Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

CPCE: Ganó el oficialismo

El viernes por la noche, la cronista recibió un mensaje del informante sobre los resultados de la elección de delegados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Cuarto. La lista Integridad, alineada a la actual conducción y de la que formó parte el secretario de Economía de la Municipalidad, Pablo Antonetti, ganó la contienda.

Informante: Ganó el oficialismo pero no la tuvo tan fácil. 30 votos de diferencia solamente.

Periodista: Le estaba por escribir justo. No encontraba nada en los medios locales por el momento.

I: Bueno, fue una campaña que tuvo presencia en varios medios. Digo, en la última semana, los candidatos de ambas listas buscaron difundir sus propuestas y darse a conocer. Entiendo que es el primer proceso eleccionario después de mucho. Siempre había lista de unidad.

P: Bueno, algunos que estamos bastante ajenos al “mundo contable” lo interpretamos como una victoria de Antonetti. ¿Qué tal la participación?

I: Se habla de 316 votantes, así que fue bastante digno lo de la lista opositora. Eso sí, aseguran que el oficialismo movió su “aparato”. Como pasa en todo acto electoral con los viejos oficialismos. Aseguran que el secretario de Economía, a quien señalan por haber sido una candidatura básicamente testimonial, llegó acompañado de varios contadores más. Unas 15 personas que fueron a votar. Incluso, lo sé de buena fuente, también hubo contadores de otros espacios políticos que fueron instados a acompañar. Ahora bien, hace más de una semana le impidieron acceder al padrón digital a la lista opositora. Les dieron un papel que no tenía los números de teléfono, mientras que el oficialismo ya hacía más de un mes que tenía acceso y venía contactando a los colegas. Y bueno, hay otras cositas que no me corresponde comentarle yo pero le sintetizo: hasta se habla de una supuesta edición de vídeos de contadores de la región que, en teoría, apoyaban al oficialismo. Ya fueron borrados de las redes, lo que lleva a pensar que hubo un quilombito ahí.

P: Uff. Bueno, con todo esto, supongo que la lista Grupo Río Cuarto se habrá consolidado bien. Fue poca la diferencia y eso debe dar un envión para los próximos dos años.

I: Totalmente. Es un envión. Fue una elección más que digna y muy a pulmón por parte de la lista 2. Claramente, es una construcción para sostener.







Leones del sur

El periodista dialogaba con su informante sobre la expectativa que genera el acto lanzamiento del sello de La Libertad Avanza en Río Cuarto.

Periodista: Se viene el gran día, ¿no?

Informante: Es importante, sí. Hay mucha expectativa puesta en el acto de Gabriel Bornoroni en la Sociedad Española. Ya está recorriendo por redes el flyer que convoca al encuentro, el primero de La Libertad Avanza como partido con estructura.

P: ¿Y habrá alguna sorpresa?

I: Lo que tengo entendido es que la sorpresa se va a buscar por el lado de la asistencia. Quieren un salón lleno y hacer un acto con épica. Van a necesitar mucha movilización para generar eso, porque en el sur hay movimiento, pero todavía no es una tromba.

P: Bornoroni presente, pero ¿alguien más?

I: Las filas más organizadas del partido en Córdoba van a estar con banderas y bombos para hacer cuerpo acá en Río Cuarto, pero no tengo dato de más oradores. El intendente de Villa El Chacay va a estar, también algunos dirigentes de Río Cuarto y el sur, pero todo estará centrado en Bornoroni y en los nombres que se empezarán a mover en el sur como posibles candidatos. De hecho, la convocatoria dice “Más Leones al Congreso”. Alguno del sur saldrá…

P: Se habla mucho del piloto Gastón González. ¿Será cierto que empezará a jugar?

I: Es que ya viene jugando. Es una de las fichas fuertes que tienen en la región…

P: ¿Y la gente de María Celeste Ponce? Digo…también son del sur.

I: Seguramente no (risas). Después hay que ver si la Juventud y otras agrupaciones que quedaron medio marginados del armado se prenden. Pero también hay expectativa por ver a gente de otros espacios acercándose…

P: ¿Cómo quiénes?

I: Y…no sé. Hay varios juecistas que están yéndose cada vez más cerca de Javier Milei.







“El chiste se cuenta solo”

Durante el fin de semana, la periodista se encontró con el informante en el microcentro de la ciudad.

Informante: ¿Anduvo por el centro en la semana? Impresionante la cantidad de gente que se acercaba al PAMI para ver si podían gestionar los medicamentos gratuitos. Esto ya se sabía que iba a pasar, doy fe de que lo mencionaron los jubilados que se reunieron la semana pasada con (Ricardo) Scattolini. Y eso que esa reunión fue antes de que se viniera el anuncio grosso de la semana pasada.

Periodista: Cierto. Sé que algunas trabajadoras de PAMI no fueron a la concentración que organizó ATE justamente por eso. Por la cantidad de gente que había en la UGL y la demanda en la atención al público. Parece que vamos a seguir viendo esto por unos días más.

I: Tremendo que a esta altura del año tengamos que ver a nuestros viejos en esta situación. Pero ojo, al menos algunos se rieron un poco mientras hacían fila, ¿vio el gazebo que pusieron para que no les dé tanto el sol a los jubilados? Claramente debe ser viejo porque tiene un cartel enorme que dice “La tranquilidad de tener medicamentos gratis”. El chiste se cuenta solo.







Dirigentes sindicales con Passerini

La cronista dialogaba con el referente sindical sobre la reunión que mantuvieron algunos dirigentes locales con el intendente de Córdoba, Daniel Passerini.

Periodista: Hay algunas fotos dando vueltas. ¿Anduvieron por Córdoba estos días?

Referente sindical: Así es. Una reunión de trabajo que también podría enmarcarse en una despedida del año. No solo estuvo Passerini sino también el viceintendente (Javier Pretto), el secretario general de la Gobernación (David Consalvi), el secretario de Transporte de la Provincia (Marcelo Rodio). En fin, lindo encuentro.

P: ¿Proyectando para el año que viene?

RS: Obviamente se habló del escenario que estamos viendo y del desafío que tenemos. Desde ya le digo que agrupaciones como Las 62 seguramente acompañen a la lista de Hacemos Unidos. Por el lado de la CGT, no sabría decirle bien cómo vendrá la mano.

P: Bueno, esta reunión lleva a pensar que gran parte del movimiento obrero de Río Cuarto puede llegar a estar jugando con Llaryora.

RS: Falta. No mucho, eso es cierto. Porque sabemos que estas definiciones no se toman de un día para el otro pero falta. Por ahora, le diría que son tiempos en los que la prioridad es cerrar paritarias y ver cómo terminamos el año. Dicho sea de paso, sé que esta semana habría una actividad de cierre de las 62O en Río Cuarto.