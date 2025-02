Enroque Corto

El jefe del bloque del oficialismo en la Unicameral, Miguel Siciliano, aprovechó la semana sin sesiones en la Unicameral y siguió la recorrida por el interior. Pero esta vez, en una gira que contó con varias escalas, una de ellas con un radical importante.

Informante PJ: Sigue de gira el Siciliano Tour 2025…

Periodista: Jaja, me gustó. Es buena.

IPJ: Sé que a usted le gustan esas cosas. Pero bueno, estuvo en Villa María con el intendente Eduardo Accastello en el marco del Festival de Peñas…

P: Lo vi.

IPJ: Y también hizo una escala con un intendente radical, pero no cualquier intendente radical… el presidente de la UCR, ¡Marcos Ferrer!

P: Apa… imagino se habrá quejado del impuestazo, le habrá reclamado algunas de las cuestiones que le endilgan a la Provincia…

IPJ: No sea tan duro, banque. Nos fue bien. Estuvo el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, también. Todo en el marco de lo institucional, esto es así.

P: Está bien.

IPJ: Así concluyó la gira por Tercero Arriba y otros departamentos. Le mando un abrazo.

Torres comparó a Giordano con Cavallo… (hija)

En pleno rondín de llamadas, preparando la edición del día, el periodista recibió un mensaje del informante peronista, que le adjuntaba la intervención de la diputada Alejandra Torres en la sesión de Diputados de ayer.

Periodista: ¿Qué me manda?

Informante: Véalo, es un video de poco más de un minuto con la intervención de Alejandra Torres, que pidió una cuestión de privilegio para sacarse una espina que le había quedado con Milei…

P.: ¿Ah?

I.: Así cómo le digo. Torres, esposa de Osvaldo Giordano, comparó la salida de Sonia Cavallo de la Embajada Argentina ante la OEA con la de su marido, que fue despedido de la dirección ejecutiva de Anses después de que la diputada votara en contra del primer borrador de la Ley Bases. Ahora, dice Torres, la historia se repite, con la desvinculación de Sonia Cavallo después de que su padre, Domingo, criticara el rumbo económico del Gobierno Nacional.

P.: Y, la verdad… el caso tiene sus similitudes, ¿no?

I.: ¿Quiere otra? Recuerde que Giordano está al frente de la Fundación Mediterránea, el think tank económico que fundó la familia Astori y que fue la cantera de la que salió el ex ministro de Economía de Menem y De la Rua. Maestro y discípulo.

P.: Desde luego, lo recuerdo.

I.: Todo el paralelismo, le agrego, vino hilado con un reclamo de género. La diputada dijo “Subyace a esto la idea que tiene el presidente de que las mujeres no podemos pensar, no podemos opinar, no tenemos decisión propia, y que estamos de una manera u otra sometidas al género masculino”.