Causa YPF: Argentina pidió a la Jueza reconsiderar la entrega de comunicaciones

El estado solicitó a la Magistrada estadounidense, Loretta Preshka a que reevalúe la orden de entregar las comunicaciones.

Este miércoles el estado argentino solicitó a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Prezka, que reconsidere  entregar las comunicaciones realizadas a través de diferentes dispositivos electrónicos de funcionarios nacionales involucrados en el caso YPF.

Así lo reveló el especialista Sebastián Maril adelantó en redes sociales que, en caso de una respuesta negativa de Preska, la Argentina podría apelar la medida.

La solicitud involucra frenar el acceso a material sensible de actuales y exintegrantes del Gobierno, como el ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa, además de funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.

El objetivo de la Jueza no es la entrega total de los materiales electrónicos, la misma había resuelto a mediados de julio que se realicen búsquedas de palabras clave como “YPF” o “Aerolíneas Argentinas” en los dispositivos.

El objetivo de los demandantes (fondos Burford y Eton Park) es demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como "alter ego" del Estado argentino, de modo que sus activos podrían ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones.

