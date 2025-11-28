A partir de enero, 7 millones de familias pierden subsidios en todo el país: fuerte impacto en Córdoba

El Gobierno confirmó que implementará cambios en los subsidios a la luz, el gas y garrafas. Las familias que estén en categoría N1 perderán la ayuda del Estado, y 140.000 familias de la categoría N3 también.

Economía28 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
el-ministro-de-economia-luis-toto-caputo-se-NCUZN3QWGNFBFHGTXDL73CVFAE

Por Redacción Alfil

Este viernes se confirmó que desde el Gobierno Nacional se tomó la decisión de cambiar el esquema de subsidios a la energía el próximo 1 de enero, la idea fue llevada a cabo por el Ministerio de Economía con el objetivo de ofrecer la ayuda “solamente a quienes la necesitan, cuando la necesitan”.

El próximo año, desde Casa Rosada pondrán fin a la segmentación por niveles N1, N2 y N3, al Programa Hogar y a la Tarifa Social de Gas, estos pasarán a formar parte de un único régimen. Debido a que se establecerán dos grupos, el de los hogares que recibirán asistencia estatal y el de los hogares que abonarán el costo real de la energía.

De esta forma, el Gobierno planea transparentar los precios y reducir el gasto público, aún así el 45% de la población argentina, es decir, unas 7.500.000 familias perderán los subsidios, y los otros 9.100.000 millones hogares mantendrán la ayuda pero tendrán modificaciones en sus bloques de consumo.

Aquellos que hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), apróximadamente $3.641.397 por mes, serán los que mantendrán los subsidios del Gobierno. Aunque también hay que aclarar que, aquellos que posean más de una propiedad o embarcaciones, entre otros bienes, no serán asistidos.

Otro de los cambios que implementará el Gobierno consta de la migración automática a aquellos inscriptos en el Registro de Acceso a los Servicios Energéticos (RASE), aún así estará habilitado la actualización de datos mediante declaración jurada y las inscripciones en en argentina.gob.ar/subsidios.

Para el próximo año habrá una bonificación adicional del 25%, en lo que consta de enero, el mismo  se reducirá progresivamente hasta diciembre. Ese mes, el subsidio eléctrico totalizará 75%, mientras que en gas la bonificación será del 25%.

