Enroque Corto

Llaryora y el mensaje por la salud del papa Francisco

Buena parte del oficialismo, tanto provincial como municipal, se sumó al pedido de oraciones por la salud del papa Francisco durante el fin de semana. Entre ellos, el gobernador Martín Llaryora.

Informante PJ: Preocupados, compañero…

Periodista: ¿Perdón?

IPJ: De religión, lo digo. No lo tome a mal.

P: Ah, sí… me imagino. La salud del papa Francisco.

IPJ: Sí, nos tiene a todos atentos a cómo se desenvuelve esto. Hay mucha preocupación y lo veo en las redes. Ahora sí, en serio… vi a varios compañeros compartiendo una imagen, una oración y una imagen del papa. Tanto a nivel capital, como funcionarios con despachos en el ámbito provincial.

P: Claro.

IPJ: Entre ellos, el propio gobernador Martín Llaryora. “Fuerza #PapaFrancisco, rezamos por tu salud. Nuestro querido Papa es un líder que inspira paz y esperanza, él representa el llamado a construir un mundo más justo basado en la dignidad humana. Deseamos de corazón tu pronta recuperación”, dijo Martín. Esperamos que mejore, le mando un abrazo.

Mestre es un streaming nacional

El que salió a levantar el perfil y mucho en las últimas semanas fue el exintendente Ramón Mestre. Y no sólo en medios de Córdoba, sino también a nivel nacional. Por eso, el informante radical llamó al periodista.

Informante Radical: Ojo que Ramón está con ganas, eh…

Periodista: ¿A qué se refiere?

IR: Usted debe interpretar. La semana pasada estuvo en el streaming nacional Blender.

P: ¿Y qué dijo? Por ahí, las luces porteñas…

IR: No, estuvo afinado. Tranquilo. Dijo que “es hora de que definamos las cosas, nos eligieron para ser oposición. Hay que convocar a la Convención Nacional” y además tiró esta: “no me gustan las personas que son tibias, no hay que tranzar. Hay que definirse, el que quiera estar en el radicalismo, y el que se quiera ir para hacer alguna alianza, que se vaya”.

P: Upa. Le mando un abrazo.

Carro reactiva el debate por el criptogate

El diputado nacional cordobés Pablo Carro, de Unión por la Patria, encabezará el martes una reunión de la comisión de Comunicación y Tecnología que preside en la cámara baja.

Informante: Es una reunión que se puede poner picante, porque al ser de Tecnología, la intención es que se cuele el tema del escándalo que las cripto que tiene en el centro de la escena al presidente Javier Milei. Como sabrá, no hubo comisión investigadora en Senado, se acaban las extraordinarias, y es momento para que Diputados se haga cargo del tema.

Alfil: ¿Va a haber mucha gente?

Informante: De la comisión, muchos, pero pueden ir en calidad de oradores diputados de otras comisiones. Es una apuesta fuerte de Carro, con la idea de que el tema critpogate tenga su explosión y su debate en el Diputados. Por suerte lo puede hacer como presidente de la comisión.

Alfil: ¿Saldrá una comisión investigadora?

Informante: No, no es la idea. Se va a poner el escándalo y sus consecuencias en agenda parlamentaria, que no es poco.

Mitin libertario

El periodista hablaba con el informante libertario, con el que sigue el día a día del escándalo $Libra y su impacto en el Gobierno Nacional. Después, abordaron otro asunto.

Informante Libertario: Pasando de tema, ¿supo que anduvo muy bien el encuentro libertario de Bornoroni?

Periodista: Vi que lo manejaron con cierta cautela, no lo difundieron demasiado…

I.L.: Y bueno, los jugadores libertarios son así, tienen siempre un poco de celo. Además, se manejan por otros circuitos, esquivan los andariveles más habituales de la política…

P.: Tiene razón… ¿y, anduvo bien?

I.L.: Anduvo muy bien. Fue una “jornada de capacitación”. Buena concurrencia. Presencia de algunos jugadores nacionales… y, además, retuit del presidente.

P.: No me diga…

I.L.: Así es. Entre otros, vino Bertie Banegas Lynch, el diputado. Y algunos influencers con capacidad de convocatoria entre los libertarios… Lo que le comento del retuit del Milei a las fotos del encuentro no es menor. En LLA siempre le dan importancia a ese gesto. Significa que el trabajo que se hace está en el radar del presidente.