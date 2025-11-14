Adorni celebró el acuerdo con Estados Unidos: " nuestro país está en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio"

Este viernes, el exvocero presidencial y flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio una conferencia de prensa en la que, entre otros asuntos, celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos, anunciado el jueves pasado por la tarde.

Para el Adorni, el acuerdo "crea las condiciones necesarias para alentar las inversiones e incluye una red de tarifas, alineamiento de estándares, propiedad intelectual y el objetivo de promover un comercio más justo".

El denominado “Marco de Acuerdo de Comercio Recíproco e Inversión” busca dar mayor apertura a los mercados, reducir barreras y alinear regulaciones clave para facilitar el intercambio de bienes, servicios y capitales entre ambas naciones.

Adorni detalló que el mismo “incluye la reducción de tarifas para industrias claves, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco”.

Tras ello sumó: "Quiero destacar a los equipos de Economía, Cancillería y Desregulación, que vienen desarrollando el acuerdo hace 7 meses"."El canciller Pablo Quirno viajó a Washington y se reunió con empresas de Estados Unidos interesadas en invertir en la Argentina, una muestra más de confianza de las empresas hacia nuestro país", especificó Adorni.

El funcionario destacó que en los últimos días hubo "señales claras de confianza en el rumbo de nuestro país" y citó la caída del riesgo país, inversiones en Vaca Muerta o la emisión por la empresa Pampa Energía de un bono por US$450 millones hasta 2037, "el bono privado más largo emitido por una empresa argentina".

Así, explicó que "el próximo diez de diciembre marcará el fin de la primera etapa del gobierno y el comienzo de la segunda". Y en este sentido, dejó un mensaje para los legisladores: "Si hoy la Argentina logra semejantes avances bajo el marco legal actual, imaginen lo que podríamos alcanzar si seguimos liberando las fuerzas del sector privado".