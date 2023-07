Por Gabriel Marclé

La campaña por las PASO toma temperatura entre el peronismo riocuartense, mientras se diagrama el cierre del operativo con el que diferentes agrupaciones -las agrupadas en la mesa dirigencial del Partido Justicialista local- militará la presidencia de Juan Schiaretti. A poco más de dos semanas de la cita electoral, el diagnóstico que traza el partido presidido en la ciudad por Juan Manuel Llamosas se basa mucho en las sensaciones que dejaron las urnas provinciales donde -aseguran- “se nacionalizó el voto” tal como ocurrirá el próximo 13 de agosto.

A priori, el desafío es claro: sostener el dominio en los sectores “populares”, mejorar la performance en donde los números están más parejos con respecto a los rivales (caso Banda Norte) y achicar la influencia del histórico voto anti-peronista en el centro. Sobre esto último parece estar el foco de un análisis que, aunque no se comenta a viva voz para evitar desánimos, sobrevuela entre las condiciones del juego de militancia que se verá en estas dos semanas. Llamosas y Carlos Gutiérrez, candidato en el puesto nº1 de lista de diputados cordobeses, las dos cabezas lideres del operativo que ya entró en acción con todas las líneas peronistas trabajando de forma mancomunada (a excepción de los que operan a favor de Sergio Massa).

Ayer por la tarde, el Circuito Centro del PJ Río Cuarto llevó adelante una reunión en la Casa Peronista donde se ultimaron detalles del operativo que se desplegará el domingo de elecciones. Punteos, distribución de colegios, organización de fiscales y “movilización”, tópicos usuales de cada previa electoral y que se repitió en el resto de los circuitos. No hubo análisis ni diagnóstico sobre el escenario político actual y las predicciones sobre lo que puede pasar en unos días, pero seguramente sobrevoló lo ocurrido el 25 de junio de las elecciones provinciales, en un circuito donde el Juntos por el Cambio de Luis Juez sacó la mayor diferencia (18%) contra Martín Llaryora, derrotado en la ciudad y victorioso en la provincia.

Diferenciándose de Banda Norte y Pueblo Alberdi, el Centro es el distrito que históricamente ha sido terreno hostil para las alternativas peronistas -a excepción de las municipales de 1999 y 2016. En estos tiempos, el factor nacional de las urnas (también en las provinciales) ha jugado en contra del PJ, pero en la previa de esta elección se comienza a hablar de “una oportunidad sinigual” debido a la división de votos en Juntos por el Cambio y las chances de darle al gobernador Schiaretti una performance que le permita pasar a la próxima fase. La proyección se traza para todo el territorio provincial, pero también incluye a Río Cuarto, pese a lo ocurrido en las urnas del 25 de junio.

“Nuestro trabajo es transmitir que Schiaretti es el garante del modelo exitoso en Córdoba y el candidato de la producción, de la industria, del avance y del federalismo”, anticipaba un dirigente del PJ centro sobre la línea que se bajará en un circuito que viene siéndole esquivo al peronismo y donde más se viene reforzando la militancia del voto al precandidato de Hacemos por Nuestro País.

Gesto de Llaryora a Llamosas

Al mismo tiempo que se especula sobre la eventual performance de las PASO en comparación con lo que ocurrió en las provinciales, fue el propio Martín Llaryora quien salió a zanjar la cuestión. En declaraciones a LV16, el gobernador electo celebró la performance del peronismo en el distrito Río Cuarto pese a haber salido derrotados contra JpC.

“Cuando empezábamos estábamos más de veinte puntos atrás y yo era una persona muy desconocida en el oeste. Eso me impidió salir y tomar más contacto con los vecinos de la región, que al mismo tiempo estaban muy influidos por la tele nacional en la que se paseaba el candidato Juez. Caminamos mucho y logramos hacer una elección”, explicó el intendente de Córdoba, quitándole el peso de esa caída a Juan Manuel Llamosas.

En la Municipalidad, estas declaraciones se vieron como un gesto valioso en tiempos que no son los mejores. En consonancia con la explicación de Llaryora, el Mójica puso en valor los 41 puntos que se cosecharon el 25 de junio. “Con esos votos, se ganan elecciones. Lamentablemente en esta no se dio, pero está claro que no somos una fuerza flaca”, comentaron desde el entorno de Llamosas.

Trabajo en equipo

Con respecto al mencionado trabajo mancomunado entre Llamosas como presidente del PJ-RC y de Carlos Gutiérrez como candidato y hombre fuerte del schiarettismo sureño, en los últimos días también se ha hecho visible el acercamiento entre dos partes que en otro momento parecían distantes, cruzados por esa brecha generacional que parece tensionar en el recambio que conllevará la asunción de Martín Llaryora en Córdoba.

Lejos de esa situación, ambos dirigentes se vienen mostrando operando en tándem dentro de una campaña en la que Schiaretti demanda lo mejor de todos sus hombres. Desde el encuentro días atrás en las obras del Parque Sur, donde se tiraron flores mutuamente, la relación parece afianzada en pos de un objetivo inmediato y con la expectativa de dejar atrás los fantasmas de un supuesto quiebre.