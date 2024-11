Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Cruces por el 25N

Desde el Concejo Deliberante, el informante le relataba al periodista sobre un episodio acontecido durante el tratamiento de una declaración vinculada al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Informante: Se picó hoy en el Concejo. Como viene pasando últimamente con las polémicas, con Mario Lamberghini (concejal del Partido Libertario) en el medio.

Periodista: ¿Otra vez? Cuénteme…

I: El Concejo adhirió a los 16 días de activismos en el marco del 25 de noviembre en el día de la no violencia contra la mujer, pero estuvo caliente el debate. No debería haberlo, sino una sucesión de adhesiones. Pero no pasó…después de que hablaran las concejalas Marilina Gadpen y Marisa Cariddi, pidió la palabra “Mario el libertario”.

P: ¿Estuvo fuerte?

I: Sobreactuado, creo yo. Como todo lo que define el ser libertario. Arrancó con la crítica a la agenda 2030 “votada por socialistas y comunistas” y aseguró que no se hace nada. Dijo que los hombres desarrollan las tareas más degradantes de la sociedad. Estuvo muy fuera de lugar, la verdad. Se sintió forzadísimo el meter ese discurso en un día así, pero se ve que les rinde. No sé si a Lamberghini, que hace muchísimo esfuerzo para que le den el carnet de libertario y todavía no lo consigue.

P: ¿Le respondieron?

I: Sí. Algunos con más cuidado que otros. Lamberghini se sintió aludido igual y volvió a pedir la palabra para seguir despotricando contra la agenda 2030. Ahí le saltó de nuevo Leticia Paulizzi (La Fuerza del Imperio del Sur), quien le expuso los números de femicidios y violencia de género. Lo corrieron por ahí, por lo que Lamberghini salió a aclarar que él nunca dijo que estaba en contra de los derechos de la mujer. No se notó…

P: Mucha discusión, ¿no?

I: Sí. Pero hay más. Salió Pablo Benítez (Primero Río Cuarto) en pose juecista a reclamarle al cuerpo que diga algo respecto a Alberto Fernández y la denuncia en su contra. Dijo que se golpean el pecho defendiendo a las mujeres, pero después miran para el costado. El debate se cerró cuando Gadpen, socialista, dijo que es un orgullo para ella que la traten de zurda socialista. A Benítez le dijo que él podría haber expresado algo como concejal del caso Fernández y no esperar que otro lo haga. Fue un todos contra todos…







Estafas de tránsito

El periodista consultaba con su informante en el Gobierno local sobre un mensaje que se viralizó como advertencia en las redes sociales.

Periodista: Che, dicen que están muy activos unos estafadores en el macrocentro. Cuelgan un panfleto en los autos informándoles que están en infracción y dejan un QR para que la gente entre. ¿Están al tanto de esto? Tiene pinta a estafa.

Informante: Lo es. La Municipalidad se puso a trabajar rápidamente con la Policía para ubicar a estos malnacidos. Esperaban agarrar desprevenido a alguien que entre al QR y después los llevaba a una página donde les pedían datos que después usarían para realizar estafas.

P: Decían que, si entrabas, te podían vaciar la cuenta.

I: Los hackers pueden hacer lo que quieran si tienen los datos necesarios. Por eso, se armó un operativo para ver si las cámaras agarraban a alguien colocando estos carteles. Si se avanza en algo, ya lo va a saber.

P: Para dejarlo en claro, las infracciones nunca se informan de esa manera.

I: Nunca. No es la forma. La gente tiene que estar alerta y, en todo caso, ingresar a la página del Gobierno de Río Cuarto donde se informan las actas emitidas o consultar en las sedes pertinentes.

Las facultades en la mira

El dirigente radical dialogaba con la cronista sobre los últimos debates que se llevaron adelante en la Casa Radical.

Dirigente: No se crean que seguimos hablando de las elecciones municipales y nos quedamos en esa. Estamos muy activos como partido y los concejales fueron a la casa radical para charlar sobre el presupuesto 2025.

Periodista: Me parece muy bien que las sedes partidarias están abiertas con frecuencia. ¿Qué pasó con el tema presupuesto?

D: No voy a hablar de impuestos porque ya se ha dicho mucho. Solo diré que el tema de las posibles nuevas facultades del Ejecutivo está en la mira. No es por exagerar pero el Legislativo está quedando al margen de varias discusiones y no es algo reciente. Pasó con los aumentos del boleto de transporte y ahora con algunas cuestiones como el Valor Indice de Compra. Incluso, por fuera del presupuesto, escuché que la ordenanza nueva que envió el oficialismo para los taxis, remises y plataformas, plantea que el Ejecutivo pueda definir esas tarifas.

P: Sobre eso último, dijeron que era algo a discutir en el Concejo y que estaban abiertos a escuchar los bloques.

D: Perfecto entonces. No hay que dejar pasar la oportunidad de debatir qué cuestiones tienen que seguir siendo potestad del Concejo Deliberante. Aún así, rescato mucho que hayan puesto el tema en agenda y que se avance en una regulación. Es sumamente necesario.

Intendentes diagraman presupuestos

La cronista recibía un mensaje del informante de la región en relación al presupuesto 2025 de cada localidad. Intendentes del departamento se reunieron en Sampacho con el mandatario Franco Suárez. Entre los presentes, estuvieron Maximiliano Rossetto (Holmberg), Néstor Peralta (Chaján), Rubén Máspero (Bulnes) y Mauricio García (Achiras).

Informante: Veo que están hablando muchísimo del presupuesto en su ciudad pero no se olvide que los pueblos del departamento también existimos (risas).

Periodista: Perdón. Soy toda oídos…

I: Le quería comentar que están todos en la misma. Tratando de ser creativos. Garantizar los servicios básicos es lo fundamental. Lo que me parece importante es que varios se reunieron y hay voluntad de colaborar. Varios intendentes están transitando su primer mandato, así que nunca está de más darse una mano. Hablaron de unificar criterios también.

P: ¿Preocupa la recaudación?

I: En contextos como éste, claro. Hay un problema ahí con el tema de los impuestos. Hay que recaudar más pero no sirve de mucho si los contribuyentes no pueden pagar. Ojo, hay algunos que creen que si la inflación sigue “desacelerándose”, puede ayudar a prever otros gastos.

P: Tampoco van a llegar muchos recursos de Nación. Al menos en cuanto a obras, por ejemplo.

I: Está claro. Y me parece que la prioridad está puesta en lo básico: garantizar los servicios pero también poder cumplir sus promesas de campaña. Es un contexto muy complejo pero hay un espíritu de colaboración, por lo que se ve