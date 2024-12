Por Gabriel Marclé

Ficha Limpia se extiende por todo el territorio a gran velocidad. Mientras el tema se instala en la agenda nacional y el Gobierno de Córdoba genera las condiciones para implementar esta política a nivel provincial, municipios del interior cordobés empiezan a resaltar por la adhesión a esta iniciativa. Esta semana, Berrotarán (localidad del departamento Río Cuarto) fue noticia tras aprobar una regulación para que personas con condenas no pueden ser candidatas a cargos públicos electivos municipales, ni designados funcionarios municipales.

La ordenanza 53/2024 fue impulsada por el bloque oficialista del Concejo Deliberante de Berrotarán y fue aprobada por unanimidad, demostrando el alto nivel de consenso que genera la iniciativa entre la comunidad política de la localidad. El Ejecutivo, conducido por el radical Federico Soto, tuvo mucho que ver en la intención de una señal fuerte del sur cordobés a favor de la iniciativa, marcando un hito favorable a los que intentan implementarla en el resto del territorio provincial. “Buscamos promover la integridad, la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones”, indicaron desde el Gobierno local.

Más allá de este importante paso para Ficha Limpia en la región, en Río Cuarto no hay señales de que llegue a la agenda con la misma celeridad. “No está entre las demandas de la gente. Hay preocupaciones más grandes”, le respondieron a Alfil desde la Municipalidad de la capital alterna, dando a entender que Guillermo De Rivas tiene otras cuestiones picando en punta en el orden de prioridades. Por ahora, el tema espera a las reacciones que genere el debate a nivel provincial, luego de lo cual se evaluaría su inclusión en la agenda local.

Pero también hay una cuestión de tiempos que complican cualquier intento por abordar la iniciativa en el corto plazo. El Legislativo en Río Cuarto está cerrando el año con una agenda sobrecargada. Está el Presupuesto 2025, el Código de Espectáculos Públicos y la regulación de Uber, a los que se suman los informes de fin de año del gabinete municipal, por lo que se hace difícil el ingreso de un tema tan complejo como Ficha Limpia. Mucho más si al Concejo le quedan tres sesiones antes del receso de verano.

El debate en torno a la iniciativa no es novedad en el Imperio. De hecho, ya venía siendo impulsado por concejales del radicalismo en años anteriores por un trabajo mancomunado con el ex legislador cordobés Marcelo Cossar. La ex concejal Mariana Giorgetti presentó en 2021 un proyecto que llevaba el sello de Ficha Limpia, pero el peronismo no apoyó la iniciativa y el radicalismo bajó los brazos. “No era el momento”, reflexionan desde el centenario partido, aunque afirmando que insistirán desde Primero Río Cuarto, bloque presidido por Gabriel Abrile, un férreo defensor de la iniciativa.

Aunque alejado del centro de la escena, el vínculo entre las condenas y los cargos públicos tomó notoriedad en Río Cuarto con el caso de Pablo Carrizo, el dirigente que tuvo una pena judicial por violencia de género ocupando el cargo de concejal. Aunque el Legislativo ejecutó su expulsión del cuerpo, Carrizo se presentó en las últimas elecciones municipales como candidato a intendente en las elecciones que se llevaron a cabo el 23 de junio de este año. Tras este episodio, en la capital alterna se volvió a dialogar sobre la necesidad de reflotar el tratamiento de las prohibiciones para candidatos.

Según pudo saber Alfil, en la Municipalidad de Río Cuarto entienden que hay tiempo para subirse a la ola de Ficha Limpia. “Esperaremos a ver qué define la Legislatura”, señalan desde el Palacio de Mójica. Por lo bajo, en el PJ también reconocen que la instalación provincial de esta cuestión responde más al interés del gobernador Martín Llaryora por igualar fuerzas con Javier Milei y evitarse el rechazo social frente a un tópico que mueve el amperímetro de las encuestas previas al 2025 electoral.

Por otro lado, en el Legislativo riocuartense consideran que el tema entrará en discusión más pronto de lo que se cree, ya que la intención del intendente sería adecuarse a los tiempos que corren. “Esta gestión dará el debate”, aseguran desde Hacemos Unidos por Río Cuarto sobre una discusión que, parece, se hará esperar hasta el año próximo.