INDEC: la inflación en octubre aumentó y llegó al 2,3%

Por Redacción Alfil

Este miércoles, el Instituto Nacional de Encuestas y Censos (INDEC) reveló el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del pasado mes de octubre, según el organismo el valor inflacionario del mencionado mes fue de 2,3% y la interanual fue de 31,3%.

En lo que va del año el índice acumuló un total del 24,8%, y en comparativa con los porcentajes del mes de septiembre, el pasado mes tuvo un aumento en la inflación de 2%. Hasta ahora, el mes con más inflación en el año fue el de marzo, que alcanzó el 3,7%.

Repasando las divisiones expuestas por la agencia, Transporte fue la que más se destacó con un alza del 3,5%, mientras que Recreación y cultura y Equipamiento y mantenimiento del hogar fue la de menor aumentó (1,6%). Además, a nivel general, la de mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas con 2,3%.

Por parte de lo regional, tanto en la Patagonia como en el Gran Buenos Aires se percibieron los índices inflacionarios más altos (2,4% para ambos). Por debajo de ellos se encuentran: Cuyo y la Región Pampeana, con 2,1%, Noreste con 2,2% y en el Noroeste, 2,1%.