Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Rocky” Benitez

La periodista recibía un mensaje del informante luego del tratamiento del Presupuesto 2025 en segunda lectura. Horas antes, el concejal de Primero Río Cuarto, Pablo “Kily” Benítez, publicó un video en sus redes sociales en el que se lo ve entrenando para “noquear al impuestazo”.

Informante: Si hay algo que voy a extrañar del tema presupuesto son los videos del “Kily”. El último sobre todo. Redobló la apuesta y se puso en modo “Rocky Balboa”, haciendo abdominales y entrenando con la bolsa de boxeo. Hasta metió un “let’s get ready to rumble” en medio. No me voy a parar del lado crítico o “snob”. Al contrario, lo voy a felicitar por lograr lo que seguramente quería: que estemos hablando de esto (risas).

Periodista. También estuve siguiendo todo ese contenido en redes. Me reí muchísimo y creo que logró llamar la atención.

I: ¡Hasta del intendente! Que no sé si le dio like de manera irónica o se le “escapó” pero claramente le llegó el video. Los que conocemos al Kily, aún con nuestras diferencias, reconocemos que es un concejal muy comprometido en su rol. Hoy estuvo picante también en la sesión. Como él mismo dijo en su posteo, se puso en modo “Pablo Balboa vs “el aumentazo”. O como me gusta decirle a mí: Rocky Benítez. Eso sí, me da la impresión de que esto fue algo más para posicionarse él solo porque no ví a ninguno de sus compañeros de bloque con alguna acción similar. Es más, en sus vídeos habló más que nada a título personal.

P: Se ve que no nos ha estado leyendo pero hace poco hablamos del juecismo y una posible “emancipación” de la UCR. Nadie confirma nada pero será cuestión de ver cómo se acomoda todo el año que viene.

I: Buen dato. No falta mucho para empezar a ver cómo se mueven las fichas.

Cambio de sede para el lanzamiento libertario

El periodista recibía el mensaje de su informante sobre la convocatoria para el acto en el que La Libertad Avanza presentará su sello en Río Cuarto.

Periodista: Che, todos los días voy a preguntar cómo viene todo con los preparativos del acto del sábado. Por si surge alguna novedad, ¿vio?

Informante: Usted está haciendo su trabajo (risas). Viene el diputado Gabriel Bornoroni y los organizadores están esperando alguna otra presencia importante. Creo que estará también Gonzalo Roca, que supuestamente es el armador provincial. Es lo máximo que puedo contarle a esta hora…

P: ¿Esperan un salón repleto en la Sociedad Española?

I: ¡Ah! Ahí está la novedad. Se cambió la sede. Ahora será en el salón del CECIS (Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios).

P: Me habían contado que el empresariado había agarrado la batuta del armado. Ahora me cierra todo.

I: El presidente (Javier Milei) tiene muchos simpatizantes en el sector y Bornoroni, como armador, tiene mucho contacto con un par de empresarios referentes de la ciudad y del sur. Estaba cantado que la gente del CECIS no se iba a quedar afuera.

P: Pensé que, con el cambio de autoridades, la institución iba a estar más reacia a que los vinculen con el Gobierno nacional. No le veía a Ivan Safadi (presidente del CECIS) gritando “¡Viva la Libertad Carajo!”.

I: Yo tampoco, pero habrá que ver quiénes están entre los presentes. Sé que había mucho movimiento regional para traer gente de otras localidades. ¿Le suena Maximiliano Camusso?

P: ¿No fue candidato a intendente en alguna localidad el año pasado?

I: ¡En Laboulaye! No solo eso, sino que salió segundo y superó incluso al candidato del PJ provincial. Bueno, me dicen que él está movilizando a mucha gente del sur para que el sábado sea un acto imponente.

Sigue la tensión en Jovita

Tras la noticia del allanamiento a la Municipalidad de Jovita el pasado miércoles, el periodista consultaba con su informante para conocer detalles acerca de la evolución del hecho.

Periodista: ¿Sigue movilizado Jovita?

Informante: Hay gente que no entiende lo que pasó. Los sorprendió esto. Ayer dieron una conferencia de prensa los concejales del peronismo que iniciaron la denuncia contra la gestión de Javier Riberi y se dijeron cosas muy fuertes.

P: ¡Eso quería saber! ¿Qué contaron?

I: La conferencia estuvo a cargo de Gerardo González y Sandra Roggero, los concejales de Hacemos Unidos por Córdoba que advirtieron sobre supuestas irregularidades en el manejo de las cuentas municipales. Dijeron que esto viene desde mayo, con alguien que estaba en la parte contable de la Municipalidad y dio aviso de situaciones extrañas.

P: ¿Extrañas como qué?

I: Compra de materiales al familiar de un funcionario de la Muni. Es más, le digo que acusaron al secretario de Haciendo porque su esposa le facturó por una venta de materiales que sobraron de una obra pública. La mujer salió ayer con un descargo por redes sociales para aclarar la situación, pero el tema es que se metió la Justicia y la cosa se complica.

P: ¿Habló el intendente Riberi?

I: Dice que se enteró por los medios que le estaban allanando la Municipalidad (risas). Parece que deben estar buscando asesores legales que los puedan sacar de este lío, pero me cuentan que le están soltando la mano sus colegas radicales de la zona. Pareciera como que nadie estaría dispuesto a darle una mano si se pone fea la cosa.

El “peronómetro” en pleno informe

La periodista dialogaba con el asesor político durante la jornada de los informes anuales de los secretarios del gabinete.

Periodista: Brava la tormenta. Entiendo que mañana (por hoy), van a continuar con los informes anuales.

Informante: Así es. Se decidió eso porque, además, los funcionarios que estaban dando el informe eran los de Prevención y Convivencia. Área que iba a tener que dar respuestas rápidamente. Se acordó que era lo mejor, dadas las circunstancias. Ahora, ¿escuchó cuando (Guillermo) Natali sacó el peronómetro? O al menos así lo interpreté yo.

P: ¿Cómo? ¿Qué pasó?

I: Repase el video de la sesión cuando pueda. Natali le preguntó al presidente del EMOS (Juan José Oses) sobre el conflicto con el gremio y sí él había planteado la prohibición de la realización de la asamblea en e tanque. En concreto, si había hecho una denuncia para que personal policial se llegara hasta el lugar. Oses se fue un poco por las ramas con la respuesta pero dio a entender que quería cerciorarse de que se garantice la prestación del servicio. El peronómetro, a mi entender, se vio cuando Natali dijo que el gobierno municipal es peronista, más allá de haber sumado a otros espacios a su alianza, y que uno de los principios básicos del peronismo es acompañar a los trabajadores.

P: ¿Y qué respondió Oses?

I: No dio mucho lugar a esa chicana en particular pero Natali le repreguntó varias veces hasta que admitió que él había tomado esa decisión en relación a la asamblea, con el aval de los directores del oficialismo.