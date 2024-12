El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobará hoy el convenio entre el Ministerio de Economía y Gestión Pública de la Provincia, el Ente Metropolitano y la Municipalidad con el objeto de implementar el nuevo sistema de transporte metropolitano presentado hace poco más de dos meses. El oficialismo municipal espera que sea con apoyo de una gran mayoría opositora como ocurrió en la Legislatura de Córdoba.

Este trámite parlamentario que cumplimentará la Capital será el puntapié para que otros 11 Concejos Deliberantes de los municipios del conurbano cordobés por donde arrancará el nuevo sistema, aprueben sus respectivas ordenanzas de adhesión.

La Municipalidad de Córdoba, bajo el área del secretario de Gobierno, Fiscalización y Control, Rodrigo Fernández, también titular del Ente Metropolitano, diagrama el nuevo esquema de recorridos que contempla inicialmente la salida de los urbanos hacia las localidades pegadas a la ciudad, y el ingreso de los interurbanos habilitados que podrán levantar y descender pasajeros dentro del ejido, entre otros puntos.

En los planes del equipo del intendente Daniel Passerini, el inicio de ese nuevo circuito está previsto para el 1 de marzo del año próximo. En el mientras tanto, los Concejos deberán ir sacando las iniciativas locales y se creará la Unidad Ejecutora conformada por cinco miembros: dos de la Municipalidad de Córdoba, dos de la Provincia y un representante del Ente Intercomunal.

Sobre la puesta en marcha, vale apuntar que el sistema integrado metropolitano arrancará, pero sin la licitación. Se opera con contratos precarios y la idea del municipio es abrir el juego a una nueva empresa que tome la porción del servicio que explotaba Ersa. Como se sabe, días antes de que venciera la concesión de 10 años (caducó el 1 de marzo pasado) la firma correntina se retiró del Córdoba. Tamse, es decir la Municipalidad, absorbió los empleados y hoy le alquila unos 300 coches.

Desde el Palacio 6 de Julio aseguran que no quieren “inversiones golondrinas” y que, a diferencia de lo que fue con el ex intendente Ramón Mestre, priorizaran que el tercer jugador que ingrese al sistema sea de capitales cordobeses. Ponen de ejemplo, el “modelo Coniferal” que lleva décadas operando “exitosamente” en Córdoba, y aseguran que hay firmas interesadas en sumarse.

Aclaran también que no se tratará de una competencia comercial sino de una “complementación del sistema para darle a los vecinos más unidades disponibles y que se recupere la confianza en el sistema público de pasajeros”.

En esa apuesta, fuentes municipales sostienen que no se trata sólo de agregar más vehículos sino de utilizar mejor el parque con el que ya se cuenta en la ciudad, y optimizar la prestación con las otras 400 unidades que entran diariamente a la ciudad y hoy no pueden levantar pasajeros. El objetivo es pasar de 13 millones de boletos cortados a los 16 millones. Según se informó, actualmente en Capital hay 724 coches: 250 Tamse; 284 Coniferal; y 190 de la ex Ersa.

Con el nuevo esquema arrancará también una etapa de obligado sinceramiento de un sistema que, de movida, ya no cuenta con un solo peso de subsidios nacionales por lo que deberá reestructurarse para ser sustentable.