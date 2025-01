Por Julieta Fernández

Hace menos de dos semanas, el intendente Guillermo De Rivas se reunía con su par de General Deheza, Eduardo Pizzi, para presentar el modelo de la Guardia Urbana Local en Río Cuarto e instar a la localidad del departamento Juárez Celman a adherir a la Ley de Seguridad Provincial. El Municipio destacó que en la ciudad se habrían reducido algunos delitos como los arrebatos en la vía pública y aseguraron que ese tipo de hechos bajó un 30%. Un informe del Departamento de Análisis Estratégico del Delito de la Policía de la Provincia dio cuenta de que el departamento Río Cuarto se encuentra por debajo del promedio provincial y la Capital Alterna registra 397 delitos cada 100 mil habitantes, mientras que ciudades como Córdoba tienen 459 cada 100.000 habitantes.

No obstante, una serie de hechos delictivos en barrio Castelli II derivaron en un fuerte reclamo de los vecinos e incluso hubo un caso particular en donde una persona se vio en la obligación de autodenunciarse en caso de que necesite “hacer justicia por mano propia” si vuelve a ser víctima de un nuevo delito, ya que sufrió 10 robos en su domicilio en solo un año. El gobierno local mantuvo un encuentro esta semana con un grupo de más de 40 vecinos que reclaman una mayor presencia del Municipio en el lugar, tanto de la Guardia Local como en el mantenimiento de algunos espacios que precisaban desmalezado, entre otras tareas.

“Reconocemos lo invertido en luminarias, en arreglo de calles pero necesitamos soluciones en conjunto y a largo plazo. Las luminarias suman pero no se tiene que seguir actuando en la emergencia. Hay que tratar de prevenir. Yo no creo en lo instantáneo y considero que va a ser un proceso de reconstrucción. Así como los hechos de inseguridad no empezaron de la noche a la mañana”, reflexionó uno de los vecinos damnificados en diálogo con FM Gospel.

En el encuentro, también se abordó la utilización del programa Ojos en Alerta por parte de los vecinos y reforzar la presencia de la Guardia Urbana Local, especialmente en el diálogo y cercanía conquienes residen en algunos puntos más complejos del barrio. Por otra parte, el gobierno local remarcó que esta semana iniciaron la instalación de casi 200 luminarias LED que requirieron una inversión de más de $50 millones. El secretario de Obras y Servicios Públicos, Martín Cantoro, aseguró que “esta obra le da mayor seguridad al barrio” y contribuye al cuidado del ambiente. Agregó que “la luminosidad actual tiene una diferencia notable con los viejos artefactos lumínicos” y señaló que se están llevando adelante los arreglos de calles y las tareas de desmalezado que requirieron los vecinos.

Más allá de los robos ocurridos en barrio Castelli II, esta semana también se dieron a conocer diversos hechos como el robo en un local de ropa deportiva, un restaurante (cuyos dueños aseguran que es el 13° robo que padecen) y el depósito del Hogar María Madre de Dios (en el que se registraron dos hechos en una semana). El primer mes del 2025 le dio “una de cal y otra de arena” a la gestión de Guillermo De Rivas en materia de seguridad. El Ejecutivo se adjudicó su primera “estrellita” al reconocer que la presencia de la Guardia Local detectó varios hechos delictivos (algunos “in fraganti”) y estas acciones habrían contribuido a la baja de este tipo de delitos.

No obstante, la serie de robos que coparon la agenda local en los últimos días evidenció que el gobierno local tendrá un gran desafío en este 2025 que ya requirió una inversión en materia de seguridad que ronda el 2% del total del presupuesto municipal. El subsecretario de Seguridad, Rafael Filippa, había planteado que “la seguridad es una función indelegable del Ejecutivo Provincial pero los Municipios no pueden mirar para otro lado. El vecino golpea la puerta del Municipio y la Guardia Urbana, como una pata auxiliar de la Policía, no tengo dudas que traerá resultados positivos”.