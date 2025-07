Luego de que la Cámara Alta diera media sanción al aumento de jubilaciones y restitución de la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y el proyecto que impulsa las provincias que implicó el reparto ATN, Francos reafirmó que el Poder Ejecutivo "va a conversar" con los gobernadores para lograr “sostener el veto” a los proyectos.

"El Gobierno está conversando permanentemente con los gobernadores. De hecho, yo dialogo con los gobernadores. No veo que tengamos que hacer nada que no hagamos habitualmente", declaró el funcionario este domingo en una entrevista televisiva en TN. En ese sentido, remarcó que la Casa Rosada busca "obtener el veto en primera instancia" del paquete de medidas aprobadas en el Congreso.

Desde el Gobierno Nacional reconocen que deben construir alianzas con los gobernadores y ofrecer una contraoferta. Es por ello que los algunos mandatarios provinciales fueron convocados para reunirse con Francos. Según detalló el funcionario, el objetivo de los encuentros es volver a explicarles a los mandatarios provinciales por qué la Nación "no está en condiciones de aprobar ese aumento del gasto sin una fuente de financiamiento".

"Hay gobernadores que saben que en su provincia Milei está muy bien y quieren acordar con nosotros o acercarse políticamente" afirmó Francos ante las cámaras. Sobre la negociación con las provincias, dijo: "No es que el diálogo sea o no sea exitoso. Hay veces que se pueden obtener resultados y hay veces que juegan otros factores, por lo que no se obtienen". En este sentido, Francos aseguró que la conversación está condicionada por el "proceso electoral", porque "muchos sectores políticos en las provincias quieren hacer alianzas".

En cuanto al siguiente paso, el Ejecutivo aguardará a que el paquete de medidas estén en las manos del Presidente para avanzar con el veto. Una vez ratificada esa medida, buscarán garantizar que la oposición no reúna los dos tercios necesarios en Diputados para rechazar los prometidos vetos del Presidente.