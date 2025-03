En la sala Carlos Giménez del Teatro Real (San Jerónimo 66) se presenta el espectáculo La Memoria en el País del no me acuerdo, que acude a la reflexión y a la música para reivindicar la memoria sin la cual no existen ni la verdad ni la justicia, en un tiempo de negacionismo y en la víspera del 49° aniversario del último golpe cívico militar. Los músicos Juan Martín Medina, Rochi Gjurkan y Diego Cortez, más invitados, unen sus interpretaciones a la narración que rescata hechos significativos para no olvidar, a cargo de Mariano Saravia. Entradas $12000 en autoentrada.com y en boletería del teatro.