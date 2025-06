Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Afiliación violeta

Repasando lo que dejó el fin de semana político en la ciudad, el periodista consultaba con su informante en las filas libertarias por lo acontecido en la jornada de afiliación de La Libertad Avanza.

Periodista: Veo que hubo afiliación violeta en la Plaza Roca. ¿Anduvo por ahí?

Informante: Me di una vuelta y después seguí atentamente lo que se compartió en redes. Fue una actividad que se hizo en varios puntos de la provincia.

P: Laura Soldano encabezando, como siempre.

I: Sí, saliendo un poco más a la calle, al encuentro con la gente. Si quiere ser candidata, tiene que mejorar sus números.

P: ¿Sabe si rindió la afiliación?

I: Siempre rinde. Sean quince o cien, lo que más importa es salir y hacerse ver. Aunque también es importante mostrar quiénes se acercan. De eso le puedo contar. ¿Vio las caras que aparecieron en las fotos de la afiliación?

P: Algunas. ¿Quién le llamó la atención?

I: ¡Ramoncito Contreras! Lo hicieron ponerse para la foto, pero no sé si se terminó afiliando.

P: ¿Y para qué lo mostraron?

I: Porque es una figura de la ciudad, alguien de los sectores más desfavorecidos que hacen fuerza para ayudar a que los demás salgan de las situaciones más duras. Parece que lo quieren los libertarios.

P: ¿Usted me sugiere que están buscando el voto de los sectores populares?

I: Ellos saben que Javier Milei es bien valorado incluso entre los distritos más pobres.

P: Puede ser. ¿Alguien más?

I: También vi a la hija de una histórica sindicalista de la ciudad que hoy está a cargo de una institución muy cercana al Gobierno.

P: ¿Quién? No se haga el enigmático.

I: Bueno. Aparece la hija de Irma Ciani en una de las fotos que muestran es de Soldano. Parece que se afilió. ¿Mensaje para el peronismo?







Hacemos y el nazarismo: ¿Lejos de la tregua?

El informante del Concejo Deliberante llegaba a la periodista con las réplicas de la concejala de Hacemos Unidos, Milagros Obregón, a los dichos del concejal Franco Miranda. La edil manifestó a LV16: “Me sorprende de una persona que fue legislador departamental y que sabe de la necesidad de los servicios de salud pública para toda la región. La maternidad descongestiona toda atención previa al parto y el post parto. La especulación política me parece una falta de respeto”.

Informante: Che, parece que el acercamiento entre ambos bloques peronistas todavía no va a ser posible. Al menos no mientras siga caldeado el clima por todo esto de la Maternidad.

Periodista: Siempre se dijo que para la campaña de las legislativas iban a estar juntos. De hecho, hay intendentes como Edgar Bruno (Canals) que abiertamente han apoyado a MiguelSiciliano para que sea candidato…

I: Que apoyen a la misma lista de candidatos no quiere decir que se los vaya a ver en muchas fotos durante la campaña. Al menos por como pintan las cosas.

P: Con el tema de la maternidad, parece que siguió la pica.

I: Si anduvo por las redes sociales, habrá visto que muchos ediles del oficialismo se pusieron firmes a defender este nuevo esquema de servicios. Franco Miranda (jefe del bloque nazarista) fue muy crítico de esta decisión y viene pinchando con este tema desde hace un par de meses. Presentó dos pedidos de informe. Obvio que ahora, con el relanzamiento de la Maternidad, la crítica está aún más filosa.

P: ¿Ve lejos la tregua?

I: No quiero tomar esta discusión en particular como un indicador de eso pero las cosas no deben estar tan bien. Al menos no con el núcleo más delasotista del bloque, que ha sido muy crítico de varias cosas como el convenio con Aerolíneas. Y ya que estamos, ¿acaso vio a muchos nazaristas en la reunión que se hizo en el PJ con Federico Zapata?









El locro de la JP

El periodista consultaba con su informante en el Partido Justicialista para conocer detalles de la actividad que tuvo lugar el sábado en la Casa Peronista, un locro organizado por la Juventud Peronista que contó con la presencia de importantes dirigentes, entre ellos el intendente Guillermo De Rivas.

Periodista: Vi en redes que hubo una buena convocatoria en la Casa Peronista.

Informante: Estuvo lindo el locro. ¡Pensé que lo iba a encontrar ahí!

P: Me tomé el día del periodista (risas).

I: ¡Es verdad! ¡Feliz día!

P: No se moleste. Pero, si quiere, puede contarme más del locro.

I: Creo que fue una linda actividad, necesaria por lo que estamos viviendo y también preparatoria para lo que vamos a afrontar este año. Hay que vernos las caras, compartir alguna risa, chicanearnos un poco y cantar la marcha. Bien por la JP (Juventud Peronista). No sé cuántas agrupaciones te arman una escuela de formación activa y un locro con la dirigencia en un momento como este.

P: ¿Lo dice por algo en especial?

I: No, pero digo que ser peronista pareciera que está prohibido. Esto va a contramano de ese pensamiento, para bien…

P: ¿Fue bien peronista o había Partido Cordobés?

I: La idea era que fuera bien peronista, con todos, militantes, dirigentes, funcionarios.

P: ¿Incluso los K?

I: ¿K? No sé de qué me está hablando (risas).

P: ¿Locro peronista o del Partido Cordobés?

I: Si hubiera sido del Partido Cordobés, hubieran estado los socialistas. Aunque, pensándolo mejor, sí hubo gente del prunotismo.

P: Mire usted.

I: Sí. Capaz andaban medio perdidos. Me llamó la atención que fueran. Cuando sonó la marcha, miraban para otro lado (risas).

P: De Rivas y Llamosas compartieron escenario, ¿no?

I: Son nuestros máximos exponentes. Está bueno que se sigan mostrando juntos.

P: ¿Por qué no lo estarían?

I: No sé, pero se dicen tantas cosas. Como le digo, hay que juntarse todos. No sirve de nada quedarse quietos. No hay que tenerles miedo a las encuestas. ¡Que vuelva la mística!









Seis meses más

El informante oficialista llegaba a la periodista, quien le consultaba sobre la situación de la licitación del servicio de higiene urbana.

Informante: Parece que se pateó un poquito más lo de la licitación de la recolección de residuos. Antes que hacerlo a las apuradas, me parece que está muy bien.

Periodista: Calculo que antes de fin de año debiera estar resuelto…

I: Creería que sí. Va a ser un hito importante en la gestión y la mira está puesta en el pliego que, como ya lo ha dicho varias veces el secretario Martín Cantoro, se va a poner el foco en la recolección diferenciada. Esa ya es una diferencia importante.

P: Bueno, ya que habló de “una diferencia importante”, algo así se vio con el tema del transporte cuando se licitó. Pero el nuevo sistema que puso en marcha la empresa, en su momento, no fue tan bien recibido.

I: Y justamente, nos hicimos eco de esas críticas y el año pasado comenzamos con algunas modificaciones como la quita del transbordo en Banda Norte. Todo es perfectible. Esperemos que el nuevo pliego también proponga algo superador a lo que ya hay. Eso sí, la discusión en el Concejo va a ser bastante acalorada, se lo digo desde ya. Si el tema de la higiene urbana no ha estado en agenda durante mucho tiempo, se va a recuperar el tiempo perdido (risas).