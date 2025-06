Luis Juez: "yo no hago política por la plata"

El senador nacional del Frente Cívico, Luis Juez, habló con indignación sobre el aumento de las dietas en el Senado, describiendo la maniobra como "la sesión más vergonzosa del Senado". También se refirió a la postulación de Cristina Kirchner en Buenos Aires y criticó la situación del Hospital Garrahan, en defensa del reclamo de los residentes.

Ante las cámaras del streaming de Infobae, Luis Juez aportó su mirada tras el aumento de dietas en el Senado y la describió como "vergonzosa". Con indignación, el senador criticó que los senadores hayan votado a favor de un aumento de sus dietas.

"El problema fue la sesión de mierda que habilitaron 49 senadores de todos los partidos políticos para aumentarse la dieta de la forma en la que se la aumentaron. Yo desde ese día, esa parte de la dieta, entre otros van a parar a un par de criaturas con discapacidad. ´Yo no voy a percibir una moneda´, se lo dije a Victoria Villarruel en aquel momento", recordó el líder del Frente Cívico.

"Fuimos los únicos que dijimos que era una completa locura”, insistió Juez, quien admitió que esa postura le generó rechazo entre sus colegas: "Esto me generó antipatía con el 80% del cuerpo, que hasta el día de hoy no he podido resolver, pero no me interesa resolverla".

En cuanto a su economía en el ámbito privado, el senador aseguró: "Vos te creés que yo soy el hijo de Gold Silver, ¿te creés que a mí me sobra, que tiro manteca al techo? No. Yo no hago política por la dieta". Tras lo dicho, especificó: "El sueldo sin la dieta es de 6 millones 200 mil pesos, que es un sueldazo, porque mi mujer es docente y gana 600 mil pesos por mes".

Juez también se refirió al reclamo que realiza el equipo médico del Hospital Garrahan. "Los residentes no tienen un salario miserable desde hace un año, lo tuvieron siempre lamentablemente. Esto no es justo. Creo que hay que solucionarlo rápidamente", aseveró. Tras asegurar que el reclamo de los residentes es "absolutamente justo", también reconoció que el Estado tuvo un "sobredimensionamiento en muchas áreas".

Tras lo dicho, aclaró: "Podés mirar la sobredimensión de la estructura administrativa del Garrahan o de cualquier hospital público, pero podés decir este salario miserable no lo pueden ganar esta gente con el nivel de excelencia y dedicación que tienen. ¿Se pueden hacer las dos cosas juntas? Se tienen que hacer las dos cosas juntas"

En este punto, Juez reveló que ya habló del tema con Javier Milei. "Tenemos un problema con el choreo en la educación pública, hay que hacer auditoria. Pero no se puede meter con la aspiración de movilidad, no es justo", dijo, y defendió la educación estatal: "Yo soy egresado de universidad pública. Se pueden hacer las dos cosas juntas"

En otro tramo de la entrevista, Juez habló sobre la postulación de Cristina Kirchner en la legislatura bonaerense y la describió como "un animal político". "No tiene posibilidades de perder en este escenario. Sabe lo que hace", en ese sentidó, analizó la estrategia de Fernández de Kirchner en postularse en la Provincia de Buenos Aires: "va a trabajar lo menos posible y le puede sacar mayor rédito". Y completó: "El peronismo tiene una historia de proscripción que la han sabido utilizar desde Puerta de Hierro hasta cada vez que pueden. Es muy inteligente lo que hace Cristina, se para en un lugar donde puede disputar, donde tiene riesgo cero".