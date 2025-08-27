Causa YPF: Argentina pidió a la Jueza reconsiderar la entrega de comunicaciones

Ante el escándalo del ANDIS, Francos bridó un informe de gestión en Diputados
Durante su presentación, el Jefe de Gabiente defendió el plan económico y se refirió al escándalo de los audios del titular del ANDIS como una operación política.
El estado solicitó a la Magistrada estadounidense, Loretta Preshka a que reevalúe la orden de entregar las comunicaciones.
Este miércoles el estado argentino solicitó a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Prezka, que reconsidere entregar las comunicaciones realizadas a través de diferentes dispositivos electrónicos de funcionarios nacionales involucrados en el caso YPF.
Así lo reveló el especialista Sebastián Maril adelantó en redes sociales que, en caso de una respuesta negativa de Preska, la Argentina podría apelar la medida.
La solicitud involucra frenar el acceso a material sensible de actuales y exintegrantes del Gobierno, como el ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa, además de funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
El objetivo de la Jueza no es la entrega total de los materiales electrónicos, la misma había resuelto a mediados de julio que se realicen búsquedas de palabras clave como “YPF” o “Aerolíneas Argentinas” en los dispositivos.
El objetivo de los demandantes (fondos Burford y Eton Park) es demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como "alter ego" del Estado argentino, de modo que sus activos podrían ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones.
El crecimiento de la exportación de yerba y el potencial de llegar a un mercado global contrasta con las restricciones de años previos
El diputado reavivó la interna kirchnerista al cuestionar al gobernador bonaerense por la supuesta desigual distribución de fondos entre municipios en Buenos Aires. En ese sentido, mientras la vicegobernadora Verónica Magario defendió la gestión provincial y pidió bajar la tensión focalizándose en quién "destruye el país".
El sistema político argentino es bastante rígido, lo que nos empuja a pensar en formas alternativas para organizar el poder
El funcionario negó su vinculación con las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y sostuvo que se trata de una maniobra política. Desde Nación, fue respaldado por el presidente, su primo Martín Menem, Karina Milei, desde la Provincia, Gabriel Bornoroni también se sumó a la defensa
El peronismo exhibió ayer el apoyo de jefes comunales de Juntos por el Cambio a la lista de Provincias Unidas. Esperan la visita del gobernador santafesino. Ruido e incomodidad en la UCR.
Referentes departamentales del Partido Justicialista se congregaron para planificar la estrategia de cara a las elecciones de octubre, con foco en el desarrollo productivo y el federalismo
El PJ Capital activó el modo campaña. El viernes, en Utedyc, Vigo rompió la inercia. Ayer se definió el nuevo esquema de coordinadores y hoy se ponen en marcha los comandos de campaña de cada seccional.
El desembarco radical en Provincias Unidas no solo fractura al partido en los municipios, sino que también amenaza con reconfigurar el mapa legislativo y deja al Comité provincial en su momento de mayor debilidad. El sábado el exintendente presenta su lista en la Casa Radical y hay llamado de unidad.