Adorni celebró el acuerdo con Estados Unidos: " nuestro país está en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio"

INDEC: la inflación en octubre aumentó y llegó al 2,3%
El Instituto Nacional de Encuestas y Censos informó que el IPC de octubre aumentó 2 puntos con respecto al mes de septiembre y la interanual llegó al 31,3%.
En su primera rueda de prensa como Jefe de Gabinete, el funcionario se refirió al acuerdo económico con la Casa Blanca y sostuvo que "este acuerdo crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones de Estados Unidos en la Argentina”.Economía14 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Este viernes, el exvocero presidencial y flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio una conferencia de prensa en la que, entre otros asuntos, celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos, anunciado el jueves pasado por la tarde.
Para el Adorni, el acuerdo "crea las condiciones necesarias para alentar las inversiones e incluye una red de tarifas, alineamiento de estándares, propiedad intelectual y el objetivo de promover un comercio más justo".
El denominado “Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión” busca dar mayor apertura a los mercados, reducir barreras y alinear regulaciones clave para facilitar el intercambio de bienes, servicios y capitales entre ambas naciones.
Adorni detalló que el mismo “incluye la reducción de tarifas para industrias claves, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco”.
Tras ello sumó: "Quiero destacar a los equipos de Economía, Cancillería y Desregulación, que vienen desarrollando el acuerdo hace 7 meses"."El canciller Pablo Quirno viajó a Washington y se reunió con empresas de Estados Unidos interesadas en invertir en la Argentina, una muestra más de confianza de las empresas hacia nuestro país", especificó Adorni.
El funcionario destacó que en los últimos días hubo "señales claras de confianza en el rumbo de nuestro país" y citó la caída del riesgo país, inversiones en Vaca Muerta o la emisión por la empresa Pampa Energía de un bono por US$450 millones hasta 2037, "el bono privado más largo emitido por una empresa argentina".
Así, explicó que "el próximo diez de diciembre marcará el fin de la primera etapa del gobierno y el comienzo de la segunda". Y en este sentido, dejó un mensaje para los legisladores: "Si hoy la Argentina logra semejantes avances bajo el marco legal actual, imaginen lo que podríamos alcanzar si seguimos liberando las fuerzas del sector privado".
Ante la contundente victoria de Javier Milei a nivel nacional, se amplía el optimismo expectante frente a lo que ocurrirá con el dólar, las acciones, los bonos y el riesgo país.
Pese a la maniobra de la entidad financiera del Gobierno nacional, la moneda estadounidense se mantiene en alza y aumentó veinte pesos.
Tras varias reuniones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, con su homólogo estadounidense, Scott Bessent, finalmente se ratificó el acuerdo entre ambos países.
El Gobierno anunció que las retenciones para las exportaciones de carnes bovinas y avícolas pasan del 5% a cero hasta el 31 de octubre de 2025, en una medida que se suma a la eliminación de derechos sobre los granos.
La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó a través de su cuenta de X la importancia de "los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino".
El reordenamiento de las estructuras orgánicas del partido entusiasma a los pretendientes de la sucesión municipal, que buscan mostrar capacidad territorial en el punteo previo. Un juego que se superpone con las versiones de cambios de gabinete, y las tensiones Provincia-Municipio que sobrevinieron al 26-O.
El debate político en la Unicameral se encendió este miércoles con una protesta de numerosos legisladores opositores, que se retiraron denunciando que el oficialismo no respeta los acuerdos y vaticinan el “fin de un ciclo” tras la derrota electoral del 26 de octubre.
El oficialismo envía hoy a la Legislatura el proyecto presupuestario y la ley impositiva 2026 con reducción en IIBB y cambios en el inmobiliario. Diez puntos para la pauta salarial de los estatales y achique para sostener obra pública. Un rezo para que se cumpla la promesa de Milei de que se viene el crecimiento.
Reconocimiento a Hugo Pizzi | Demorados con la ambientación | Avanza el juicio contra la cúpula de Luz y Fuerza | Detención del motochorro disparó críticas
El Ejecutivo girará la semana próxima el Presupuesto al Concejo, y si bien se sabe que habrá recortes en algunos gastos, hay incertidumbre respecto de cómo se refuncionalizará la asignación de recursos y, más aún, en qué medida y dirección llegarán los cambios a la estructura orgánica del municipio.