderosa despedida, filmada a centímetros de los hechos.

Horizontes de este jueves

• En la sala del tercer piso del Teatro Real (San Jerónimo 66) hoy a las 20, la cantante Eli Fernández y el pianista Jorge Martínez, ambos también compositores, presentan La canción te cuida, un show íntimo que invita a la música popular argentina, acústico y sutil, de los clásicos a los nuevos compositores en una amplitud de paisajes regionales y géneros. Una invitación a escuchar en detalle y dejarse cuidar por los sonidos transmutadores de la canción, de manos de dos grandes músicos. Entrada general $ 9000 disponibles a través de Autoentrada y en boletería.