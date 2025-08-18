Alerta en la receta libertaria: julio tuvo déficit fiscal y el Gobierno lo adjudica al pago de la deuda

Lo que respecta al rojo del Estado se estima que fue de $168.515 millones, mientras que el resultado primario, sin contar pago de intereses, respecta un positivo de $1.749.386 millones.

Economía18 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
caputo

Por Redacción Alfil

Pese a los logros que Milei anunció durante el año con respecto a la prevención del déficit fiscal y el aumento de un superávit primario, el pago de la deuda no favoreció a lo mencionado provocando en julio un resultado fiscal al rojo. Mientras que el presidente nombró la gran "emisión cero" como algo factible en su mandato, la base monetaria creció 97% en un año, esto a la par de las deudas que se elevarón a $3,8 billones en junio.

Los números de julio descifran unos $1,7 billones en lo que respecta al superávit primario, mientras que el resultado financiero marcó un déficit de $168.515 millones, si se quiere llevar a cifras porcentuales hubo un salto del rojo del 41%; en comparativa a julio del año pasado.

Desde Casa Rosada justificaron este aumento con el pago de la deuda, con respecto a esto informaron que se encuentra acumulado un superávit primario del 1,1% del PBI en lo que va del año, y además mencionaron que se mantendrán firmes en su plan de alcanzar el 1,6% acordado con el FMI.

“De este modo, en el mes los pagos de intereses netos de tenencias intra sector público sumaron un total de $1.917.901 millones, lo que resultó 247% superior al promedio mensual por este concepto entre febrero y junio. Adicionalmente, en julio se abonó el medio aguinaldo correspondiente al personal del Sector Público Nacional”, anunció el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Te puede interesar
Lo más visto
ALFILTV-14-08-B02

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto18 de agosto de 2025

Spaccesi arrancó con el primer golpe a la lista libertaria | Andá máquina, nadie te detiene | Duelo de Rappis | García Elorrio +10

agost-carreno

PRO Córdoba: la caída de la hegemonía de Macri y la presentación de listas divididas

Carolina Biedermann
Provincial18 de agosto de 2025

El desenlace que tuvo este domingo la presentación de las nóminas para las legislativas de octubre, tuvo como resultado múltiples armados que evidenciaron la profunda crisis que atraviesa el PRO, la falta de conocimiento de la dirigencia nacional del partido, de la situación provincial, que terminó acelerando el desmembramiento y el debilitamiento entre los amarillos.