Capilla del Monte, sede del Encuentro sobre Gestión de Riesgos Orientado a Incendios Forestales a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia

Con una destacada convocatoria de Intendentes y Jefes Comunales de todo el departamento Punilla, se llevó a cabo el Encuentro, organizado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba.

Provincial05 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
capilla-05-09(2)-(1)

El evento estuvo encabezado por los Secretarios del Gobierno Provincial, José Gualdoni (Seguridad) y Marcelo Zornada (Gestión de Riesgo) junto al Intendente local Fabricio Díaz.

El Intendente Díaz, apeló a su experiencia en el manejo de este tipo de situaciones, y puso especial énfasis en la importancia de la cooperación intermunicipal y el apoyo provincial para proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos afectados por estos siniestros. "Estos espacios de diálogo y planificación conjunta son fundamentales. La problemática de los incendios no conoce de límites geográficos o políticos, por lo que nuestra respuesta debe ser coordinada y colaborativa entre los municipios", señaló Díaz. A la vez que reiteró su agradecimiento al Gobernador Martín Llaryora, quien no solo se hizo cargo de la situación durante el incendio del que fue víctima la región, sino también con la remediación posterior, afrontando las pérdidas económicas de los vecinos.

capilla-05-09(1)

Luego, el Secretario de Prevención y Coordinación Institucional, José Gualdoni, expuso sobre las estrategias de prevención y el marco de coordinación institucional que se impulsa desde el Ministerio de Seguridad a cargo del Ministro, Juan Pablo Quinteros. Gualdoni enfatizó en la necesidad de "fortalecer los sistemas de alerta temprana y los protocolos de comunicación entre las comunas y la provincia para una actuación rápida y eficaz". Además, destacó el trabajo ejemplar de algunas localidades respecto a las Guardias Locales, nombrando a Capilla del Monte, como una de las que más ha avanzado en el desarrollo de este programa.

A su turno, el Secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Marcelo Zornada, brindó un panorama técnico sobre el cambio en el comportamiento del fuego y subrayó la importancia de la gestión del riesgo como una política de estado prioritaria y así lo asume el Gobierno de la provincia, poniendo a disposición de su Secretaría, todos los recursos disponibles para proteger a los ciudadanos cordobeses. "Nuestro objetivo es pasar de una cultura de la emergencia a una cultura de la prevención. La inversión en equipamiento y capacitación que nos provee el Gobierno Provincial, son indispensables", afirmó.

El evento concluyó con un espacio de intercambio en el que los jefes comunales pudieron realizar consultas, plantear realidades locales específicas y comprometer acciones en conjunto. Todos coincidieron en la necesidad de dar continuidad a estas propuestas de trabajo, ratificando el fuerte compromiso de la provincia y los municipios de Punilla para proteger a la ciudadanía y los ecosistemas mediante una gestión de riesgos profesional y colaborativa.

 

