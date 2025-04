Por Julieta Fernández

“Yo no niego la realidad. Los números indican que una alianza con La Libertad Avanza es la más competitiva. No es mi posición, solo es la realidad. Sí creo que no podemos ir solos si queremos ser competitivos”, dijo el presidente del Comité Provincial de la UCR, Marcos Ferrer, ante sus correligionarios de Río Cuarto y la región. En una reunión muy esperada por la dirigencia local, se plasmaron las distintas miradas del radicalismo frente al desafío electoral de este 2025. Más allá de rechazar o no una alianza con La Libertad Avanza (o algún ex socio de Juntos por el Cambio), también se debatió sobre la mirada local de cara a la interna que piden desde el mestrismo.

Al cierre de esta edición, el encuentro aún estaba en desarrollo en la sede partidaria ubicada en calle Cabrera. No obstante, Alfil pudo conocer la postura de algunas de las autoridades. Martín Carranza (presidente del comité Banda Norte), aseguró que desde el núcleo Evolución han planteado un rechazo a cualquier alianza con Javier Milei. “En Río Cuarto, es casi unánime el rechazo”, señaló el dirigente. Cabe recordar que desde este espacio también se distanciaron del diputado Rodrigo de Loredo, quien no descartaría un acuerdo con el gobierno nacional.

Por otra parte, el presidente de la UCR departamental, Walter Perrone, manifestó que, en la dirigencia regional, prima el rechazo a una interna. Apeló a que haya “madurez de parte de los dirigentes que tengan que ceder”. “El que más mide es Rodrigo de Loredo, es la realidad. Obviamente tenemos en claro que hoy hacer política es muy difícil. Ir solos con la Lista 3 no nos ayudaría a meter algún diputado. Habría que acordar con otros espacios, aunque también hay que ver quién querrá acordar con nosotros”, dijo Perrone a Alfil. La mirada del intendente de Coronel Baigorria sería más orgánica y expectante de lo que pueda surgir del Congreso Provincial de la UCR. Esta postura sería compartida por otros dirigentes del departamento que apuestan a la conformación de una lista “competitiva” encabezada por quienes midan mejor.

En tanto, el presidente de la UCR local y referente de la Red Federal, Marcos Curletto, ha planteado sus diferencias con el gobierno de Javier Milei. Más allá de haber asistido al asado de fin de año organizado por el diputado De Loredo, Curletto se diferenció del “radicalismo peluca” y consideró que el partido centenario es opositor al modelo del actual gobierno. No obstante, Alfil pudo saber que el nombre del ex concejal podría ser tenido en cuenta en la danza de nombres (algo que el radicalismo de Río Cuarto viene reclamando en relación a la falta de federalismo en las listas).

Ferrer aseguró que su propósito en el encuentro fue el de escuchar a sus correligionarios y resaltó que “el marco de alianzas del partido lo define el Congreso”. Consideró que “se debe hacer una buena elección en 2025 si queremos una buena elección en 2027” y trazó su análisis de las posibilidades que tiene el partido en este sentido: “Podemos ir solos, pudiendo sacar el 4% de los votos. Podemos ir en acuerdo con partidos como el PRO, Coalición Cívica o alguno más con resultado electoral incierto. El tercer camino es un acuerdo con LLA. Con el peronismo provincial no iríamos si de mí depende, pero algunos radicales lo están considerando”, señaló. En su análisis, Ferrer mencionó el hecho de que la UCR comparte electorado con Milei y, aunque remarcó que esa no sería su postura, “los números indican que una alianza con LLA es la más competitiva”.

En lo que concierne al radicalismo más cercano a La Libertad Avanza, es sabido que Gabriel Abrile (también cercano a Rodrigo de Loredo) sería proclive a un acuerdo. Según pudo saber Alfil, el concejal y el legislador Ariel Grich habrían mantenido una reunión previa con Marcos Ferrer antes del plenario en la Casa Radical.