Por Felipe Osman

El Ejecutivo Municipal giró ayer al Concejo Deliberante el proyecto de un Nuevo Marco Regulatorio para el Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros; léase; los colectivos, y envió al secretario de Administración, Sergio Lorenzatti; de Gobierno, Rodrigo Fernández; y al subsecretario de Transporte, Eduardo Ramírez, a presentarlo en la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión de cada jueves.

La reunión no se extendió demasiado, aunque los ediles de la oposición tuvieron oportunidad de reclamarle a los funcionarios del Ejecutivo la respuesta a una serie de informes que vienen pidiendo para conocer el estado de prestación del servicio y las condiciones de las concesiones precarias otorgadas a las nuevas prestadoras.

El nuevo Marco Regulatorio, vale aclarar, constituye un paso indispensable para avanzar en la licitación y concesión definitiva del servicio, que Hacemos Unidos pretende “evolucionar” hacia un sistema metropolitano, con recorridos que atraviesen localidades vecinas y puedan, a su vez, levantar pasajeros en Córdoba, en busca de una suerte de integración del transporte urbano e interurbano.

Hasta ahora, el peronismo ha conseguido avanzar en la creación de un Ente Metropolitano, a la que han adherido la mayoría de las localidades vecinas. Pero el diseño y puesta en marcha de un Sistema Metropolitano de Transporte será, sin lugar a duda, la prueba de fuego de este esquema.

En cualquier caso, la novedad está también vinculada a una necesidad del oficialismo de dar señales concretas de que se avanza hacia una solución definitiva de los problemas que atraviesa el funcionamiento del servicio.

El proyecto no prevé, como se había anunciado, un nuevo marco regulatorio para taxis y remis, que –cabe presumir- serán abordados por una normativa diferente. Y, más allá de la ampliación del área que contempla, que ahora alcanzará a las localidades vecinas, no guarda grandes diferencias con el anterior marco, sancionado en 2013.

Otra de las novedades será la posibilidad de los usuarios de utilizar múltiples medio electrónicos de pago, quedando garantizada la “interoperabilidad con otros sistemas” (artículo 30); la creación de un “Fideicomiso de Administración” (artículo 32); y la inversión de los subsidios, que a partir de la próxima licitación ya no recaerían sobre la oferta, sino sobre la demanda.

En principio, el oficialismo se mostró dispuesto a dar un debate profundo sobre el proyecto, que tomó estado parlamentario en la sesión de ayer, y que ahora será girado a la Comisión de Servicios Públicos, la que quedaría integrada a partir de la semana próxima.

Después de Servicios Públicos, debería atravesar Legislación General, y probablemente también la de Economía y Finanzas antes de buscar la aprobación en el recinto.

Una vez aprobado el Nuevo Marco Regulatorio, el Ejecutivo enviará al Concejo los pliegos licitatorios del servicio.

El Nuevo Marco Regulatorio, vale aclarar, prevé que el otorgamiento de las concesiones podrá ser parcial o simultáneo “para una o para todas ellas, según se hubieren producido los vencimientos de las concesiones vigentes, sus prórrogas o para llenar las vacantes producidas como resultado de caducidades”.

A partir del próximo jueves, empezará para el oficialismo un proceso en el cual el Legislativo Municipal tendrá un protagonismo que hasta ahora no ha tenido. Y si bien el Marco Regulatorio es una ordenanza ordinaria, que no requiere doble lectura para su sanción, no será igual con los pliegos licitatorios del servicio, que conforme al artículo 78 de la Carta Orgánica, sí deben atravesar doble lectura.