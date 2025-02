Cristina Kirchner a Milei: "te noto algo nervioso"

Tras las declaraciones que el presidente Javier Milei dio ante las cámaras de A24, este martes la expresidenta Cristina Kirchner no se quedó atrás con las críticas y salió al cruce con el mandatario en su cuenta de X: "Che, Milei. Te noto algo nervioso". Así fue como, de esta forma, la exmandataria dio apertura a un tuit donde lo criticaría por su defensa al precio de cambio.

"El sábado publicaste un GALIMATÍAS ECONÓMICO en La Nación para decir que no vas a devaluar porque este tipo de cambio es producto de una “estabilización exitosa”. Y el lunes dejaste la motosierra y saliste con la cimitarra (ya sabemos que la guillotina la tiene tu hermana)", escribió en su primer párrafo.

Tras lo dicho, desvió su juicio dirigiéndose al reciente despido de Sonia Cavallo de la embajada argentina en la OEA luego de que Cavallo haya hecho un análisis sobre la suba del dólar: "Le cortaste la cabeza a Sonia Cavallo, la hija del Mingo… que, COMO TE CRITICÓ, PASASTE DE CONSIDERARLO “EL MEJOR MINISTRO DE LA HISTORIA” A DECIR QUE ES UN IMPRESENTABLE. Y pensar que los que tenemos la fama de malos, violentos, autoritarios y vengativos somos los peronistas".

De esta forma, continuó su crítica refiriéndose al despido de Mariano De los Heros de la ANSES: "También lo rajaste al de la ANSES. ¡Te dije que era un burro! Sólo a ese animalito se le puede ocurrir decir, en un año electoral, que va a subir la edad jubilatoria. Clarín te clavó la tapa el lunes y… ¡AFUERA!".

Fernández de Kirchner hizo referencia sobre cómo Milei está "hecho todo un político de la casta": "cuidando votos a cualquier costo, aún el de planchar el dólar como Martínez de Hoz y Cavallo. Aunque tendrías que buscar mejores argumentos para rebatir las críticas".

"Eso que dijiste el lunes en América… “Noto mucha gente enojada que habla de carry trade y no sabe ni sumar”. Y sí, Milei… ¿Cómo no va a haber muchos enojados? No tienen un mango y saben que tres o cuatro vivos (en realidad son unos cuantos más) SE LA ESTÁN LLEVANDO TODA POR LA DIFERENCIA entre el dólar devaluado al 1% mensual y el peso cobrando intereses al 2,4% mensual. ¿En serio pensás que alguien te puede creer que no hay carry trade?". Dijo la expresidenta, finalizando su párrafo con frase desafiante: "No te hacía tan negador".

Che Milei. Te noto algo nervioso.



El sábado publicaste un GALIMATÍAS ECONÓMICO en La Nación para decir que no vas a devaluar porque este tipo de cambio es producto de una “estabilización exitosa”. Y el lunes dejaste la motosierra y saliste con la cimitarra (ya sabemos que la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 11, 2025

En un penúltimo párrafo, Fernández de Kirchner consideró que el "nerviosismo" de Javier Milei tiene que ver con que en realidad todavía no "había cerrado" los desembolsos con el Fondo Monetario Internacional que el gobierno necesita "para mantener el dólar planchado hasta las elecciones", cerrando con "ESO SÍ QUE TE TIENE PREOCUPADO… Y MAL".

Finalmente, el mensaje cerró con otro extenso párrafo diciendo: "Igual, debo reconocer que, en materia de “ARGUMENTOS ORIGINALES” SOBRE EL DÓLAR PLANCHADO Y SUS CONSECUENCIAS, el que se lleva tu premio al ECONOCHANTA del mes es tu ministro de Economía Toto Caputo. Cuando intentó explicar por qué la Argentina está muy cara tanto para los argentinos (que salen a vacacionar al exterior y a comprar de todo a los países limítrofes porque está más barato), como para los extranjeros (que vienen a nuestro país y no pueden creer los precios que ven), dijo que en realidad en Argentina “EL DÓLAR NO ESTÁ ATRASADO… SINO QUE SON LOS PRECIOS LOS QUE ESTÁN ADELANTADOS”. ¡De antología!".