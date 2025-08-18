Alerta en la receta libertaria: julio tuvo déficit fiscal y el Gobierno lo adjudica al pago de la deuda

El Indec publicó que en julio la inflación fue de 1,9%
En junio había sido de 1,6%, lo que significa un avance preponderante en un lapso de un mes. Con el porcentaje del mes pasado se acumuló un valor de 36,6% a nivel anual.
Lo que respecta al rojo del Estado se estima que fue de $168.515 millones, mientras que el resultado primario, sin contar pago de intereses, respecta un positivo de $1.749.386 millones.
Pese a los logros que Milei anunció durante el año con respecto a la prevención del déficit fiscal y el aumento de un superávit primario, el pago de la deuda no favoreció a lo mencionado provocando en julio un resultado fiscal al rojo. Mientras que el presidente nombró la gran "emisión cero" como algo factible en su mandato, la base monetaria creció 97% en un año, esto a la par de las deudas que se elevarón a $3,8 billones en junio.
Los números de julio descifran unos $1,7 billones en lo que respecta al superávit primario, mientras que el resultado financiero marcó un déficit de $168.515 millones, si se quiere llevar a cifras porcentuales hubo un salto del rojo del 41%; en comparativa a julio del año pasado.
Desde Casa Rosada justificaron este aumento con el pago de la deuda, con respecto a esto informaron que se encuentra acumulado un superávit primario del 1,1% del PBI en lo que va del año, y además mencionaron que se mantendrán firmes en su plan de alcanzar el 1,6% acordado con el FMI.
“De este modo, en el mes los pagos de intereses netos de tenencias intra sector público sumaron un total de $1.917.901 millones, lo que resultó 247% superior al promedio mensual por este concepto entre febrero y junio. Adicionalmente, en julio se abonó el medio aguinaldo correspondiente al personal del Sector Público Nacional”, anunció el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.
Según un infome de GMA Capital, el 24% de esas reservas que posee el Banco Central corresponde al desembolso del FMI.
