Cayó el dólar y llegó al precio más bajo en un mes

Por Redacción Alfil

Este lunes, la plaza cambiaria percibió una caída de los precios del dólar, los cuales vienen disminuyendo por quinta rueda consecutiva. En este comienzo de semana, el dólar oficial minorista cerró en $1.415 en el Banco Nación, lo que significa un caída de $10 con respecto al anterior cierre.

Dicho valor del minorista es el más bajo que tuvo el mercado desde mediados de octubre, a su vez, el BCRA promedió este precio a $1.422,09 para la venta y $1.371,20 para la compra.

Por otro lado, el valor del dólar oficial mayorista llegó al final de la rueda a $1.386,8, esto equivale a una caída de 16 pesos (1,1%), este precio es el más bajo desde el 15 de octubre. Además, si analizamos su caída en lo que va de noviembre, la divisa retrocedió 58 pesos (%4).

En paralelo, los dólares financieros no percibieron grandes cambios en su valor, el contado con liquidación alcanzó este lunes los $1.477,64 (luego de haber retrocedido $6,34) y el MEP los $1.448,21. El dólar blue, por su parte, incrementó a $1.435, representando un aumento de $5 en comparativa con el cierre previo.