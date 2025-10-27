Euforia bursátil: los mercados celebran la victoria de la LLA con el desplome del dólar y el retorno de los bonos

Dólar imparable: la divisa llegó a $ 1.515 y el BCRA vendió US$ 45,5 millones
Pese a la maniobra de la entidad financiera del Gobierno nacional, la moneda estadounidense se mantiene en alza y aumentó veinte pesos.
Tras un contundente triumfo de La Libertad Avanza, los mercados bursátiles estuvieron espectantes por el triunfo de Javier Milei en estas elecciones legislativas. Con más de 40 puntos a nivel nacional, Milei ajustó su tropa para continuar con las reformas económicas.
A las 11:40 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asciende un 20% en pesos, a 2.480.000 puntos. En Nueva York las cotizaciones en dólares de acciones y bonos argentinos se disparan.
Los bonos globales en dólares trepan hasta 25% (liderados por GD35), mientras los ADRs argentinos en Wall Street escalan hasta casi 50%. El riesgo país baja a 600 puntos, reflejando la expectativa sobre las próximas reformas económicas.
En cuanto al dolar, el Banco Nación determinó que la divisa estadounidense bajó $85 a $1.430, mientras que las primeras posturas de compra y venta ubican al mayorista en $1.355. En el Banco Galicia el dólar se vende a $1400, en tanto que en ICBC y BBVA a $1425.
En el premarket de los negocios en el exterior, las acciones argentinas en Wall Street arrojaron números positivos en las operaciones conocidas en el denominado mercado overnight y en el premarket. Los ADRs que encabezaban las subas eran Banco Supervielle (15,90%); Banco Galicia (12,90%); YPF (11,99%); Irsa (9,25%) y BBVA (6,92%).
Tras la apertura de los mercados, las compañías que lideran las subas son: Banco Supervielle con 49,3%, BBVA con 42,04% y Banco Macro con 41,96%.
Los bonos de la deuda argentina, por su parte, ganan entre 20% y 26% tras las elecciones y la expectativa de la recompra que anunció la semana pasada el Gobierno. El riesgo país se mantiene por encima de los 1000 puntos.
En tanto, el JP Morgan y otros bancos de Wall Street actualizaron este lunes sus previsiones para el riesgo país. De acuerdo con un informe presentado por la entidad tras las elecciones, se vinculó la reacción positiva de los mercados a que el riesgo país registre una reducción superior a 440 puntos básicos en los próximos meses.
"El rendimiento EMBIGD de Argentina podría bajar 440 puntos básicos para llegar al 10,2% mínimo alcanzado el 9 de enero de 2025 y aún estaría 170 y 206 puntos básicos por encima de Egipto y Pakistán, respectivamente". El reporte ubicó como referencia un riesgo país promedio de 627 puntos básicos registrado en enero, frente a los 1.081 puntos de cierre que anotó el riesgo argentino el último viernes antes de la elección.
En ese sentido, se señaló que "incluso una recuperación para igualar el rendimiento del 11,4% de los bonos de Ecuador 2035 se traduciría en un aumento de precio de 9 dólares para los bonos argentinos 2035".
El informe detalló, además, que el apoyo político de Estados Unidos configura un escenario propicio para la recomposición de precios en los activos soberanos. "La inesperadamente firme victoria debería llevar a una compresión significativa de la prima de riesgo tanto en tasas locales como en el tipo de cambio", remarcó JP Morgan en otro pasaje de su reporte.
La entidad comparó el actual entorno con períodos anteriores de mayor estabilidad: "Creemos que las tasas locales podrían rápidamente acercarse a niveles vistos durante el periodo más estable tras la eliminación de controles de capital, cuando las Lecaps rendían alrededor del 30%".
Finalmente, sostuvo que "el enfoque principal se desplazará ahora al marco cambiario" y anticipó que las señales del Gobierno serán observadas por el mercado internacional respecto a la acumulación de reservas y la consistencia de la política monetaria.
Tras varias reuniones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, con su homólogo estadounidense, Scott Bessent, finalmente se ratificó el acuerdo entre ambos países.
El Gobierno anunció que las retenciones para las exportaciones de carnes bovinas y avícolas pasan del 5% a cero hasta el 31 de octubre de 2025, en una medida que se suma a la eliminación de derechos sobre los granos.
La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó a través de su cuenta de X la importancia de "los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino".
los mercados atraviesan una jornada oscura tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y los rechazos a veto legislativo; los bonos y acciones se desploman, el riesgo país sube a 1.428 puntos y el dólar paralelo supera los $1.500.
La moneda estadounidense incrementó su valor en el comienzo de la semana, en WallStreet las acciones argentinas cayeron hasta un 6% y los bonos hasta un 2%
La contundencia en el triunfo de La Libertad Avanza sobre Provincias Unidas en Córdoba obliga al oficialismo mediterráneo a un reseteo urgente del modelo. El fracaso del novel frente en Córdoba y Santa Fe desnuda la debilidad de los espacios de centro.
La Lista 3 le sacó el maquillaje de las alianzas a la UCR de Córdoba y expuso la crisis institucional que atraviesa el partido. Fracaso: por primera vez desde el regreso de la democracia, el radicalismo se quedó sin representación nacional por Córdoba en Diputados.
Con el mayor crédito del oficialismo al tope de la lista, el oficialismo apenas superó la última performance en elecciones de medio término. Antikirchnerismo cordobés, estrategia en discusión y un Schiaertti que demostró no ser invencible. Los popes se aferraron a la narrativa de los tres diputados logrados y el bloque de seis en el Congreso.
La Libertad Avanza aplastó al peronismo 42 a 28. La canasta que construyó Bornoroni consiguió atrapar los votos de Milei, y el resultado del test match Roca-Schiaretti convalidó su estrategia. La marca sigue vigente en Córdoba, y si el Gobierno Nacional es exitoso, hallará tierra fértil para un proyecto provincial.
La diputada logró retener su banca y se coló en el podio. Mensaje hacia la interna del peronismo y un aviso de que habrá Defendamos Córdoba para rato. El proceso de introspección que se viene y una ambulancia que ya está encendida.