El dólar oficial tuvo un aumento de $25 y su venta alcanzó los $1370

La moneda estadounidense incrementó su valor en el comienzo de la semana, en WallStreet las acciones argentinas cayeron hasta un 6% y los bonos hasta un 2%

Economía25 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
dolar-peso

Por Redacción Alfil

Llegando al fin del octavo mes del año, el dólar oficial incrementó su valor en medio de los disturbios por supuestas coimas en el Gobierno Nacional. La divisa pasó a valer $1370 para su venta, lo que significa un aumento de $25 . Mientras que el blue aumentó $20, lo que lo llevó a alcanzar los $1365 para operar.

Desde WallStreet notificaron que las acciones argentinas tuvieron caídas de 6% , en cuanto a los bonos presentaron un descenso de hasta un 2%. Aún así, el riesgo país se mantiene por encima de los 700 puntos, mientras se espera una licitación de deuda.

Dentro de las acciones que tuvieron caídas en WallStreet fueron: Edenor, que experimentó una caída del 6,3%; Banco Supervielle, que cayó un 6,1%; y Banco Macro, con una caída del 5,3%.

Por otro lado, el dólar MEP incrementó un 1,5% cerrando en $1.354, mientras que el Contando con liquidación (CLL) lo hizo un 1,3%, alcanzando los $1.353,84. $1.356.

Lo que se dicta en los contratos de dólar futuro muestra una gran tendencia alcista,  con proyecciones de $1.352 para el tipo de cambio mayorista a finales de agosto y de $1.551 para diciembre.

Te puede interesar
Lo más visto
enroque-Diego-Spagnuolo

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto25 de agosto de 2025

¿Spagnuolo diputado? | Nicolás de festejo en Los Paraísos | Muy valorada la gestión de Lemos en Río Ceballos | PJ Capital, en marcha

ilustra-bornoroni-con-pesas-entrena-picat-y-carrizo

Con anabólico radical, LLA pone a rodar sus comandos de campaña

Felipe Osman
Provincial25 de agosto de 2025

Gabriel Bornoroni presentará hoy un comité de campaña libertario engrosado por el diputado radical Luis Picat, de buena sintonía con Martín Menem. Y los libertarios también se ilusionan con sumar a Soledad Carrizo. En ese esquema, comandado por el presidente del bloque oficialista, también estarán Juez, Rodríguez Machado e Ibáñez, entre otros.

casa radical alfil

En el radicalismo avizoran el quiebre de Generación X

Carolina Biedermann
Provincial25 de agosto de 2025

La nueva grieta de la UCR se dirime entre la Lista 3 vs Javier Milei. La alianza de Generación X empieza a fragmentarse, cargada de reproches, a su conducción, por la gestión de la interna. Después de octubre, Mestre dejará de ser el único oponente entre los correligionarios.