Enroque Corto

Asumió Valentini, pero en el llaryorismo observaron otra cosa

El viernes fue un día con mucha actividad para la política cordobesa. Fundamentalmente, porque en horas del mediodía asumían las nuevas autoridades de la justicia cordobesa y donde sobresalía el arribo al TSJ de Jéssica Valentini, la nueva integrante del máximo tribunal que juró como el resto de las autoridades el viernes en Tribunales. Sin embargo, a un llaryorista le llamaron la atención otras cuestiones laterales a la jura.

Informante Llayorista: Cerrando el viernes después de una semana brava como serán todas a lo largo de este año.

Periodista: ¡Qué tipo optimista!

IL: No, le digo la verdad y usted lo sabe, se viene un agitado 2025. Igual, hoy estuve en la jura de las nuevas autoridades de la justicia en Tribunales.

P: Ajá, ¿y qué cuenta?

IL: Ahí quiero llegar porque hubo dos cosas que me llamaron la atención este viernes. La primera, qué oposición ciclotímica tenemos en Córdoba porque yo digo: hoy vi a todos los que salieron a matarnos en diciembre por estos pliegos, estaban todos eh. Cómo se nota cuando hay que ir a besar el anillo de los que tienen el poder, no falta ni uno.

P: No sea tan duro, fue un acto institucional.

IL: Y la segunda, recién paso por el Patio Olmos, esperaba una marcha multitudinaria por el tema del impuesto inmobiliario. Le digo, por la cara de algunos opositores y viendo que no fue nadie, me parece que tenían pocas ganas de estar ahí. Le mando un abrazo.

Guerra interna en el PD Córdoba

Coletazos de la fuerte disputa que se desató en el seno del Partido Demócrata en Córdoba

Informante Demócrata: ¿Vio lo del Partido Demócrata?

Periodista: ¿Qué pasó ahora?

I.D.: Golpe institucional. Se quedaron con el Consejo, cambiaron apoderados, domicilio legal, titularidad de cuentas bancarias y sacaron al presidente Rodolfo Eiben y su equipo sin pasar por el Congreso partidario.

Periodista: ¿Y el Tribunal de Ética?

I.D.: Bien, gracias. Ni se enteró. Encima el Congreso Provincial no sesiona desde 2023 y no va a sesionar, son 9 congresales cuando se necesitan 13. Pero parece que los números son una opinión.

P: O sea que fue una toma de poder por la fuerza.

ID: Eso dicen los desplazados. Del otro lado, Alexis Frías y su grupo aseguran que todo es por la corrupción del actual presidente.

P: ¿Corrupción o manotazo de ahogado?

ID: Depende de a quién le preguntes. Pero el Partido Demócrata Nacional ya está evaluando intervenir y el Tribunal Electoral Federal podría adelantarse para poner orden.

P: ¿Cómo termina esto?

ID: Como siempre: con alguien afuera o sin personería jurídica como ya paso en el pasado del partido.

La tranquilidad de Vargas

De cara a la elección que se viene para los centros vecinales hay varios con la guardia alta dentro del PJ de la capital. Y están aquellos aliados que también miran cómo se desenvuelven las elecciones que, en clave territorial, son muy importantes.

Informante Capital: Se puso lindo esto…

Periodista: ¿A qué se refiere?

IC: Lo de los centros vecinales.

P: Ah, cuente.

IC: Nada, algo breve. Me parece que algunos muchachos ven fantasmas donde no los hay y no entienden que acá hay un equipo. Por caso, se inquietaron por los movimientos de Yanina Vargas, la dirigente del PRO en la Ciudad, pero acá hay que decir algo y la recorrida por más de 400 centros vecinales que ella hizo.

P: Epa…

IC: Si, por eso. Lo que le digo es que ella está muy tranquila con el trabajo realizado y el contacto permanente con las barriadas de Córdoba. Aparte, ella confía en que los vecinos van a elegir al mejor candidato, y está convencida que las elecciones se ganan en las urnas, no en los escritorios. Si no, mire cómo caminó todo el verano. Le mando un abrazo.

De Loredo, en el Top 5

El informante radical llamó al periodista para alertarlo de que el sitio especializado “El Parlamentario” acababa de publicar su tradicional recuento de palabras pronunciadas por cada diputado, y remarcarle lo bien que anduvo el presidente de su bancada.

Informante Radical: Amigo, le tengo una novedad de esas simpáticas, que suelen gustarle.

Periodista: Estimado, qué bueno saber de usted, y que haya vuelto de las vacaciones. ¿Qué tiene para contar?

I.R.: Varias cosas, pero que serán temario del café que nos tomemos esta semana. Por ahora, le doy un dato de color. El sitio El Parlamentario acaba de publicar, como hace cada año, cuáles fueron los diputados que más protagonismo tuvieron en las cámaras legislativas, y destaca la participación de De Loredo.

P.: Cuénteme, adonde quedó en el ranking.

I.R.: Quinto, entró al “Top 5”. Primero, desde luego, el presidente de la Cámara, Martín Menem, que dirige las sesiones. Segundo, el titular del bloque “k”, Germán Martínez. Y en el 3er y 4to puesto, Castillo y Del Caño, del PTS. Y quinto, Rodrigo.

P.: Bien. ¿Y cómo estuvieron los demás cordobeses?

I.R.: El ranking cordobés quedó así: 1°, Rodrigo. 2°, Soledad Carrizo, que tomó la posta cuando él no estuvo. 3°, Juan Brugge, de Hacemos Unidos. 4°, Bornoroni, de LLA. 5°, Pablo Carro, de UP. 6°, Agost Carreño. 7°, Laura Rodríguez Machado. 8°, Gabriela Brower de Koning. 9°, Gabriela Estévez. 10°, Cecilia Ibáñez. 11° Carlos Gutiérrez. 12°, Alejandra Torres. 13°, Luis Picat. 14°, María Celeste Ponce. 15°, Natalia de la Sota. 16°, Héctor Baldassi. 17°, Belén Avico. Y 18°, Ignacio García Arezca.

El sacrificio del cordero