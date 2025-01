Ingresos Brutos en el medio del debate entre privados y gobernadores

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, salió al cruce del pedido que realizaron en las últimas horas desde el sector fintech, con Mercado Libre a la cabeza, por los tributos que deben pagar en esa provincia en particular y en todas en general. Aseguró que su gobierno “no negocia el orden y la eficiencia, y no toleramos aprietes”, sostuvo en alusión al mensaje publicado en las redes sociales de Mercado Libre.

“Acá no hay suba de impuestos, lo que no queremos es que sigan ganando de manera desleal los que venden en negro y hacen bicicleta financiera”, afirmó el mandatario. “Lo que hace la Provincia de Santa Fe es cobrar impuesto a operaciones que se hacían negro. No estamos aumentando ninguna alicuota” -aseguró- refiriéndose a que en diciembre, en la plataforma de ventas online más grande del país, se detectaron casi 40.000 operaciones en negro en materia tributaria provincial.

En esa línea recalcó “No intenten mentirle a la República Argentina: en la provincia de Santa Fe no va a haber operaciones en negro; se va a recaudar y se va a proteger a los que pagan los impuestos. Y si le molesta a Marcos Galperin, si le molesta a Mercado Libre, lo siento”, señaló Pullaro y añadió “con Santa Fe, no”.

Después Mercado Libre emitió un nuevo comunicado en sus redes con el título “difamar no baja Ingresos Brutos” en el que desmiente “categóricamente todas las acusaciones”. Señala que “cumple con sus obligaciones impositivas y es agente de retención y percepción de transacciones vinculadas con sus usuarios”.

“Además -agrega- es falso y dañino asociar a las fintech con el crimen y el lavado de activos”. Repasa que “miles de Pymes y emprendedores santafesinos cobran todos los días sus ventas” a través del ecosistema de la empresa. El vicepresidente de la firma, Jacoboco Cohen Imach, posteó el comunicado con el agregado: “El aumento de IIBB en Santa Fe generó un rechazo generalizado de muchos sectores. Desmentimos categóricamente todas las acusaciones. En vez de difamar, el gobierno provincial debería adoptar medidas que fomenten el desarrollo económico”.

Además de Mercado Libre, la Cámara Argentina Fintech y las que agrupan a los bancos y los empresarios Pierpaolo Barbieri y Sebastián Serrano hicieron planteos por la carga de las provincias. Santa Fe cobra 9%, le sigue Jujuy con 7%, Córdoba, 6,75%, y CABA, Mendoza y Provincia de Buenos Aires, con 5% . El planteo del sector es que encarecen los pagos digitales y, por lo tanto, desincentivan su uso.

El lunes el ministro de Economía Luis Caputo reiteró que “es importante que el sector privado comience finalmente a exigirles a provincias y municipios”. En los últimos días diferentes sectores empresarios salieron con una serie de comunicados para pedirles a los gobernadores que apliquen una baja de Ingresos Brutos y a los intendentes una revisión de las tasas municipales.

Luis Caputo indicó que la recuperación económica impacta en una mejora de la recaudación, en la generación de recursos y que eso permitirá “bajar impuestos para que la gente pueda tener acceso a mejores bienes y mejores precios”. Y reiteró que la reducción del déficit fiscal se hizo vía reducción de gastos y no con aumentos de impuestos, “como están haciendo algunas provincias y municipios (tasas en este caso) de manera injustificada”.

Antes el Ministro había respondido al pedido de Martín Llaryora, Pullaro y Rogelio Frigerio cuando reclamaron una baja de las retenciones al campo antes de que Nación la anunciara de manera temporal.

Ingresos Brutos es el impuesto más perjudicial que existe por su efecto “cascada”. Es el más importante para las provincias por su nivel de aporte a la recaudación propia, promedia el 80,2% según un trabajo del Ieral.

Cuando la Rosada anunció la reducción de las retenciones, Llaryora salió a celebrarla y destacó que eliminó el cobro de Ingresos Brutos a la producción y el Impuesto a la Mera Compra (que su misma gestión había reestablecido el año pasado) y que destina 98% de la recaudación del Inmobiliario Rural a inversión en infraestructura para el campo.

Frigerio dijo que el 90% de los productores tienen alícuota cero de Ingresos Brutos y envió una iniciativa a la Legislatura para reducir la carga a salud de 2,5 a 2 por ciento; transporte de cargas y pasajeros con unidades radicadas en la provincia de 2,5 a 1,5; industria de 1,5 a 1; comercio de 5 a 4; construcción obra pública de 2,5 a exento y suministro de electricidad y gas para producción de 2 a 1.

Sobre ese impuesto Pullaro afirmó que instrumentó “distintos mecanismos para reducir la carga”. Por caso, el comercio puede descontar el 25% de lo que pagan de impuesto inmobiliario. Los hoteles y los proyectos turísticos pueden deducir hasta el 40%; el transporte automotor lo mismo del pago de patente y los taxis y el transporte de leche pueden deducir de la carga el 100% de lo que paga de patente.