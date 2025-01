Por Julieta Fernández

Se trata de una causa que generó polémica en el año 2021, cuando se dio a conocer que el entonces intendente de Las Higueras, Alberto Escudero, estaba imputado por administración fraudulenta. El caso se denominó la “megacausa Residuos” y apunta a la ejecución del programa GIRSU durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner. El Municipio del Gran Río Cuarto se vio beneficiado con fondos de este programa para la construcción de una planta de reciclado que no entró en funcionamiento (más allá de que, años después, el ex mandatario se mostró en el lugar con algunas herramientas que estarían destinadas al tratamiento de los residuos). En la megacausa hay más de 50 ex funcionarios e intendentes imputados.

En los últimos días, el Juzgado Federal de Río Cuarto envió un oficio al actual gobierno municipal para que colaboren con información en relación al rol que ocupaba, por ejemplo, el actual concejal Sergio San Martín (ex colaborador de Escudero) y el concejal Marcelo Albelo (también integrante de la gestión anterior). Según informó Puntal, también se requirió información sobre María Eugenia López, que también fue secretaria de Gobierno de Escudero y ahora es jueza de Paz de la localidad de Las Higueras y Andrea Jurado, ex presidenta del Concejo Deliberante (y ex candidata a intendenta por Unión Vecinal Federal). Otros nombres que resaltan son el del ex rector de la UNRC, Marcelo Ruiz. Cabe resaltar que, hasta el momento, el único funcionario del Gran Río Cuarto que tiene una imputación en relación a este hecho es el ex intendente, Alberto Escudero.

La causa fue elevada a juicio hace tres años y, en su momento, el entonces concejal opositor (actual intendente) Gianfranco Lucchesi había planteado un pedido de suspensión temporal hasta que se aclare la situación en la que se veía involucrado el entonces intendente.

El ex jefe municipal habría recibido más de $5 millones entre 2013 y 2014 (cerca de 900 mil dólares en ese momento) y no haber llevado a cabo el proyecto de la planta de reciclado en tiempo y forma. Pese a que el ex intendente se mostró en el lugar (al que desde la oposición calificaron despectivamente como “un galpón”), la investigación de la megacausa Residuos lo señala por no haber concretado dicha planta y que el dinero proveniente del programa no se utilizó para tal fin y solo se habría comprado un tractor y facturas y comprobantes vinculados a “asesoramiento profesional”.

Cabe recordar que Escudero no fue el único referente de la región involucrado en la causa. El ex intendente de Las Acequias, Luis Stanicia, también fue acusado. En este caso particular, por habe recibido más de $2 millones y por haber “desviado” dicho monto en lugar de ejecutarlo para la finalidad planteada en el programa de manejo de residuos.

Más allá del año 2021 en el que Escudero procuró, en sus discursos, bajarle la espuma a la causa que lo tenía investigado (junto a más de 50 personas imputadas), el hecho reaviva las asperezas que mantuvo el actual intendente con el ex mandatario y que fueron parte del desgaste que sufrió Escudero en el último tramo de su gestión.