Enroque Corto

Se dinamitó la oposición de Avilés en Carlos Paz

Los movimientos que se dieron en el último tiempo en la Perla de Punilla obligaron al informante carlospacense a llamar al periodista después de mucho tiempo.

Informante Carlos Paz: ¿Está por ahí?

Periodista: ¡Epa! ¡Tanto tiempo! Qué sorpresa…

ICP: Vio, para que no crea que me olvidé de usted. Acá estamos cerrando una buena temporada.

P: Me imagino, me dijeron que la ciudad está muy linda. Ya lo iré a ver. ¿Qué cuenta?

ICP: Mucho, pero le traigo algo muy lindo. ¿Se acuerda la oposición que tenía el intendente (Esteban) Avilés?

P: Sí, por supuesto. Un bloque bastante variopinto.

ICP: Eso era un bloque. Escuche bien “era”.

P: ¿Qué pasó?

ICP: Implosionó. Juntos por Carlos Paz, que tenía al radicalismo de Felpeto, con Pía y al PRO con Noelia García Roñoni; mientras que por otro lado estaban los de Carlos Paz Despierta, con gente del kirchnerismo y también algunos alineados con el candidato a intendente Emilio Iosa que se fue a la Provincia y de allá lo mandaron para acá porque se dieron cuenta que…

P: Bueno…

ICP: Que no anda, amigo. Que no anda.

P: ¿Y ahora?

ICP: A eso vamos. Quedaron de un lado los radicales de Felpeto que los controla el juecista Gispert y ahí está Daniel Ribetti, un kirchnerista local vinculado a la Coopi; y del otro, Fernando Revello, también K de Carlos Paz que responde a Iosa; y suelta Roñoni. ¡Un bolonqui! ¡Todos separados!

P: Veo…

ICP: Lo que se mantiene unido es el oficialismo de Carlos Paz Unido. Ahí también hay distintas fuerzas, pero hay liderazgos más claros y fundamentalmente, no hay kirchneristas. Le mando un abrazo.

Fueron al VAR y De Loredo quedó complicado

La acalorada sesión del miércoles en la Unicameral siguió dando que hablar. Sobre todo, por el accionar de algunos radicales que se despegaron de la iniciativa del ex lilito, Gregorio Hernández Maqueda, que complicaron no sólo al legislador del bloque unipersonal, sino a quien se supone que es el jefe del radicalismo, Rodrigo de Loredo.

Informante Legislatura: No se puede creer lo que pasa acá adentro…

Periodista: ¿Por?

IL: ¿Le parece poco? El escándalo que hicieron en la Legislatura algunos que no tenían repasadas algunas leyes ni el marco tributario, parece que tampoco tenían aceitado el tema con los votos.

P: ¿Por?

IL: Resulta que De Loredo se largó a pistolear y apretar gente por Twitter, pero al final hubo radicales que se le desmarcaron y de lo lindo. Si va al VAR verá que, por lo menos, cuatro, no acompañaron lo que él pretendía que hicieran con el proyecto de Gregorio. Un papelón más de este chico. Tiene razón el peronismo y también muchos en la oposición que no están claros los liderazgos en la UCR. ¿Qué va a hacer De Loredo con los que no acompañaron? ¿Los va a expulsar como amenazó en Río Cuarto? Ay, Rodrigo, Rodrigo…

Ya lo decía Casado…

El informante peronista conversaba con el periodista, que lo había llamado para preguntarle sobre temas varios… Cuando la charla se iba terminando, se coló un tema de agenda.

Informante Peronista: Hablando de otra cosa, ¿supo de lo que pasó camino al aeropuerto?

Periodista: Una tragedia…

I.P.: Verdaderamente… es una pena que se sigan dando estas situaciones. Por una “picada” se murió un pibe de 19 años y hubo cinco heridos. Y, sinceramente, no puedo evitar recordar que en el Concejo hay un por lo menos un proyecto por este tema que ingresó en 2020 y todavía no vio la luz…

P.: Ilústreme.

I.P.: Casado metió un proyecto para agravar las sanciones que aplica el municipio cuando tienen lugar estas carreras ilegales. De hecho, proponía que cuando se detecten, se decomise el auto y se suspenda el carnet del conductor por seis meses, y en caso de reincidencia, la suspensión se amplíe a 12 meses o, incluso, se retire definitivamente la licencia.

P.: Bueno, para ser francos, en este caso va a haber responsabilidades mucho más amplias, de naturaleza penal.

I.P.: Desde luego, pero esta fue una tragedia. Lo importante es evitarlas. Y si lo que se busca es prevenir, la iniciativa merece al menos ser estudiada…