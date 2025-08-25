El dólar oficial tuvo un aumento de $25 y su venta alcanzó los $1370

Por Redacción Alfil

Llegando al fin del octavo mes del año, el dólar oficial incrementó su valor en medio de los disturbios por supuestas coimas en el Gobierno Nacional. La divisa pasó a valer $1370 para su venta, lo que significa un aumento de $25 . Mientras que el blue aumentó $20, lo que lo llevó a alcanzar los $1365 para operar.

Desde WallStreet notificaron que las acciones argentinas tuvieron caídas de 6% , en cuanto a los bonos presentaron un descenso de hasta un 2%. Aún así, el riesgo país se mantiene por encima de los 700 puntos, mientras se espera una licitación de deuda.

Dentro de las acciones que tuvieron caídas en WallStreet fueron: Edenor, que experimentó una caída del 6,3%; Banco Supervielle, que cayó un 6,1%; y Banco Macro, con una caída del 5,3%.

Por otro lado, el dólar MEP incrementó un 1,5% cerrando en $1.354, mientras que el Contando con liquidación (CLL) lo hizo un 1,3%, alcanzando los $1.353,84. $1.356.

Lo que se dicta en los contratos de dólar futuro muestra una gran tendencia alcista, con proyecciones de $1.352 para el tipo de cambio mayorista a finales de agosto y de $1.551 para diciembre.