Enroque Corto

Asume Valentini en el TSJ

Finalmente llegó el día. Hoy asume como vocal del TSJ la flamante integrante Jéssica Valentini, tras la discusión que se produjo el año pasado en la Unicameral para el arribo de la mujer oriunda de San Francisco. Por esto, el informante judicial llamó al periodista.

Informante Judicial: ¿Le llegó la invitación?

Periodista: No, ¿para qué?

IJ: Me extraña. Este viernes a las 12.45 en el Salón de los Pasos Perdidos en Tribunales I prestan juramento los nuevos integrantes del Poder Judicial en Córdoba.

P: Bueno, tendré que sacar el traje…

IJ: Elegante sport. “Se le prestará juramento la nueva vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jéssica Valentini. En la misma ceremonia asumirán sus cargos el defensor General, Pablo Bustos Fierro, y los defensores adjuntos Pablo Pupich, Nestor Gómez y Guadalupe García Petrini. También jurará como fiscal Adjunto Alejandro Augusto Pérez Moreno”, dice la invitación.

P: Muy bien…

IJ: El que dicen que se mandó fuerte en ‘X’ con el tema fue el dirigente del PRO, Sebastián García Díaz. El pariente de la senadora Carmen Álvarez Rivero.

P: ¿Qué dijo?

IJ: Que será un día de luto para la Justicia de Córdoba y que hay que desperonizar Tribunales antes de que sea demasiado tarde. Medio fuerte, qué sé yo. Le mando un abrazo.

Estévez, durísima tras la suspensión de las Paso

La que salió con furia a despotricar en contra de la suspensión de las Paso fue la diputada kirchnerista Gabriela Estévez. Por esto, la informante del Congreso avisó rápido al periodista.

Informante Congreso: Muy enojada la Gaby…

Periodista: ¿Con qué?

IC: Con las Paso, hombre. ¿Le parece poco?

P: Y, le digo que como viene la mano… no está mal eh.

IC: Bueno, allá usted. Estévez dijo que se discutían temas que no eran prioritarios como los jubilados, el Presupuesto, las inversiones en salud, las universidades…

P: ¿No será que se mandó con eso por la desautorización de algunos en el bloque a Cristina?

IC: Ah, ¿y todo lo que enumeró ella le parece poco? No me haga enojar.

Mini-Juez vs Soher en el ring de “X"

El curioso contrapunto que se generó en redes entre el concejal Martín Juez, hijo del senador nacional, Luis Juez, y la dirigente del PRO, Soher El Sukaría.

Informante: ¿Cómo viene con las redes sociales? Hoy estoy en “chicha” tuitero

Periodista: No me diga, ¿hubo algún gesto o lecturas entrelíneas?

Informante: Para nada, el cruce fue directo y esta vez fue en ámbito del Concejo Deliberante. Soher El Sukaría le quiso aplicar un correctivo a Martín Juez, y el concejal del Frente Cívico le respondió sin pelos en la lengua. El chico es joven y va de frente

Periodista: Pero cuénteme la novela, vaya al grano sin tanto rodeo

Informante: Martín Juez publicó en X una captura de pantalla de una nota que decía “Elecciones PASO 2021 en Córdoba: Juntos por el Cambio obtuvo un claro triunfo y Luis Juez venció en la interna a Mario Negri, el candidato de Mauricio Macri”, y Juez acompañó la foto con un ferviente “jajajajajajajajja”. Es el lenguaje de los jóvenes en las redes, pero la Turca se enojó. Le tocó a Macri y salió a responderle.

Periodista: Y si, ella lo defiende a Mauricio en todo

Informante: Claro, y la Turca le respondió “Martin, te falta tanta humildad, memoria y otras cualidades. Es bueno aprender un poquito”. A lo que el Bocha Juez le respondió al hueso

Periodista: ¿Qué le dijo?

Informante: le respondió “Jaja Soher vos hablando de humildad, huiste de tu cargo de concejal porque te parecía poco. Memoria? Fuiste parte de la gestión más nefasta de la Municipalidad. Cualidades? No tenés ninguna. Es bueno que aprendas un poquito”.

Periodista: ¡Se picó la charla!

Informante: Y no quedó ahí. Soher le respondió de nuevo, “ si de algo no hablaría sería de las licencias en los cargos, te falta memoria y humildad, aprende de tus familiares y no corras, camina primero”.

Periodista: ¿Hubo más?

Informante: Pues claro mi cielo. Juez le respondió “Tranquila Soher que al ritmo mío lo manejo yo, me sorprende que me tildes de falta de humildad cuando sabes bien cómo te apoyé en la discusión de las autoridades el año pasado. Memoria para vos también! Saludos”.

Periodista: Linda novela de verano. Imagino que continuará si Soher vuelve al recinto. Ya se tendrán que cruzar

Informante: Tal vez sí, pero como dice Adorni “FIN”

Piguillem pidió un debate por los impuestos con Passerini

El concejal radical Sergio Piguillem empezó a calentar motores de cara al inicio del año legislativo en la ciudad que arranca el próximo 1° de marzo.

Informante Radical: Apuró ‘el Piqui’ con un debate…

Periodista: ¿Con quién?

IR: Con el intendente Passerini.

P: Ah, la pidió fácil. ¿Por?

IR: Resulta que estamos viendo que está todo muy caldeado en la gente por el tema de los impuestos. Por eso, y aprovechando que se vienen las discusiones más tensas, quiere debatir topes en los impuestos, qué se hace o cómo se administran los recursos del Municipio. En definitiva, lo que Piguillem dice es que si se toman medidas prácticas y responsables a favor de los vecinos, o si se los usa para tapar los desaguisados que causaron los mismos que ocultaron este debate y vienen a pisar la cabeza con los impuestazos.

Primeros cruces PJ-PRO por Centros Vecinales

El informante llamó al periodista entusiasmado, para contarle un avatar muy de su buqué.

Informante: Amigo, a usted que viene siguiendo el tema de las elecciones de Centros Vecinales le tengo un chisme que le va a gustar.

Periodista: Estimado, soy todo oídos.

I.: Bueno, empiezan las primeras fricciones entre el PRO y el PJ por las elecciones de Centros Vecinales. Usted sabe que el vice, Javier Pretto, y su mano derecha, Yanina Vargas, entraron a Hacemos Unidos con expectativas de hacer valer su armado territorial en las seccionales…

P.: Así he escuchado. Que Vargas es la dirigente del PRO que más territorialidad supo aportar al partido amarillo, y que se mueve en las seccionales. Particularmente en la 9na, su seccional de origen.

I.: Justamente, de la 9na le quería hablar. Parece que hay varios peronistas disgustados, porque –aseguran- gente de Vargas ha presentado ante la dirección de Asuntos Vecinales un nota buscando que existan cambios en las jurisdicciones de algunos barrios de la seccional, con el supuesto objetivo sacar ventaja en las elecciones de Centros Vecinales de la 9na.

P.: ¿Fuego amigo?

I.: Bueno, no tanto… competencia. Pero si la competencia empieza así, esto se puede poner picante…