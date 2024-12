Por Julieta Fernández

“Primero hay que consolidarnos como fuerza local porque La Fuerza del Imperio es producto de la sociedad de Río Cuarto. Es una fuerza que surgió acá y en el Concejo Deliberante tiene casi el mismo peso que Primero Río Cuarto”, remarcó el jefe del bloque nazarista, Franco Miranda, en diálogo con Alfil. El espacio que llevó a Adriana Nazario como candidata a intendenta tiene el desafío de sostener una construcción que, aunque conformada por organizaciones políticas de larga data, lleva poco tiempo desde que se constituyó como alianza. Otro aspecto no menor es lo que implicó la irrupción de la figura de Adriana Nazario en el escenario electoral: no en términos de votos (el oficialismo ganó cómodamente y le sacó 13 puntos de ventaja a Parodi y l16 a Nazario) pero sí como un factor que indudablemente condicionó el desarrollo de la campaña electoral.

El hecho de que hayan participado dos alternativas vinculadas al peronismo cordobés (aunque solo una con el sello de Hacemos Unidos) generó especulaciones hasta último momento. Incluso con encuestas que auguraban un escenario de tres tercios que finalmente no se dio. Pero a diferencia de Primero Río Cuarto (UCR, Frente Cívico y otros aliados), los nazaristas vieron con buenos ojos el resultado electoral: obtuvieron cuatro bancas en el Concejo Deliberante y Nazario fue la candidata mujer más votada, superando el 21% de los votos.

En la narrativa del espacio político, desde La Fuerza del Imperio aseguran que fueron por un camino distinto: mientras que Hacemos Unidos y Primero Río Cuarto hablaban de bajar impuestos, LFDIS hablaba de “no aumentarlos y administrar mejor los recursos existentes”. Mientras otras fuerzas políticas ponderaban la presencia de “outsiders” en sus listas, los nazaristas reivindicaban la experiencia legislativa de la mayoría de varios de sus candidatos a concejales. “Somos una fuerza que tiene un concepto sobre lo que es la administración eficiente, el manejo de los residuos sólidos urbanos con el menor costo para los contribuyentes, la generación de energía. Conceptos de una administración austera, eficiente, basada en la experiencia de Adriana y cada uno de los miembros del equipo”, aseguró Miranda.

La incógnita en el “círculo rojo” de la política riocuartense es si La Fuerza del Imperio buscará acoplarse y respaldar a los candidatos del Partido Cordobés en las próximas elecciones de medio término. Según pudo saber Alfil, el buen diálogo que mantienen algunos intendentes nazaristas con el Panal podría ser un puente para tejer ese nexo y encolumnarse detrás del esquema de Martín Llaryora. No obstante, aún no hay nada definido puertas adentro del espacio que compitió en las elecciones municipales de Río Cuarto que trasciende a la agrupación delasotista La Militante.

“Hicimos un plenario y estamos viendo como nos reconstruimos primero en Río Cuarto. De nada sirve pensar ahora en Córdoba o Nación cuando los recursos que administramos son locales”, manifestó Franco Miranda a Alfil aunque agregó que es necesario “consolidarse para evitar tener muchos debates internos. No queremos que esos debates lleguen dos días antes de la elección. Queremos darlos a principios del año que viene para seguir creciendo como espacio, aunque tenemos claro que nuestro límite es Milei”.

Sobre el vínculo con el Municipio

El jefe del bloque de La Fuerza del Imperio consideró que la “apertura al diálogo” del oficialismo se ha visto en iniciativas que impulsa el propio Ejecutivo o los concejales de Hacemos Unidos. No así cuando las iniciativas son originadas por la bancada nazarista. “Cuando es algo que envían ellos, están abiertos a reformulaciones o modificaciones que proponemos pero cuando los proyectos nacen de nosotros, quedan deambulando. Con el diálogo solo no alcanza, hacen falta hechos concretos y no hay que enojarse si uno hace una crítica constructiva. Creo que nuestro espacio político es crítico pero constructivo”, remarcó.

Por otra parte, Miranda consideró que el Ejecutivo ha tenido urgencias “por cosas que no han hecho otros antes” como ordenanzas atrasadas (lo que derivó en el nuevo marco regulatorio para taxis, remises y plataformas y el nuevo Código de Espectáculos Públicos) y con una visión de mejorar la recaudación para generar cierta independencia económica. “Pero es una independencia a base de una presión fiscal muy fuerte. Es una decisión política y es respetada, porque ganaron la elección pero se tienen que hacer cargo. Nuestra idea era hacer más eficiente el Estado con los recursos que hay”, aseguró el concejal nazarista.