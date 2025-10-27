Euforia bursátil: los mercados celebran la victoria de la LLA con el desplome del dólar y el retorno de los bonos

Tras un contundente triumfo de La Libertad Avanza, los mercados bursátiles estuvieron espectantes por el triunfo de Javier Milei en estas elecciones legislativas. Con más de 40 puntos a nivel nacional, Milei ajustó su tropa para continuar con las reformas económicas.

A las 11:40 horas el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asciende un 20% en pesos, a 2.480.000 puntos. En Nueva York las cotizaciones en dólares de acciones y bonos argentinos se disparan.

Los bonos globales en dólares trepan hasta 25% (liderados por GD35), mientras los ADRs argentinos en Wall Street escalan hasta casi 50%. El riesgo país baja a 600 puntos, reflejando la expectativa sobre las próximas reformas económicas.

En cuanto al dolar, el Banco Nación determinó que la divisa estadounidense bajó $85 a $1.430, mientras que las primeras posturas de compra y venta ubican al mayorista en $1.355. En el Banco Galicia el dólar se vende a $1400, en tanto que en ICBC y BBVA a $1425.

En el premarket de los negocios en el exterior, las acciones argentinas en Wall Street arrojaron números positivos en las operaciones conocidas en el denominado mercado overnight y en el premarket. Los ADRs que encabezaban las subas eran Banco Supervielle (15,90%); Banco Galicia (12,90%); YPF (11,99%); Irsa (9,25%) y BBVA (6,92%).

Tras la apertura de los mercados, las compañías que lideran las subas son: Banco Supervielle con 49,3%, BBVA con 42,04% y Banco Macro con 41,96%.

Los bonos de la deuda argentina, por su parte, ganan entre 20% y 26% tras las elecciones y la expectativa de la recompra que anunció la semana pasada el Gobierno. El riesgo país se mantiene por encima de los 1000 puntos.

La expectativa del riesgo país

En tanto, el JP Morgan y otros bancos de Wall Street actualizaron este lunes sus previsiones para el riesgo país. De acuerdo con un informe presentado por la entidad tras las elecciones, se vinculó la reacción positiva de los mercados a que el riesgo país registre una reducción superior a 440 puntos básicos en los próximos meses.

"El rendimiento EMBIGD de Argentina podría bajar 440 puntos básicos para llegar al 10,2% mínimo alcanzado el 9 de enero de 2025 y aún estaría 170 y 206 puntos básicos por encima de Egipto y Pakistán, respectivamente". El reporte ubicó como referencia un riesgo país promedio de 627 puntos básicos registrado en enero, frente a los 1.081 puntos de cierre que anotó el riesgo argentino el último viernes antes de la elección.

En ese sentido, se señaló que "incluso una recuperación para igualar el rendimiento del 11,4% de los bonos de Ecuador 2035 se traduciría en un aumento de precio de 9 dólares para los bonos argentinos 2035".

El informe detalló, además, que el apoyo político de Estados Unidos configura un escenario propicio para la recomposición de precios en los activos soberanos. "La inesperadamente firme victoria debería llevar a una compresión significativa de la prima de riesgo tanto en tasas locales como en el tipo de cambio", remarcó JP Morgan en otro pasaje de su reporte.

La entidad comparó el actual entorno con períodos anteriores de mayor estabilidad: "Creemos que las tasas locales podrían rápidamente acercarse a niveles vistos durante el periodo más estable tras la eliminación de controles de capital, cuando las Lecaps rendían alrededor del 30%".

Finalmente, sostuvo que "el enfoque principal se desplazará ahora al marco cambiario" y anticipó que las señales del Gobierno serán observadas por el mercado internacional respecto a la acumulación de reservas y la consistencia de la política monetaria.